Secretaría de Bienestar negó saber del programa contra “huachicol”

Francisco Javier Acuña Llamas

Comisionado del INAI







Alguien que no importa quien fue, -una persona real, o un seudónimo u anónimo- solicito a la Secretaría de Bienestar, los informes del programa creado por el gobierno federal en 2019 para combatir el “huachicol”, así se le conoce coloquialmente a la extracción clandestina de hidrocarburos de los ductos de PEMEX. Lo anterior, después de la tragedia de Tlaltehuilpan Hidalgo.

La respuesta: no tenemos competencia para responder sobre esa información (en otras palabras, a mi no me pregunten de esas cosas, acá no llevamos esos proyectos). A eso le llamamos en el INAI manifestar “incompetencia”, que, junto con la manifestación de “inexistencia” que es cuando aseguran que lo que se solicitó no lo encontraron. El asunto es que, las cifras de “incompetencia” y de “inexistencia” han aumentado considerablemente durante esta administración pública. Y normalmente cunado se consideran incompetentes para conocer o saber de algo y/o cuando alegan “inexistencia”, en ambos casos eso es falso. Es una nueva manera de darle la vuelta a responder y con ello a rendir cuentas.

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión ante el INAI.

Para contextualizar: Existe un comunicado de la Secretaría de Gobernación, en su página de internet oficial, del 23 de abril de 2019, denominado “EN MARCHA ACCIONES SOCIALES EN MUNICIPIOS COMO PARTE DEL PLAN PARA COMBATIR EL ROBO DE COMBUSTIBLE”, del cual se desprenden medularmente los siguientes puntos:

Que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina de ese martes, se informaron de los avances del plan que se inició para combatir la práctica del huachicol, la Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana, detalló las acciones que en el ámbito social se han realizado con dicha finalidad.

Que los programas integrales son los desarrollados por la Secretaría de Bienestar, iban dirigidos a 9 estados (Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Puebla, Querétaro y Veracruz), en cuyas entidades están contemplados 91 municipios que son aledaños o están dentro del área donde se ubican ductos de PEMEX.

Que las dependencias que han participado en esta coordinación interinstitucional son las siguientes:

Secretaría de Bienestar; Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; Secretaría de Cultura; Comisión Nacional del Agua; Petróleos Mexicanos; Coordinación Nacional de Protección Civil y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Es por ello, que resolvimos REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, e instruirle que: Asuma competencia y emita la respuesta que en derecho corresponda.

Como lo hemos venido diciendo, cada vez que una dependencia niega información, pierde la oportunidad de ser útil al ciudadano, Útil desde el primer momento, sin necesitar que intervenga el INAI. Las deficiencias de la gestión pública agrietan la confianza ciudadana en el quehacer público, todo aquello que huele a gobierno es cada vez más repudiado por la sociedad. ¿Que es más caro? ¿Lo que cuestan estas instituciones o la opacidad generalizada del gobierno? El ocultamiento de la información demuestra que no hay voluntad política para acreditar que lo que ahora se hace es distinto (mejor) a lo anterior. No puede haber “austeridad republicana” ni “anticorrupción” sin transparencia que así lo confirme.