Secretos empresariales

Primero IMSS, ahora ISSSTE

Durante los últimos días hemos estado atentos a lo que sucede en diferentes delegaciones del IMSS, al mando de Tuffic Miguel Ortega, en las cuales se han adjudicado contratos de consumibles de cómputo a un sobre precio a la empresa LEXMARK, que aquí lleva Isaac Bessudo, tema que se replica en al menos cuatro entidades del país.

Amén de los altos precios, las facilidades otorgadas a la citada marca provocaron denuncias de parte de los participantes en la licitación, al tiempo que el Órgano Interno de Control (OIC), que lleva Marco Antonio Andrade, ya toma cartas en el asunto para iniciar una investigación a fondo del proceso e irregularidades denunciadas.

De hecho, el pasado viernes Comunicación Social del IMSS difundió un comunicado en donde reconoce se investigan “presuntas irregularidades en el proceso” concerniente a la Delegación Oriente del Estado de México, al tiempo que promete “dar plena certeza jurídica y normativa a la licitación”. Ojalá que esto no quede en buenos oficios.

No obstante, parece que esta práctica no es exclusiva del instituto a cargo de Tuffic Miguel, quien se sabe ya dio manotazo en la mesa para llegar hasta el fondo del asunto de los Tóners. Pues en el ISSSTE, descabezado tras la salida esta semana de José Reyes Baeza, podría pasar lo mismo en la licitación No. LA-019GYN011-E4-2018 para la Contratación de los Servicios de Limpieza en la Delegación Estado de México.

Y es que resulta que el subdelegado de Administración, Ricardo Morales Suarez, difirió el fallo esperado para el día de ayer 31 de enero a las 11 horas, pues de acuerdo a empresas participantes, se estaría buscando a toda costa beneficiar a la empresa Gerlim S.A. de C.V. quien va en propuesta conjunta con Comercializadora de Servicios Reyson S.A. de C.V.

El detalle aquí, es que las anteriores firmas, además de integrar una oferta económica con un sobreprecio del 16%, presentaron un Análisis de Laboratorio apócrifo para acreditar la biodegradabilidad de los productos químicos con los que prestarán el servicio. Y es que según, las pruebas presentadas supuestamente fueron emitidas por Laboratorios Biofleming, pero esta firma al ser consultada informó que no expidió tales análisis a ninguna de estas empresas.

Ante ello, y de acuerdo con la Ley que rige las Contrataciones Públicas en México, así como las propias bases de la licitación en cuestión, esta propuesta además de ser desechada debería ser turnada al Órgano Interno de Control (OIC) del ISSSTE, que lleva Jesús Netzah Moreno Beltrán, para que investigue y en su caso sancione como corresponda a estas empresas por la presentación de documentación apócrifa.

Ante casos como estos, el tema aquí es que mientras el mandato del presidente Enrique Peña Nieto se centra en mejorar los servicios de salud y lograr ahorros significativos a través del impulso a las compras consolidadas, a nivel de funcionarios encargados de los procesos licitatorios, tal parece que la encomienda no es precisamente elegir las propuestas más viables financiera y técnicamente.

