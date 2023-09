SEDENA protegerá a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez rumbo al 2024, adelanta AMLO

Ante los altos índices de inseguridad que se viven en algunas regiones del país, el gobierno federal ya se está preparando para “blindar” a los candidatos y candidatas y por lo pronto, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) hizo un planteamiento de protección a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, rumbo a las elecciones del 2024. López Obrador dijo que están a la espera de la respuesta de la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México y la virtual candidata presidencial del Movimiento de Transformación. “Todos los que necesiten protección, tenemos que garantizarles su protección para protegerlos y evitar desgracias. Nosotros queremos que todo transcurra en paz, como debe de ser. Sin embargo, vale más prevenir, actuar de manera precavida por la temporada, siempre en la historia de México los momentos de más efervescencia, y divisiones y hasta violencia se presentan cuando se dan las transiciones, los cambios, las renovaciones de poderes, entonces sí hay que cuidar, sí hay que estar pendientes y no dar pie a que se enrarezca el ambiente y eso siempre tiene que ver con la llamada clase política y los grupos de intereses creados, siempre, ese no es el pueblo, siempre son las élites”, añadió.

MORENA ABRE REGISTRO PARA PARTICIPAR POR NUEVE GUBERNATURAS Y LA CDMX

No hay fecha que no se cumpla y para los aspirantes de Morena a contender por las nueve gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad que estarán en juego en el 2024, por fin llegó. Y es que desde las primeras horas de ayer, lunes y hasta las 23:59 horas de este martes, se podrán inscribir los interesados en participar en el proceso interno de este partido para elegir a los candidatos a las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como por la Jefatura de la Ciudad de México. En la convocatoria el partido dispuso como requisito ser mexicano, tener al menos 30 años, no tener sentencias condenatorias por violencia política de género, abuso infantil, violación, feminicidio o ser deudor alimenticio. Y lo más importante es que la Comisión Nacional de Elecciones vigilará que en los procesos internos de Morena no haya influyentismo, amiguismo y nepotismo y quienes participen no deberán estar sancionados por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido. Se establece que los funcionarios públicos que se inscriban deberán dejar sus cargos 90 días antes del 2 de junio de 2024. Esto incluye magistrados y consejeros electorales; integrantes activos del Ejército, servidores públicos, titulares de secretarías de Gobierno; titulares de fiscalías y de la Secretaría del Despacho del Ejecutivo. Finalmente, la lista de solicitudes de registro aprobadas será publicada por la Comisión Nacional de Elecciones a más tardar el 30 de octubre de 2023, en el sitio web oficial de Morena.

FUNCIONARIOS Y LEGISLADORES DE MORENA SE ALISTAN PARA PARTICIPAR EN PROCESO PARA ELEGIR CANDIDATOS A GOBERNADORES

Como era de esperarse ya hay varios funcionarios y legisladores del partido guinda que han levantado la mano para participar en este proceso y entre los funcionarios del gabinete federal que han manifestado públicamente sus intenciones de inscribirse al proceso de Morena se encuentra la secretaria de Energía, Rocío Nahle; el titular de Profeco, Ricardo Sheffield; el titular de Fonatur, Javier May y el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. Otros políticos morenistas que han expresado su intención de participar en el proceso son el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco; la exsecretaria de Economía de Puebla, Olivia Salomón; el senador Alejandro Armenta; el exsecretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch; la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada y la diputada Patricia Armendáriz.





Y… MC DEFINIRÁ A SU CANDIDATO PRESIDENCIAL HASTA 2024

El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado no da su brazo a torcer y a pesar de las presiones de la oposición ya dejó en claro que dará a conocer a su candidato presidencial…hasta enero. Delgado Ranauro asistió al segundo informe de Gobierno de Luis Donaldo Colosio Riojas en Monterrey y ahí señaló que tendrán marzo, abril y mayo para que el partido gane las elecciones 2024. “Vamos en tiempo y forma a notificar en octubre al Instituto Nacional Electoral (INE) toda la convocatoria y procedimientos para iniciar el registro de candidaturas en noviembre”, dijo el presidente de MC. De acuerdo con los tiempos electorales, el 20 de noviembre inician las precampañas. “Para enero tendremos la candidatura presidencial autorizada y el proceso electoral formal iniciará el próximo 3 de marzo”, agregó. A decir del líder partidista esta semana Movimiento Ciudadano aprobará su convocatoria para la candidatura presidencial, al Senado y a la Cámara de Diputados. No los perderemos de vista.

EDUARDO RAMÍREZ AVANZA EN SIMPATÍAS EN CHIAPAS

Un intenso fin de semana tuvo el líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, Eduardo Ramírez Aguilar, quien se reunió con la ciudadanía e integrantes de estructuras que apoyan a la cuarta transformación. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se dieron cita pobladores de la capital del estado y demás municipios que se sumaron a este movimiento que tiene como principal objetivo el bienestar del pueblo de Chiapas. No cabe duda que de todos los aspirantes de Morena en la entidad, el único que tiene en sus manos la virtual candidatura es Eduardo Ramírez y así lo demuestran las encuestas que lo colocan en primer lugar de las preferencias electorales. Sin embargo, el legislador no se confía, sigue ganando terreno. No lo perderemos de vista.

REFORMA A LEY DE JUEGOS Y SORTEOS PONDRÁ EN RIESGO FINANZAS DE LOS ESTADOS: VÍCTOR FUENTES

El senador Víctor Fuentes Solís siempre muy activo en el Senado, ya advirtió que la propuesta de reforma al Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos, sometida a consulta por la Secretaría de Gobernación desde el pasado 7 de septiembre, podría representar un duro golpe a las finanzas de las entidades federativas. Y es que este proyecto contempla cambios en los artículos 12 y 91 del Reglamento, para cambiar la definición de los equipos que actualmente usan los casinos y se establece que no podrán interpretarse como sorteos los juegos de apuesta con naipes, dados, ruletas y máquinas tragamonedas. Con esto se prohíbe el uso de máquinas tragamonedas. Ante esto, el senador del PAN señaló que éstas son la principal fuente de ingresos de los casinos y la mayor fuente de contribuciones a nivel federal y estatal de este giro. Argumentó que tan sólo en el 2022 se generaron 18 mil 962 millones de pesos de contribución federal, mientras que en Nuevo León se aportaron mil millones de pesos debido a la recaudación de las máquinas. El reglamento actual ya prohíbe las máquinas que aceptan dinero en efectivo, mientras que en la reforma se amplía la definición para contemplar también fichas, dispositivos electrónicos y otras formas de pago.





IGNACIO MIER SE REGISTRA PARA PARTICIPAR EN PROCESO INTERNO PARA LA GUBERNATURA DE PUEBLA

Semanas intensas le esperan a Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, quien se registró ayer para participar en la contienda interna de Morena para la candidatura a la gubernatura de Puebla en las próximas elecciones de 2024. El diputado morenista se suma a Alejandro Armenta entre los aspirantes que ya se anotaron para aparecer en la encuesta. Mier Velazco dejó en claro que sus aspiraciones están sustentadas en el apoyo que ha recibido por parte de la ciudadanía de Puebla, quienes le han pedido que participe en dicho proceso. "No vine a ver si puedo, sino porque puedo vengo y sobretodo porque no estoy solo. Esta asamblea de nuestro instituto, que representa a decenas de miles de personas, me solicitan, así lo ha expresado en nombre de todos ustedes, que hoy acepte para que me registre como aspirante a la coordinación de la defensa de la Transformación en Puebla. He decidido aceptar, lo hago con humildad y con responsabilidad", declaró Nacho Mier durante un discurso que dio ante sus simpatizantes de Puebla. El diputado no la tendrá fácil, pues habrá de competir con el senador Alejandro Armenta, Julio Huerta, exsecretario de Gobernación del estado, Claudia Rivera Vivanco, exalcaldesa de la capital y Olvia Salomón, extitular de la Secretaría de Economía de la entidad, entre otros.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA, DE LOS LEGISLADORES MÁS PRODUCTIVOS

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, sigue muy activo en su trabajo legislativo lo que lo caracteriza por ser uno de los legisladores más productivos de la actual legislatura. Basta mencionar que la semana pasada el legislador presentó al pleno una iniciativa que reforma la fracción XXIX-M del artículo 73 de la Constitución que propone facultar al Congreso de la Unión para expedir la Ley de Seguridad Interior. Y el primero de septiembre presentó otro proyecto para expedir una ley que regule la seguridad del ciberespacio en México. La iniciativa busca modificar el Código Penal Federal y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad para que tanto las regulaciones en materia de seguridad de la información como los delitos cibernéticos que se cometan sean normados y sancionados por una nueva “Ley General de Ciberseguridad”. De acuerdo con el senador Mancera, su intención al presentar esta iniciativa es que haya seguridad en el uso de datos dentro de la red en México; además de suplir las deficiencias en esta materia que observan en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo perderemos de vista.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR RECONOCE QUE “SERÁ DIFÍCIL SUPERAR HAZAÑA ELECTORAL DE AMLO”

Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de la Red #EsClaudia, sigue recorriendo el país impulsando el proyecto de Claudia Sheinmbaum, pero a pesar de que está convencido que ella ganará con una amplia ventaja los comicios del 2024, tambien es congruente y aceptó que será “difícil y complicado” repetir y superar en 2024 la hazaña electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue candidato en 2018. Ramírez Cuéllar, reconoció que se requerirá “de la unidad de la gran mayoría de Morena en el país” para tener esa “fuerza electoral”. Por eso, recalcó, “queremos unificar esta gran mayoría nacional para que tenga una fuerza electoral y superar la hazaña; es algo difícil y complicado, pero yo estoy seguro de que Claudia Sheinbaum tiene la capacidad para superar los 30 millones de votos el primer domingo de junio de 2024″. Veremos.

