Semejanzas 

En los ya idos años, décadas de hegemonía del PRI, en la política del país vaga la certeza de que el próximo presidente de la República será el candidato del partido en el gobierno, es decir del Movimiento de Regeneración Nacional. En la opinión de la ciudadanía, incluso entre quienes de una forma u otra no comparten las ideas de Morena, existe otra certidumbre: la candidatura de ese partido será una decisión del presidente de la República, como antes lo fue del jefe del Estado en turno. En esos dos aspectos las formas para decidir la sucesión presidencial, inauguradas por Plutarco Elías Calles al crear en 1929 el Partido Nacional Revolucionario no han cambiado. Hoy, como ayer el presidente designará al abanderado de su partido y éste se convertirá por mayoría de votos en las urnas en el sucesor de quien se ha inclinado a su favor.

Las explicaciones para entender esta característica de la política mexicana pueden ser muchas y variadas, pero hay una de gran peso que es la debilidad de la oposición, característica que se repite marcadamente en la actualidad. Esa falta de fuerza de las corrientes opositoras se traduce ahora en la agrupación de tres partidos a los que no une convicción ideológica alguna, sino la quimera de lograr la derrota del partido actualmente en el gobierno. Minimizados a partir de las elecciones de 2017, los partidos de la alianza enfrentan además la circunstancia de una segura ruptura a causa del entreguismo de la dirigencia del Revolucionario Institucional con la propuesta de una ley que prorrogue hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en la contención de la delincuencia, uno de los tantos fracasos de la actual administración. La traición del presidente del PRI, Alejandro Moreno para congraciarse con López Obrador y salvarse de la cárcel es reprobada por los dos otros integrantes de la alianza, el PAN y el PRD, pero se consuma ante la pasividad de cuadros o miembros prominentes del PRI que en circunstancias normales deberían exigir la renuncia del exgobernador de Campeche a la presidencia de lo que queda de la antigua organización hegemónica.

Pese a esas similitudes que se advierten en la próxima sucesión presidencial con el pasado, aparecen algunas diferencias innegables. Al PRI en sus tres diferentes denominaciones lo unió un pacto no firmado ni enunciado en torno a las ideas de justicia social de la Revolución Mexicana. El compromiso garantizó la continuidad de esos principios más allá de la oscilación del péndulo que permitió dentro de la institucionalidad del partido el surgimiento de gobiernos de uno a otro extremo –derecha, centro o izquierda-- que se puso de manifiesto en las tendencias de los diferentes gobiernos de esos años del predominio priísta como ejemplos de administraciones que promovieron cambios, procesos de modernización y avances de gran calado en la política mexicana. Una diferencia más entre el pasado y el presente: salvo excepciones, al designar al candidato de su partido y seguro ganador en las elecciones, el presidente de la República pensaba, sí, en el sucesor, pero también en las necesidades de mantener el equilibrio en el desarrollo de la sociedad por entero. Con esa designación no se buscó la calca del presidente para el sexenio siguiente, sino, aún con errores evidentes en la idea general del bien del país.

El Partido Nacional Revolucionario, luego Revolucionario Mexicano y finalmente Revolucionario Institucional enfrentó desde su nacimiento luchas internas y defecciones en momentos decisivos de la sucesión. El mismo Plutarco Elías Calles se vio en la necesidad de cambiar en 1929 la candidatura de Aarón Sáenz, que parecía un hecho, por la de Pascual Ortiz Rubio. En los años siguientes dentro del PNR se dieron enfrentamientos y movimientos con el objeto de influir en la decisión presidencial, que en muchos casos tuvo como motivación fundamental la continuidad en la aplicación de los principios y metas de la Revolución. Descontentos con la decisión presidencial, Juan Andrew Almazán en 1939 y Miguel Henríquez Guzmán en 1952 abandonaron las filas del partido para competir por la presidencia desde otras formaciones. A partir de entonces el Partido Revolucionario Institucional soportó y controló las pugnas internas y las amenazas de defección en la sucesión presidencial; surgieron de ese equilibrio administraciones que llevaron a cabo transformaciones y cambios fundamentales en la política del país; se dio el voto a la mujer y a los jóvenes, se promovieron reformas que enriquecieron la vida democrática en beneficio de las nuevas generaciones, pero también de la oposición que vio la posibilidad de acceder con mayor amplitud a las responsabilidades administrativas, legislativas y judiciales. Paradójicamente fue esa ampliación en las vías de acceso a la oposición lo que determinó el final de la hegemonía priísta y los triunfos de la oposición en los años recientes.

Ciertamente hay coincidencias entre las formas del pasado y del presente en lo relacionado con la sucesión presidencial, pero hay también la percepción de que no obstante esas similitudes, el propósito no sea el mismo ni parecido. Se apunta ya, con signos evidentes que la intención del actual presidente es llevar adelante y acentuar los rasgos autoritarios del gobierno de un solo hombre que aspira no sólo a dejar huella sino a su permanencia indefinida en el mando a través de la observancia ciega y la aceptación de las órdenes que reciba el responsable de la próxima administración. El ”dedazo” no se ha acabado, sólo cambió de objetivo.

sdelrio1934@gmail.com