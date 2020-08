¿Secretaría de la Defensa o del Desarrollo Nacional?

Sin dar mayor explicación, el presidente anunció hace algunos días que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no sólo estará a cargo de la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar, también del equipamiento de éstas. En sus propias palabras: ahora se decide que la Sedena entregue completo el banco, no sólo la construcción. Esto surgió debido a la cancelación de un contrato de más de 10 mil millones de pesos por parte del Banco del Bienestar para instalar cajeros automáticos.

El equipamiento de las sucursales se suma a una lista muy extensa de labores que la actual administración le ha asignado a las Fuerzas Armadas. Entre ellas, destaca el encargo constitucional de la seguridad pública, así como la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la repartición de libros de texto y medicinas, la vigilancia de ductos, puertos y pozos, y la contención de migrantes en la frontera. De continuar esta tendencia, en muy poco tiempo será más fácil enlistar las tareas que no realizan los cuerpos castrenses.

En principio, se intentó justificar la inclusión de los militares en funciones civiles. El gobierno refirió que, debido a la creciente inseguridad, sumada al deterioro de los cuerpos policiales, los militares debían participar en tareas de seguridad pública. Es importante mencionar que dicha justificación ha sido utilizada erróneamente, ya que genera un círculo vicioso: el deterioro de los cuerpos civiles favorece modelos de seguridad castrenses; y, a su vez, los modelos castrenses son necesarios porque no hay cuerpos civiles. Posteriormente, las justificaciones se fueron reduciendo y, bajo el paraguas de evitar la corrupción, se dio luz verde para asignar proyectos y tareas de manera discrecional a las Fuerzas Armadas. Ahora, ya no se dan más justificaciones, únicamente anuncian lo que se hará.

Sin haber modificado su doctrina, capacitación, tácticas ni equipamiento, ahora se pretende que los militares realicen labores que no les corresponden. No son sus responsabilidades, ni están ahí sus fortalezas. Incluso, no se han visto los resultados prometidos. A pesar de llevar más de un año realizando funciones de seguridad pública, en el país asesinan, en promedio, a casi 100 personas diarias. Además, en medio de una pandemia, el país se perfila para cerrar el año con los niveles de homicidios más altos de los que se tiene registro.

Las consecuencias de otorgar tantas labores que no les corresponden a los militares pueden ser muy perniciosas. Primero, lo que la propia SEDENA ha manifestado: el desempeño multifacético ha generado un desgaste y afectación en sus elementos. Segundo, una opacidad sobre el uso de los recursos públicos asignados. Al respecto, desde octubre del año pasado está reservada toda la información financiera del aeropuerto de Santa Lucía. Y, por último, y no menos importante, la concentración de poder en una sola institución. Estas últimas dos podrían derivar en lo que, según han manifestado, quieren evitar: espacios de discrecionalidad sin ningún tipo de control.

Valdría la pena saber si el gobierno desconfía de sus propias instituciones o, simplemente, desconoce para qué fueron creadas. En el caso de la vigilancia de los puertos, se omitió que dicha facultad le correspondía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el caso de las sucursales, el Banco del Bienestar no recibió fondos y tuvo que cancelar un contrato. Desafortunadamente, parece más viable que el gobierno opte por renombrar a la Sedena porque sus funciones, claramente, van más allá de la defensa nacional, a que decida utilizar las instituciones para lo que fueron creadas.





Consultor

@ddblanc