Se puede evitar la caída al precipicio

A pesar de la información oficialista y que replican quienes forman parte del gobierno, enfrentaremos una situación muy complicada con el Covid-19 y será más compleja derivada de decisiones tardías y la falta de inversión para tener las pruebas suficientes cuando estuvimos en la fase 1; en realidad la magnitud de la pandemia que es más grave de lo que informan.

Por desgracia en el gobierno actual sigue estando presente con más preponderancia, el culto a la personalidad, y en lugar de transformar el enfoque del verticalismo de los anteriores, el habitante de Palacio es más tozudo a imponer su voluntad. Y así como dijo semanas atrás desde el pódium de Palacio que tenía un "detente" con estampitas religiosas acompañado por sus funcionarios sumisos, hoy por fin desde una modesta mesa tímidamente recomendó era necesario quedarse en casa, justo cuando un pequeño virus se mueve como por su casa.

Ante esto es importante reiterar la legítima aspiración del pueblo, del populis, de participar en las decisiones que le competen, puesto que las y los gobernados no son cosas sino personas que sopesarán para bien o para mal, la decisión que desde el poder se ordene. Por eso en las democracias modernas se inventó una forma de participación del populis: el gobierno abierto.

El pronunciamiento "Por la Salud de todos ¡Actuemos!" que les invito leer y se puede acceder en internet por su nombre, debiera ser valorado por el Presidente desde el enfoque de un Gobierno Abierto. Entre quienes lo promueven se encuentran exsecretarios de la Secretaría de Salud Doctora Juan y Doctores Soberón, Frenk y Narro; el exministro Cosio, especialistas diversos, académicos, servidores públicos. Antes de las firmas, en el último párrafo señalan que estos tiempos deben ser de unidad. Argumentan que sólo juntos, con buena organización y contando con los recursos necesarios podremos transitar favorablemente para enfrentar al Covid-19. Enfatizan que es momento de pensar y actuar en colectivo, aflorar lo mejor de todos, de quienes deben dirigir, de quienes deben aportar, de todos los que tendremos que sacrificar parte de nuestra vida cotidiana… y concluyen: aún estamos a tiempo.

Aún estamos a tiempo Presidente López Obrador. El Covid-19 no dirime si alguien es de Morena, neoliberal, pobre o rico. Urge transparencia y veracidad sobre el número de casos; atender la observación respecto sus colaboradores han evidenciado una pobre capacidad de planificación y anticipación. Desde enero se sabía esta pandemia nos alcanzaría y se debió preparar a México para lograr la curva de contagio se achate y prepararnos con 30 mil respiradores artificiales: si se tienen 5 mil 500 y se comprarán 5 mil, aún sea una etapa larga, habrá un caos. En particular el punto siete del Pronunciamiento referido señala la insuficiencia crónica de la Secretaría de Salud, agudizada por una transición mal planeada derivada de la desaparición del seguro popular y el pésimo arranque del INSABI. Es momento el Consejo de Salubridad General se abra a quienes no son parte del gobierno, pero conocen la realidad de la salud.

Un tema que no ha sido atendido por el gobierno tiene que ver con la planta productiva, de empresas de todo tipo que han cerrado, los despidos, el desempleo, la precariedad, incertidumbre, crisis económica y social estarán acompañando la crisis sanitaria. Hay que evitar caer al precipicio.

Activista por los derechos humanos

