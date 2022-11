Seguridad en el sureste de Asia

por Dircea Arroyo Buganza

El sureste asiático no se ha caracterizado en los últimos años por tener enfrentamientos directos entre ninguno de sus actores. Sin embargo, eso no quiere decir que la zona no enfrente retos de seguridad para los Estados que la conforman. En los últimos meses Corea del norte ha aumentado sus pruebas de misiles balísticos. En noviembre, no solamente intensificaron el número de lanzamientos, sino también uno de estos misiles cayó en las aguas territoriales de Corea del Sur.

Las acciones del gobierno norcoreano tuvieron varios resultados. En el caso de Corea del Sur el presidente Yoon Suk Yeol, criticó fuertemente las acciones de su vecino del norte y las calificó como una invasión territorial. En el caso del gobierno japonés, el gabinete japonés discutirá la posibilidad de contar con la capacidad de contraatacar de manera defensiva. Esto tendrá una implicación importante pues, si se acepta, el gobierno podría contestar a las agresiones militares. Además, se discutirá si Japón podría actuar cuando alguna nación amiga se encuentre en la misma situación.

Desde la perspectiva norteamericana, las acciones de Pyongyang han permitido un fortalecimiento en cuestiones de seguridad entre este con Corea del Sur y Japón. El acercamiento de estos tres actores, permitirá que se sigan realizando ejercicios militares para mantener la seguridad en la zona del sureste asiático. Aunado a lo anterior, el asesor de seguridad de la presidencia norteamericana aseguró que, en caso de que Corea del Norte realice otra prueba nuclear, enfrentaría una acción conjunta de esta alianza trilateral.

El 13 de noviembre del presente año se reunieron en Camboya el presidente norteamericano Joe Biden, el primer ministro japonés Fumio Kishida y el presidente de Corea del sur Yoon Suk Yeol, para discutir las acciones del gobierno norcoreano de Kim Jong Un. Aunque no hay una declaración sobre las acciones que tomarán en conjunto con respecto al tema, el presidente Biden habló sobre el fortalecimiento de las relaciones de estos tres países a través de la cooperación.

Todo lo anterior, plantea varias incógnitas; ¿qué es lo que se espera en la zona?, ¿podría estallar un conflicto?, ¿se mantendrá el mismo escenario que tenemos hasta el momento? Con respecto a la primera pregunta, el conflicto no es deseable para ninguno de los actores de la zona, ya que este podría escalar rápidamente. Sin embargo, en el futuro próximo, el gobierno de Corea del Norte seguirá realizando las pruebas de misiles, así como las nucleares. Esto no significa en un un escenario bélico inmediato. Pero en el caso japonés sí puede acelerar la discusión y aprobación para realizar un ataque si llegaran a sentirse amenazados. Ciertamente, las acciones de la República Popular Democrática de Corea están fortaleciendo la alianza trilateral antes mencionada. Por lo anterior, podemos asumir que, al menos en el corto plazo, se mantendrá la misma situación en el sureste de Asia, buscando mantener el balance y evitando que estalle un conflicto.

* Coordinadora Académica de la Facultad de Estudios Globales, Universidad Anáhuac México.