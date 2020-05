Sector aéreo mexicano, nos vemos en 2022

La previsión de Goldman Sachs es tajante. Los niveles de tráfico que alcanzó la aviación comercial en México a finales de 2019 regresarían hasta 2022. Y es que la correduría internacional analizó los datos de tráfico del mes de abril de los tres grupos aeroportuarios más importantes del país: Asur de Fernando Chico Pardo; GAP que dirige Raúl Revuelta; y OMA que preside Diego Quintana, que en promedio reportaron una caída anual de 91% en el tráfico doméstico y de 97% en el internacional, y espera un comportamiento similar en mayo y sería hasta finales de año cuando se reportaría una mejoría pero su proyección es que superen la turbulencia hasta 2022. Sin embargo, Goldman Sachs prefiere a los grupos aeroportuarios que a las propias aerolíneas ante una mayor certidumbre de los flujos de efectivo y el menor apalancamiento.

Y en más del sector aéreo Aeroméxico de Andrés Conesa y en línea con las regulaciones internacionales, a partir de hoy vigilará que todos sus pasajeros deberán utilizar cubrebocas previo al embarque, durante el vuelo y en el descenso de los aviones. La medida se suma a las diversas acciones que implementó la aerolínea para procurar la salud de los viajeros y de la tripulación.

Cada vez más sed

La presión para que la industria cervecera retome actividades es cada vez mayor, y no sólo para saciar la sed de los consumidore, sino por la relevancia del producto en las cadenas de producción, distribución, abasto de materias primas y en las ventas de las tiendas de la esquina, que es la mayor red de distribución de cerveza en México. Incluso el propio titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, declaró que existe un plan de reactivación de la industria sin precisar fecha y seguro preocupado por los precios al que algunos establecimientos venden las pocas cervezas que aún exhiben. Pero quien al parecer encontró una forma de no perder presencia en el anaquel, por lo menos en la CDMX, es Grupo Modelo que preside Cassiano de Stefano, nos cuentan que direccionó a algunos de sus más importantes clientes a ciertas bodegas de abarrotes de la Central de Abastos donde pueden comprar toda la variedad y cantidad de producto en una especie de triangulación sigilosa, el problema es que el seudo distriubuidor de la marca condiciona la venta de las cervezas a la compra de 30% de la factura total en otros productos como abarrotes o huevo lo que inevitablemente tiene impacto en el precio final del consumidor. Grupo Modelo es parte del grupo cervecero global ABInbev que ayer reportó sus resultados financieros y para el caso de México fueron vigorosos porque no incluyeron todavía el impacto de la pandemia, y reconoció que antes de las medidas de cierre desplazó sus inventarios, pero que ahora enfrenta un desabasto en sus puntos de venta que seguirá ampliando, cuando se supera la contingencia, mediante el acuerdo con la cadena Oxxo.

