Senador Ricardo Monreal desestima iniciativa de reforma al Inegi para dotarle de más facultades

SENADOR RICARDO MONREAL DESESTIMA INICIATIVA DE REFORMA AL INEGI PARA DOTARLE DE MAS FACULTADES: EL DIALOGO CON EMPRESARIOS CONTINUA.

En el Senado de la República no existe iniciativa sobre nuevas facultades del INEGI o del SAT, así que actuaremos con prudencia y responsabilidad. No abandonemos el diálogo: con es el mejor camino.



Con lo cual, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, desestimó una iniciativa de reforma al INEGI, para dotarle de más facultades. El también coordinador del grupo parlamentario de Morena afirmó contundente que su bancada actuará con prudencia y responsabilidad, sin abandonar el diálogo. Por otra parte, se refirió a que los días anteriores han tenido un factor en común: horror. Así es, los horrores que provoca el crimen organizado en Magdalena de Kino, Sonora que gobierna Claudia Pavlovich y en Oaxaca de Alejandro Murat, ya sin mencionar al Estado de Guanajuato de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y acaso la Ciudad de México gobernada por Claudia Sheinbaum; la delincuencia no da respiro a la ciudadanía, en cualquier parte del país. En los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto, el país entró en una vorágine de crímenes, asaltos, robos y, como colorario, todo lo que se relaciona con el narcotráfico: los gobiernos en comento no encontraron la fórmula de enfrentar con eficacia a los malandros. La administración de Andrés Manuel López Obrador inicia con la creación de la Guardia Nacional y, conforme a las directrices marcadas por el Congreso, a través de leyes que buscan la pacificación del país, con la participación, de nueva cuenta, de las Fuerzas Armadas sí, pero conforme a reglas claras, bien establecidas, para su actuación ante la sociedad. Con el Acuerdo emitido por el titular del Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no se les otorga facultades extraordinarias, sino se les regula y delimita plenamente su actuación, opinó Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado. El legislador detalló que el Decreto establece las funciones únicas y excepcionales que llevarán a cabo las Fuerzas Armadas en plena observancia y cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Ricardo Monreal afirmó que el Acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de mayo, tiene el objetivo de disponer, durante cinco años, de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, subordinada y complementaria como lo establece la Constitución y el Decreto por el que se creó la Guardia Nacional. El senador ha comentado que la fiscalización, regulación y subordinación con transparencia y legalidad del ejército no se realizaba en el pasado, ya que se utilizaba a las Fuerzas Armadas en estas tareas sin una orden que así lo mandatara, es decir, el titular del Poder Ejecutivo ejercía su facultad discrecionalmente. Recuerda el senador Monreal Ávila que, Alfonso Durazo Montaño es titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es responsable de formular la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como, los programas, políticas y acciones en la materia. “Esta adecuación es de suma relevancia dado que deja en claro el carácter estrictamente civil de la nueva institución policial en la Constitución”, apuntó. El senador morenista detalló que el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad se orientará a salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos. Hay voces interesadas en denostar la figura de nuestras Fuerzas Armadas, eso queda en manifiesto con opiniones contrarios al bien común: el Ejercito, hasta donde es sabido, es emanado del pueblo de la gente que conoce de las necesidades de la población, que sabe lo importante que es que todos ya cada uno de quienes salimos a trabajar, a buscar el pan de cada día, merecemos regresar a casa, con nuestras familias, con nuestros hijos, sin incidentes que pudieran dañar nuestra integridad física, económica, emocional, por el bien de los nuestros. Sea pues la participación del Ejército, de la Marina, un verdadero parteaguas para que en plazo mediato se alcance el anhelado estado de seguridad pública por el que tanto clamamos los mexicanos; las leyes, los reglamentos, el trabajo del Congreso, hay que recordarlo, también tienen que ver con la pacificación del país, con la generación de oportunidades para millones de personas que hoy necesitan de nosotros para que su vida y su trabajo sean socialmente útiles.

SENADORA MONICA FERNÁNDEZ: EL MIÉRCOLES HABRÁ SESIÓN DE LA PERMANENTE









La presidenta de la Comisión Permanente, senadora Mónica Fernández Balboa, dijo que en la reunión a distancia de la Mesa Directiva del miércoles 13 de mayo, se resolvió hacer lo humana y tecnológicamente posible para sesionar el próximo miércoles 20 de mayo, preferentemente en la modalidad a distancia, dada la consideración de la gravedad de la pandemia, y que atendiendo las indicaciones del Consejo General de Salud lo podríamos hacer presencial. Las transmisiones virtuales representan una gran responsabilidad para quienes integran la Mesa Directiva, porque el desarrollo e instrumentación para transmitir una sesión implica la participación de más de 160 personas, entre las que se incluyen: personal de soporte técnico, auxiliares de los servicios parlamentarios y administrativos, de informática y del Canal del Congreso, y de comunicaciones, además de servicio médico, resguardo, limpieza, entre otros. Por ello, precisó que su desarrollo deberá atender todas las previsiones sanitarias dictadas por el Consejo de Salubridad General y que deben ser atendidas por toda la sociedad, principalmente, y de manera rigurosa, estando en el pico de la pandemia, que es la de mayor probabilidad de contagio. De no haber algún contratiempo, podría haber sesión.

DIPUTADO MARIO DELGADO ESCUCHA Y DA SEGUIMEINTO A LAS PROPUESTAS DEL SECTOR EMPRESARIAL.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, se ha convertido en un buen receptor y enlace de las demandas del sector empresarial y ha manifestado su respaldo al plan para la reactivación económica del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y es de los convencidos que en este momento de crisis, es necesario impulsar una alianza estratégica entre el sector público y el sector privado. Considera necesario el funcionamiento del Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión al Empleo y Crecimiento Económico, que surgió de un decreto del Ejecutivo hace casi un año. Hasta el momento no ha sesionado y señala que sería bueno para empezar a evaluar algunas acciones que ayuden a salir adelante en los meses que están por venir. El también coordinador de los diputados de Morena, si algo sabe, es del manejo de las finanzas y la economía, y ha sido de gran utilidad al presidente Andrés Manuel López Obrador para aprobar las reformas de la 4T, pero ahora tendrá que jugar un importante papel y que sean tomadas en cuenta, al menos algunas de las propuestas.

EMITEN LINEAMIENTOS PARA EL REGRESO A LA NUEVA NORMALIDAD

Este lunes se inició la primera etapa para el regreso a la “nueva normalidad”, por lo que la Secretaría de Economía dio a conocer los "Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral", que son obligatorios cumplir para que la industria de la construcción, minería y automotriz puede regresar a laborar, que están incluidos en esta fase, aunque existe todavía cierta confusión sobre si sólo comenzarán los preparativos para activarse el 1 de junio. Por lo pronto, se precisó que será el Seguro Social que dirige Zoe Robledo, el encargado de evaluar si la empresa cumple o no con el Protocolo de Seguridad Sanitaria, si la firma se apegó a cabalidad, podrá iniciar operaciones; se le puede pedir información adicional para seguir la evaluación o denegar el permiso para reiniciar actividades. Además, la empresa debe revisar los lineamientos publicados por el gobierno para iniciar con el establecimiento de los protocolos de seguridad sanitaria, enviar una "carta compromiso" en el que se acepte la asesoría y acompañamiento del Seguro Social y que se diga que la información que se da sobre la empresa es veraz. Entre las medidas para evitar el contagio está el tener dispensadores de alcohol en gel al 70%, proveer productos sanitarios y equipo de protección personal a los trabajadores, establecer programas de limpieza y mantenimiento permanente del centro de trabajo, así como revisar aires acondicionados y cambiar los filtros, además de otras acciones.





CLAUDIA SHEINBAUM ANUNCIARÁ EL MIÉRCOLES EL PLAN DE REAPERTURA PARA CDMX













En la Ciudad de México, las cosas no siguen nada bien por el elevado número de muertes y de contagios por el Covid-19, pero la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene contemplado presentar para el próximo miércoles el plan de reapertura escalonada para algunas actividades. De hecho este proyecto va de la mano con el gobierno de Alfredo del Mazo, para los municipios conurbados con el estado de México, “porque somos una zona conurbada de 22 millones de personas y debemos hacerlo de forma conjunta”. La Ciudad de México aún continúa en semáforo rojo, por lo que reiteró el llamado a continuar con las medidas sanitarias, porque sólo de esta forma se logarán frenar los contagios. "En el caso de la zona metropolitana seguimos en semáforo rojo y es importante que sigamos con las medidas. Si ahora liberamos esa disciplina vamos a perder una parte de lo que ganamos en el último, prácticamente, mes y medio; entonces, seguir con esta disciplina, sé que es una situación que rompe con nuestra vida cotidiana y que además han sido ya muchos días, pero es muy importante que lo sigamos manteniendo", señaló. Y es que al menos en el fin de semana pasado, se volvió a ver movimiento casi normal de actividades en algunas zonas dela capital.





EL GOBERNADOR JAVIER CORRAL PREFIERE ESPERAR PARA REINICIAR ACTIVIDADES





A pesar de que este lunes inició la primera para los municipios de cero contagios, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, prefiere mantener la precaución y la alerta en su estado y anunció que ninguno de los municipios considerados como “de la esperanza” retomará sus actividades. Explicó que en la entidad se habían catalogado algunos con esa calidad por parte del gobierno Federal, pero es claro que la curva sigue sin aplanarse en amplias zonas y sólo son tres o cuatro municipios que están bien calificados, pero el mandatario dijo que no los van a reabrir porque “están muy cerca de Ciudad Juárez, que es una zona de mucha interacción". Una de las consideraciones muy importantes que se tomó en cuenta para no reabrir, es esa conexión intermunicipal o la calidad fronteriza de Juárez con El Paso. También el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, decidió no reiniciar las actividades en las alcaldías que están en la lista de cero contagios y prefiere esperar a que las condiciones mejoren en lo general.









REINICIAN ACTIVIDADES LAS TRES PRINCIPALES ARMADORAS DE AUTOS EN EU









Por lo pronto, y con los respetivos protocolos sanitarios, los tres principales fabricantes de automóviles de Estados Unidos, General Motors (GM), Ford y Fiat Chrysler (FCA) no pierden más el tiempo y desde este lunes empezaron a reanudar la producción de vehículos, en los estados de Michigan y Ohio. La producción se había detenido desde hace casi dos meses por la pandemia de COVID-19. La industria automotriz era una de las que han mantenido una fuerte presión para la reapertura, e incluso también se ha requerido a México su reinicio, para no interrumpir la cadena productiva. Centenares de trabajadores de FCA se presentaron a plantas de montaje en las localidades de Detroit, Sterling Heights, Toledo y Warren, y espera que este martes también reanudará la producción de vehículos en las dos plantas de montaje que tiene en las localidad canadienses de Brampton y Windsor. FCA también reanudará la producción en cinco plantas de producción de transmisiones y motores en Michigan e Indiana; y el 1 de junio en la planta de montaje de Belvidere, en Illinois, y en una planta de fundición de Canadá.





CHINA DICE QUE VACUNA CONTRA EL COVID SERÁ UN BIEN PÚBLICO MUNDIAL





El gobierno de China está quizás a la avanzada en la búsqueda de la vacuna contra el coronavirus, pero el presidente Xi Jinping aclaró ante los integrantes de la Organización Mundial de la Salud que la eventual dosis se convertirá en un bien público mundial, y por si fuera poco anunció que su país destinará dos mil millones de dólares en un plazo de dos años para la lucha contra el Covid-19. En un mensaje en video difundido en Ginebra durante la 73ª Asamblea Mundial de la Salud, el mandatario chino se dijo favorable a una "evaluación completa" e "imparcial" de la respuesta mundial al coronavirus una vez que se haya controlado la epidemia. De paso el presidente chino refutó acusaciones de que el virus se creó en un laboratorio, y aseguró que su país "siempre" mostró "transparencia" y "responsabilidad" ante la epidemia. Estados Unidos y Australia pidieron una investigación internacional independiente sobre el origen del virus. Ya varios países, entre ellos Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña, también realizan investigaciones para encontrar la vacuna contra el virus, aunque quizá los resultados no sean tan rápido como se quisiera.





Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz

www.hectormunoz.com.mx