Seis años de exceso

Por: Abraham Isaac Vergara Contreras

Todo empezó hace poco más de seis años, los excesos en plena campaña electoral del saliente y derrotado Presidente Peña Nieto, el dinero se transformó en el motor de la democracia, tarjetas y regalos caracterizaron la contienda electoral, los medios de comunicación alineados al interés de una cúpula de poderosos que vieron en el regreso de la etapa paleozoica en un joven carismático pero de mismos usos y costumbres.

A lo largo de los seis años, la corrupción fue el distintivo de la administración, no solamente federal con sus casas blancas y el traslado de dinero de un lugar a otro, en los Estados también se dieron un festín en el desvió de recursos, no solo gobernadores también operadores, esperemos que no se quede en amnistía y perdón que la ley caiga a todos los que hayan desfalcado a los mexicanos.

Exceso de mediocridad en el crecimiento económico, no solo son seis años, lustros, de un crecimiento insuficiente para generar empleos formales que ayuden y sean la base para el desarrollo con una sólida demanda interna.

Excesos en la violencia y en la inseguridad, la delincuencia organizada tiene en muchas zonas del país secuestrada a la sociedad, como nunca candidatos de distintos partidos fueron asesinados, es necesario esclarecer cada uno de los asesinatos.

El callar a voces críticas, tristemente en una gran cantidad de casos a través de sucesos como Ayotzinapa o periodistas muertos, esto de una vez por todas, debe de concluir, el nuevo presidente debe atacar frontalmente estos incidentes y dar soluciones y seguridad a todos los mexicano.

Hoy el nuevo presidente electo exceso de promesas económicas y de subsidios, cuando hay disciplina financiera y fiscal es difícil observar de donde saldrá el dinero, esperemos que no sea deuda y que realmente sea suficiente el control del presupuesto y la redirección del gasto corriente.

Un exceso de civilidad de los oponentes, Meade y Anaya, con gran fortaleza y convicción dan el triunfo a Andrés Manuel, discursos emocionales, directos, contundentes y de reconciliación nacional que ayuden a México a llegar a donde debe de estar.

Excesos de desafíos ante una desbordada votación, lo cual ayuda a consolidar la democracia del país, que por años ha sido mal valorado o mejor dicho mal llevada a la realidad mexicana, hoy se da un paso contundente y esperemos que sea el parteaguas de la alternancia en México.

Exceso en el castigo del voto al PRI, exceso más que merecido después de sus actuaciones sucias y pocas transparentes, cayeron en la elección presidencial, en Estados y en el Congreso, su ineficacia y corrupción la pago caro ante el electorado.

Exceso en la votación a favor de AMLO, más del 50% de los votantes eligieron lo que se le llama transformación nacional, expectativas muy altas, sobrepasan al año 2000 cuando Fox tomó el gobierno y el PRI dejó por primera vez Palacio Nacional y Los Pinos, seguramente Andrés Manuel llegará al poder con niveles de aceptación cercanos me atrevo a decir del 70%.

Uno de los mayores retos del nuevo presidente es sanar y realizar la reconciliación de los mexicanos, a través de la unidad nacional, no por un partido de fútbol, sino por eliminar las desigualdades y acercar las coincidencias, al analizar las propuestas de los tres ex candidatos principales tienen más convergencias que divergencias, la manera de atacar los problemas es lo que llevó a Andrés Manuel a ser el virtual ganador, no hay dudas de su triunfo, simplemente es llevar los pasos que marcan las Instituciones.

Polarización en exceso se ve en las redes sociales, por un lado se ve la salvación del país pero por otro el mayor miedo a irnos al barranco, ni uno ni otro, tal vez habrán periodos de volatilidad de aquí al primero de diciembre pero al final creo que la estabilidad política, económica, financiera y social prevalecerá y se hará una transición sin sobre saltos.

Hoy México gana, no por el triunfo de AMLO, gana por el exceso de generación de confianza democrática y por la aparente limpieza de las Instituciones electorales, la ciudadanía que voto en paz y por posibilidad de crear consensos que favorezcan no únicamente a los poderosos, sino a los millones de pobres que merecen las mismas oportunidades y al renacimiento de la clase media que poco a poco se venía consumiendo.

Esta pluma no callará, seguirá siendo crítico ante las propuestas y acciones del nuevo gobierno electo, desde nuestras trincheras debemos de ayudar en la medida de nuestras posibilidades a la conformación de un México menos desigual y con oportunidades para todas y para todos.

¡Viva México en paz y con crecimiento sostenido!

Coordinador Licenciaturas en Finanzas y en Contaduría y Gestión Empresarial