Sectur promocionará fuerte; derrama de F1 y Muertos; Disney va con cruceros; influencers sí importan…

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que el aplazamiento de la presencia de México como País Socio en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) hasta 2026 fue para potenciar la estrategia de promoción de la nación. El cambio permitirá que haya activaciones desde febrero de 2025 hasta enero de 2026. En el marco de la inauguración del Cancún Travel Mart 2025, agregó que en la edición del próximo año, México estará presente con 27 estados, más de 170 expositores y se contará con el pabellón más grande de Las Américas.

De acuerdo con el Sustainable Tourism Advanced Research Center, el top de ciudades turísticas mexicanas con peor y mejor percepción de inseguridad son:

Las más inseguras, de acuerdo a lo dicho por sus propios habitantes: Tuxtla Gutiérrez, Cuernavaca, Colima, León, Villahermosa, Zacatecas, Toluca, Puebla, Guadalajara, Acapulco, Cancún, Mexicali.

Las más seguras: Tampico, Puerto Vallarta, Saltillo, Los Cabos, Mérida, La Paz, Aguascalientes, alcaldía Miguel Hidalgo (CDMX), Querétaro, Campeche, Hermosillo.

18 mmdp, derrama del Gran Premio de F1: Canaco

De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), la edición de 2024 del Gran Premio de México dejará una derrama económica de 17 mil 937 millones de pesos, superando en 0.9% lo obtenido en 2023. Este evento, que se llevará a cabo en el último fin de semana de octubre, genera un impacto económico significativo para la capital. El presidente de la Canaco CDMX, José de Jesús Rodríguez Cárdenas, detalló que la derrama económica se desglosa en varios sectores: 7 mil 199 millones de pesos provendrán de la cobertura mediática, mientras que 6 mil 795 millones se esperan de la venta de boletos y consumo de los asistentes. Además, el hospedaje aportará 296 millones 113 mil pesos y los servicios turísticos sumarán 3 mil 647 millones.

Casi 11 mil millones de pesos dejará en la capital el Día de Muertos

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México calcula que la derrama económica por la celebración del Día de Muertos será de 10 mil 981 millones de pesos, 26.7 por ciento más en comparación con las cifras obtenidas en las mismas fechas de 2023. José de Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente del organismo empresarial, dijo que la venta de flores traerá una derrama económica de 70 millones de pesos en beneficio de 4 mil 587 comercios relacionados con la venta de este producto, pues se espera que más de 2 millones de personas acudan a los panteones a visitar a sus difuntos. Rodríguez Cárdenas resaltó que la Ciudad de México es uno de los principales atractivos del país durante estas festividades, por lo que se espera una ocupación hotelera de entre 67 y 75 por ciento.

Genera el turismo de reuniones 794 mil millones de pesos

El impacto económico del turismo de congresos y exposiciones asciende a 793 mil 861 millones de pesos anuales en el país, al considerar la derrama directa como los negocios que se concretan en estos eventos, calculó la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones (Amprofec). Julio Bojórquez, presidente de la Asociación, dijo que alrededor de 4.5 millones de habitaciones al año de todo el país son utilizadas por el turismo de reuniones, lo que genera 113 mil 600 empleos directos, con un promedio de 595 empleos por cada evento.

Los creadores de redes sociales influyen en las decisiones de viaje

Según un informe de Phocuswright, los viajeros confían cada vez más en los creadores de redes sociales para planificar sus viajes. El 67 % considera que sus consejos son útiles. Los "conversos" que hicieron una reserva gracias a las redes sociales reconocen que el contenido pago, ya sean colaboraciones con influencers o anuncios más tradicionales, jugó un papel clave. El 43 % recuerda una colaboración con un influencer o un creador que influyó en sus decisiones de viaje.

Southwest llega a un acuerdo con inversores activistas

Southwest Airlines ha llegado a un acuerdo con Elliott Investment Management, que otorga al fondo de cobertura una importante representación en el consejo de administración y pone fin a una batalla de cuatro meses sobre la gestión y la dirección estratégica de Southwest. El presidente ejecutivo Gary Kelly dejará el consejo antes de lo previsto, mientras que el director ejecutivo Bob Jordan seguirá en su puesto.

Disney duplicará su flota de cruceros ante fuerte demanda

Disney planea ampliar su flota de cruceros de cinco a trece barcos para 2031, lo que pone de relieve la creciente importancia de Disney Cruise Line en la estrategia financiera de la empresa. La expansión se produce en un momento en que la demanda de cruceros se recupera y Disney ofrece una experiencia temática única con más lujo que un parque temático.

Universal estrenará exposición en parque temático de Filadelfia

Universal está planeando una exhibición única en el museo que muestre la creación de parques temáticos, especialmente la tecnología y los innovadores miembros del equipo detrás de la magia. La exhibición, que abarcará hasta 16.000 pies cuadrados, debutará en 2026 en el Instituto Franklin de Filadelfia y luego realizará una gira por Norteamérica.

United realizará su mayor programa de invierno hasta la fecha

United Airlines operará este año el programa de invierno más amplio de su historia, con casi 4,600 vuelos diarios durante la temporada alta y servicio a 140 aeropuertos nacionales. United está aumentando el servicio a destinos de clima cálido en Florida y el suroeste y volará sin escalas a 11 mercados de esquí.

IHG pondrá fin a su asociación con Venetian Resort

IHG Hotels finalizará su asociación de 15 años con el Venetian Resort Las Vegas y el Palazzo a finales de año. Los miembros de IHG One Rewards pueden ganar puntos con reservas existentes para estadías hasta el 31 de marzo de 2025.

El Festival de la Rosa de Texas impulsa la industria turística de Tyler

El Festival de la Rosa de Texas, que se celebra desde hace 91 años, atrae a miles de personas a la ciudad de Tyler en octubre, llenando las habitaciones de los hoteles mientras la ciudad pone de relieve su condición de capital de las rosas de Estados Unidos. "Los eventos de larga duración como el Festival de la Rosa de Texas ofrecen oportunidades maravillosas para que los visitantes y los residentes experimenten la belleza del jardín de rosas municipal de Tyler y la importancia de la rosa en la historia de nuestra ciudad", afirmó Diann Bayes, presidenta de Visit Tyler.

Los premios Forbes elogian a la TSA por su innovación en biometría

La primera edición de los premios "Verified Air Travel Awards" de la revista Forbes elogió a la Administración de Seguridad del Transporte por la "innovación del año" por la implementación de controles biométricos en los aeropuertos de Estados Unidos. La revista destacó a Delta Air Lines por su "coherencia, programa de fidelización y servicio al cliente", así como por su clase ejecutiva nacional y la sala Delta One en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York, mientras que el otro aeropuerto importante de Nueva York, LaGuardia, fue nombrado "mejor aeropuerto de Estados Unidos" después de una remodelación de 8 mil millones de dólares.

El informe de Priceline destaca las tendencias de viajes intencionales

La gran tendencia en 2025 serán los "viajes intencionales", en los que los viajeros buscarán experiencias significativas, según el informe "Where to Next?" de Priceline. Los viajeros jóvenes prefieren barrios auténticos y conexiones con la vida real, según el informe, que predice que habrá un creciente interés en los viajes para participar en la astronomía y los deportes de raqueta y a destinos de pueblos pequeños como Three Rivers, California, y Panguitch, Utah.

Nueva York aprueba proyecto de ley que regula la seguridad en hoteles

El Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York ha aprobado la Ley de Hoteles Seguros, que exige a los hoteles obtener una licencia, proporcionar servicio de limpieza diario a menos que se lo nieguen y emplear directamente a los empleados principales, incluidos el personal de recepción y las amas de llaves, que deben estar equipados con botones de pánico y capacitados para reconocer la trata de personas. La legislación, que impone medidas de seguridad y exime a los hoteles con menos de 100 habitaciones de la norma de empleo directo, ha suscitado críticas de las asociaciones hoteleras nacionales, como la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamientos y la Asociación de Propietarios de Hoteles Asiáticos Estadounidenses, que argumentan que dañará la economía local y potencialmente obligará a cerrar hoteles, mientras que los sindicatos locales la apoyan por mejorar la seguridad de los trabajadores.





