Hace unos días se viralizó la clausura de una taquería en la colonia Escandón. El Gobierno de la Ciudad de México acusa, más allá de la conducta del empresario sancionado durante la diligencia, que hubo omisión por parte de la Alcaldía, por tratarse de un uso de suelo habitacional. Lo que uno puede comprobar en Google Earth es que por lo menos desde 1985 existe esa nave comercial y que tienen otros vecinos que estarían sujetos al mismo uso de suelo: un gimnasio y un supermercado. De haber ilegalidad, la clausura fue selectiva.

No me voy a centrar en ese caso específico, por la carga política que conlleva: el gobierno de la ciudad tratando de atacar a un alcalde de oposición ... para variar. Escribí la palabra “taquería” en Google Maps, sobre la colonia Escandón. Me surgieron otros negocios ubicados en uso de suelo habitacional: por ejemplo, la taquería El Paisa, en Francisco Munguía y José Martí; o la cantina El León de Oro, en contraesquina. Puedo adivinar: ambos negocios operan con un certificado de derechos adquiridos.

En la misma colonia Escandón, junto al metro, operan los tacos “Los Michoacanos”. No necesitan un uso de suelo comercial, están en la calle con un puesto semifijo. Nuestras normas y usos siempre privilegian la informalidad.

¿De verdad es tan complicado abrir una sucursal de una taquería en la ciudad de los tacos? Más allá del uso político y/o corrupto del Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, lo que tenemos es una ciudad llena de sellos de clausura.

¿Cuántos sellos de clausura vemos cada día? Dos cuadras a la redonda de mi casa hay sellos en un gimnasio, en una alberca y en una casa catalogada que empezó a ser demolida. En las últimas horas tomé fotos de otros tres, en otras partes de la ciudad: un local comercial en el Metro Auditorio, la entrada a un centro comercial en Masaryk y una sucursal de la Taquería Orinoco ... la misma cadena que visitó Dua Lipa hace unos días y que hasta se llevó itacate al jet, como exhibió en su cuenta de Instagram.

Desconozco la situación legal de estos seis casos, pero todos me retratan el problema. En un extremo, qué tiene que ocurrir para que una cadena de tacos afamada, como Orinoco, con siete sucursales y visitada por una artista internacional, termine clausurada; en el otro, cómo es posible que alguien pueda pensar en demoler una casa representativa de la Colonia El Carmen, en Coyoacán.

Ambos extremos son la mejor prueba de que el INVEA no sirve para mucho, no genera percepción de respeto a la ley, más bien, se mantiene la sensación de que con dinero baila el perro. Podría jurar que los dueños de la casa catalogada estaban y están aguardando el momento oportuno para sobornar autoridades, y que en el INVEA están esperando obtener un beneficio económico de la clausura del local de Orinoco en la calle de Horacio.

¿Qué tan grave debe ser la falta de un negocio que deba ser sancionada con sellos de clausura? ¿qué tan grave es para la comunidad que alguien abra un local de tacos al lado de otros locales comerciales? La incertidumbre forma parte de la corrupción; los sellos de clausura son uno de sus múltiples síntomas, lo cual termina afectando la recuperación económica y la generación de empleos.