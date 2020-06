Senador Ricardo Monreal extraordinario podría ser 23 y 24 de junio

SENADOR RICARDO MONREAL EXTRAORDINARIO PODRIA SER 23 Y 24 DE JUNIO

El Presidente de la Jucopo en el Senado, Ricardo Monreal, anda en la búsqueda de los consensos con los coordinadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; del PAN, Mauricio Kuri y de MC, Dante Delgado, sobre los temas de un periodo extraordinario para la próxima semana y aprobar, entre otras cosas, las seis leyes como parte de la entrada en vigor del T-MEC. Dio a conocer que el próximo lunes 22 de junio sesionará la Permanente para convocar a un periodo extraordinario de sesiones y dijo que lo importante e indispensable ahora es regular, armonizar y actualizar la legislación para poder estar en igualdad de circunstancias y no en desventaja frente a los poderosos socios comerciales: Estados Unidos y Canadá, de tal manera que no se prevé la incorporación de otros temas. “Pendientes hay muchos, como 30, pero lo que ha generado polémica es la ley de impuestos general de importación y exportación”. Se van a instalar seis mesas de trabajo, una por tema, para que podamos llegar muy consensados. Rechazó que se le vaya a dar paso al tema de reducir el IVA de 16 a 10 por ciento, como propone un senador de su misma bancada, pues el gobierno requiere de recursos para realizar sus tareas. Monreal insistió en que las fechas para un periodo extraordinario podrían ser 23 y 24 de junio, pero antes se trabajará mucho para avanzar en proyectos y consensos bien amarrados.

DIPUTADO MARIO DELGADO: CON AUDACIA BUSCA FECHAS PARA UN EXTRAORDINARIO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS.

El diputado Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que el cambio de semáforo epidemiológico en la Ciudad de México a partir de este 15 de junio, abrirá la posibilidad de tener sesiones presenciales de la Comisión Permanente. Por supuesto que es tiempo de buscar los acuerdos políticos para convocar a un periodo extraordinario y abordar los temas pendientes del Congreso de la Unión. El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados aclaró que esto se llevaría a cabo atendiendo de manera estricta las recomendaciones que emita el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud para tener los cuidados necesarios y medidas básicas de higiene y sana distancia: Sin duda, la Cámara de Diputados tiene como pendiente la aprobación de la Ley Federal de Variedades Vegetales, para actualizar y robustecer el marco jurídico nacional que fomente la innovación en el sector de las semillas, en el caso del T-MEC. Delgado Carrillo indicó que existen otros temas pendientes como el proyecto de iniciativa para modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que permitirá una reasignación de los recursos para lo que resta del año 2020, otro es el referente a la posible desaparición de algunos fideicomisos para transparentar sus recursos y hacerlos más eficientes, una vez que concluyan los foros de parlamento abierto para su análisis y discusión, indico que también se llevara a cabo el análisis de algunas medidas para apoyar a la población en el marco de la pandemia generada por el coronavirus en el país y adecuaciones a la Ley Orgánica del Congreso para poder tener votaciones en línea. También está pendiente el tema referente a la elección de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. A partir del 22 de junio podría haber las condiciones para tener un periodo extraordinario, con las medidas y precauciones que recomiende el sector salud, ya que el Congreso no puede seguir sin sesionar, recalcando que la actividad legislativa es esencial y es urgente atender los asuntos pendientes.





ROMERO HICKS AFIRMA QUE NO HAY CONDICIONES PARA SESIONAR

Los panistas en San Lázaro no están convencidos de que existan condiciones sanitarias para llevarlo a cabo. El propio coordinador, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que tampoco se tienen los dictámenes, ni una agenda definida de los temas a tratar. “No hay condiciones de salud para sesionar todavía, la autoridad sanitaria no lo ha dictaminado y de ahí tenemos que partir”. Considera que habría que ver la agenda que pudiera tener temas como el T-MEC, aunque hay especialistas que nos han dicho que no es indispensable legislar antes del primero de julio. El otro proceso que es muy importante es el caso del INE, pero dijo que es muy prematuro tomar una decisión porque no hay las condiciones de salud y segundo, no hay una agenda aprobada para poder continuar. El guanajuatense recordó que está pendiente la fase de evaluación de aspirantes al INE, que implica realizar las entrevistas a los 60 aspirantes que pasaron el resto de los controles, que se formulen las quintetas con los nombres de los finalistas, y el tema llegue a discusión al Pleno de San Lázaro.

CARLOS SALAZAR: SE REUNE CON SENADORES Y DIJO QUE NO SERÁ EN AUTOMÁTICO EL FLUJO DE INVERSIONES CON EL T-MEC

Por cierto, la Comisión Especial de Seguimiento del T-MEC, que encabeza Claudia Ruiz Massieu, sostuvo un encuentro virtual con el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Carlos Salazar, para continuar con el análisis del marco normativo que será avalado. Los empresarios traen sus preocupaciones y dudas sobre algunos temas y no quieren desaprovechar las oportunidades del acuerdo comercial, sobre todo fueron claros en pedir que se evite a toda costa alejar las inversiones con discursos que en nada favorecen a su desarrollo. “No hay duda que el tratado nos representa oportunidades, que las podemos hacer más grandes en la medida que nos adelantemos a los retos que esto implica y que no podemos esperar a que sea esto automático y que vamos a tener un flujo de inversiones y de empleos por el solo hecho de que se transite el 1 de julio”. En efecto, está convencido de que desde el Congreso deben darse a los inversionistas la certeza jurídica para hacer negocios. Salazar Lomelí sabe que los retos también están en cómo vamos a iniciar este Tratado. “Hay, en nuestra opinión, un sentido quizás demasiado optimista, donde se cree de una forma equivocada, que a partir del 1 de julio van a fluir las inversiones como si abriéramos un grifo de agua y de repente van a empezar a caer inversiones de Estados Unidos y Canadá en México, y que de alguna manera vamos a tener también oportunidades crecientes”, y en eso tiene razón.

EL SENADOR OSCAR RAMÍREZ ESTA LOGRANDO CONSENSOS PARA PRESIDIR MESA DIRECTIVA EN SENADOSE SUS CARTAS SON EXPERIENCIA Y TRABAJO

El senador Oscar Ramírez sigue sumando puntos para aspirar a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado para el tercer año de trabajos de la LXIV Legislatura, a partir del 1 de septiembre, en sustitución de la tabasqueña Mónica Fernández Balboa, que sea de paso decirlo ha desempeñado un buen papel y ha sabido sortear con atino los momentos difíciles. Ramírez Aguilar preside la Comisión de Puntos Constitucionales y se ha convertido en el principal operador político del coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Cuenta con una gran trayectoria y experiencia, que lo llevaron a ser un fuerte prospecto a la candidatura al gobierno de Chiapas en la pasada elección. De 2008 a 2010 fue presidente municipal de Comitán de Domínguez, fue diputado federal en la LXII legislatura en representación del distrito 8 de Chiapas por el Partido Verde Ecologista de México, de 2013 a 2015 fue Secretario General del Gobierno de Chiapas, durante la gubernatura de Manuel Velasco Coello, de 2015 a 2018 fue diputado del Congreso del Estado de Chiapas en la LXVI legislatura y fue presidente de la mesa directiva y desde septiembre de 2018 es Senador de la república en la LXIV legislatura en representación del estado de Chiapas.





EL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR NO QUIERE CONFRONTARSE CON GOBERNADORES

El presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere enredarse en una confrontación con los gobernadores del PAN, quienes insisten en llevar a cabo un nuevo pacto fiscal, para una mejor redistribución de las participaciones federales a los estados, el Primer Mandatario les mandó el mensaje a propósito de su reunión en Dolores Hidalgo, Guanajuato, de donde lanzaron su propuesta. “Eso es politiquería”, les dijo y si bien todos tienen derecho a expresarse, no va a permitir que se ningunee la investidura presidencial, como lo intentó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hace dos semanas. “Es un asunto político y estrictamente llamando a las cosas por su nombre, diría politiquero, pero somos libres, prohibido prohibir, todos tenemos derecho a manifestarnos y se tiene que garantizar el derecho a disentir, no incomodarnos y no tener la piel muy delgadita y no resistir hasta insultos”, dijo en tono fuerte y claro. No dé por descartado que estas diferencias y reclamos apenas empiezan, ya que prácticamente todos traen en el retrovisor las elecciones del próximo año, en el que todos intentarán llevar agua a su molino, sobre todo los panistas quienes tienen la mira puesta en descarrilar a la 4T, y no dejar que vuelvan a tener la mayoría en la Cámara de Diputados. Por lo pronto, el presidente no está dispuesto a caer en “dimes y diretes” con los gobernadores.





CLAUDIA SHEINBAUM: NO RELAJAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR CONTAGIOS

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene claro el panorama para la transición al semáforo epidemiológico en naranja, pero apeló sobre todo a seguir siendo responsables, así como mantener reglas básicas de higiene sanitarias y de sana distancia para evitar mayores contagios y un aumento en la ocupación hospitalaria. “Confiamos en la responsabilidad que ha mostrado la ciudadanía hasta el momento”, y sin duda será un factor clave que no se relajen las medidas. El próximo viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador estará por la tarde en un evento en Palacio de Gobierno, en el que habrá sana distancia. La funcionaria ha puesto en marcha el Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos COVID-19 y sus Contactos, que tiene por objetivo la identificación de casos oportunamente, el rastreo de contactos, mayor capacidad de pruebas y resultados, y el resguardo de casos sospechosos de la enfermedad.

LA INDUSTRIA PETROLERA DE EU PIDE QUE MÉXICO MANTENGA COMPROMISOS

También los inversionistas del sector petrolero en EU traen incertidumbre por las decisiones del gobierno mexicano en el sector eléctrico, por lo que el Instituto Americano del Petróleo (API), una organización que representa a empresas estadounidenses del sector, solicitó ya al gobierno de su país que intervenga para requerir al presidente Andrés Manuel López Obrador a mantener los compromisos asumidos en el tratado comercial para darle trato justo a los inversionistas y exportadores antes de que entre en vigor dicho acuerdo. Incluso considera una franca “discriminación” de sus agremiados en México, derivado de los cambios y acciones de la actual administración. “Estas acciones son discriminatorias contra miembros de API que, además, pueden contravenir los compromisos de México en el Tratado Nacional de protección de inversiones, dentro de los capítulos de Inversiones tanto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLACN) y el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, dice Michael Sommers, director general del Instituto.

EU Y CANADÁ ANALIZAN MANTENER E LCIERRE DE SU FRONTERA

Los gobiernos de Canadá y Estados Unidos continúan en alerta por la propagación del coronavirus, y mantienen un diálogo para una posible extensión del cierre de la frontera entre ambos. El primer ministro canadiense Justin Trudeau, dijo que "está claro que hay amplio consenso entre todas las provincias de que necesitamos continuar con la aplicación de la medida en curso. "Nuestra prioridad es asegurar que mantenemos seguros a los canadienses mientras continuamos asegurando un flujo esencial de bienes y servicios". La frontera internacional entre Estados Unidos y Canadá, la más larga del mundo con 8.900 km, se cerró de forma bilateral el 21 de marzo para cualquier cruce no esencial, en respuesta a la crisis del coronavirus. El cruce tenía prevista una reapertura para abril, pero el cierre se prorrogó dos veces, hasta al menos el 21 de junio.





¡RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL #CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz

www.hectormunoz.com.mx