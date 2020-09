Senador Ricardo Monreal: La consulta para ingreso básico universal a revisión

Ante la propuesta de los grupos parlamentarios de oposición para solicitar una consulta popular sobre el ingreso básico universal en tiempos de emergencia, el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, dijo que se analiza el tema en la Comisión de Gobernación, que preside Mónica Fernández, en la que será discutida y deliberada. No sólo dijo que “la propuesta no tiene mi venia, pero tiene mi respeto”, sino que tampoco está de acuerdo con la forma en la que se procesó, y a la que se sumaron morenistas, entre ellos Armando Guadiana. Explicó que en esta caso esta solicitud lleva un proceso distinto a cuando es solicitada por el titular del Ejecutivo, caso en el que se remite directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Vamos a ver qué procede jurídicamente, apuntó. El también coordinador de Morena legislador refirió que cuando la petición de consulta provenga de por lo menos el 33 por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras, la Mesa Directiva de la Cámara de origen dará cuenta de la misma y la turnará a la Comisión de Gobernación y, en su caso, a las comisiones que correspondan, según la materia de la petición, para su análisis y dictaminación. El dictamen deberá ser aprobado por la mayoría de cada Cámara del Congreso y posteriormente enviada a la Suprema Corte (SCJN), junto con la propuesta de pregunta para que resuelva y le notifique sobre la constitucionalidad o no, dentro de un plazo de los siguientes 20 días naturales. Si la resolución de la SCJN reconoce la constitucionalidad de la materia, el Congreso expedirá la convocatoria de la consulta popular mediante Decreto y notificará al Instituto Nacional Electoral (INE), que se hará cargo la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la misma el primer domingo de agosto.

DIPUTADO MARIO DELGADO ASPIRANTE A LA DIRIGENCIA DE MORENA ESTARA HOY EN GUADALAJARA: LA FUERZA DE MORENA ESTÁ EN EL PUEBLO





El coordinador de los Diputados federales de Morena y aspirante a la dirigencia de su partido, Mario Delgado Carrillo, sigue con su intensa actividad de recorrer los estados para impulsar la creación de los comités de la Cuarta Transformación, y se dice listo para asumir el compromiso y garantizar que Morena sea un instrumento de lucha del actual gobierno, pero dijo que eso se va a lograr a través de un proceso donde participe el pueblo de México, porque lo que está en juego es el proyecto. Sabe que la fuerza del partido está en su gente, por eso es necesario reorganizarlo para no dejar de impulsar el proyecto de cambio del país, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, ha dejado en claro que es respetuoso de las resoluciones del Tribunal Electoral, en torno al proceso interno de Morena, como es un hombre de leyes que es y será también respetuoso de las instituciones, como el Trbunal, que es un organismo muy acreditado. El legislador no ha dejado de seguir trabajando y estar al pendiente de la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que ha estado atento a los comentarios de los gobernadores, alcaldes y organismos autónomos para sacar un gasto equilibrado y se apegue al principio de la austeridad republicana.

EL PRESIDENTE DEL SENADO, EDUARDO RAMÍREZ, DA TRÁMITE A SOLICITUD CIUDADANA PARA ENJUICIAR A EXPRESIDENTES

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar, estuvo al pendiente de la entrega de las 77 cajas con más de dos millones de firmas ciudadanas avalando la consulta popular a expresidentes de la República, las cuales también serán enviadas a la SCJN. No habrá necesidad de constatar o de revisar sobre la autenticidad de las firmas, pues para asegurar que se hiciera la consulta o que se revisara la constitucionalidad de la misma, bastaba con la solicitud del Presidente. El senador por Morena también señaló que el trámite inicial de recepción ha concluido, por lo que ahora esperarán la resolución de la Corte sobre la constitucionalidad de la consulta y la pregunta. Si es aprobada, la solicitud será remitida de vuelta al Senado, donde la Comisión de Gobernación dictaminará sobre el tema, que deberá ser aprobada por mayoría en ambas Cámara por mayoría simple. Después se enviará al INE para que éste pueda iniciar la organización de la consulta.





ROMERO HICKS PEDIRÁ LA COMPARECENCIA DE SANTIAGO NIETO POR CASO LA BOQUILLA





El coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, anunció que van a solicitar la comparecencia del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para que explique, en el margen del Estado de derecho, cómo es que están actuando en el caso de la presa La Boquilla, en Chihuahua,”. La petición es pertinente, pero habrá que esperar si Morena y sus aliados están de acuerdo, lo que se antoja un poco difícil. El diputado por Guanajuato señaló que también les preocupa el uso de la Guardia Nacional, sobre todo porque los legisladores votaron y mejoraron la iniciativa presidencial para que fuese un propósito de combate al crimen organizado y a favor de la paz social, y que no fuera represor de las personas que se juegan la vida en la defensa de sus causas, como en este caso en el que el agua es un instrumento muy importante para la propia supervivencia. Por su parte, el dirigente de Acción Nacional, Marko Cortés, respaldó el movimiento de los agricultores, al gobernador Javier Corral, al senador Gustavo Madero y diputados federales y exigió al Presidente de la República que resuelva el conflicto mediante el diálogo y la razón.

EL SENADOR MAURICIO KURI EL PUEBLO DEBE DECIDIR EL INGRESO BÁSICO UNIVERSAL

El PAN no ha quitado el dedo del renglón para legislar sobre el ingreso básico universal, y por lo pronto tienen el apoyo del 33 por ciento de los senadores que marca la ley para formular la solicitud, que a decir del coordinador de los panistas, Mauricio Kuri, ante la negativa del Gobierno federal y de sus grupos parlamentarios en el Congreso el pueblo es el que debe decidir si este gobierno debe otorgar directamente a los trabajadores desempleados o a quienes han visto disminuidos sus ingresos una ayuda económica para sortear la crisis. “Dado que el gobierno federal se ha negado en reiteradas ocasiones a discutirlo, la noche del 15 de septiembre las y los 25 Senadores que conformamos el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pero, además, 18 senadoras y senadores integrantes de otras fuerzas políticas, como el PRI, PRD, e incluso de Morena, presentamos una solicitud de Consulta Popular”. Dijo que es momento de enfocarnos en el cómo sí dar soluciones a quienes hoy están desesperados, sin empleo, sin sustento y aún no encuentran respuestas. Independientemente de las diferencias entre partidos, 43 legisladores alcanzaron la unidad. Desde marzo, el GPPAN en el Senado propuso una Ley de Emergencia Económica que incluía un Ingreso Básico Universal, para entregar un apoyo de 3 mil 207 pesos mensuales a desempleados y 27 mil pesos mensuales a micro empresas, para que puedan pagarle a sus empleados y así conservar sus trabajos.

EL INE MODIFICARÁ CONVOCATORIA PARA ELEGIR DIRIGENCIA DE MORENA, CON EL TIEMPO ENCIMA





El Instituto Nacional Electoral, que preside Lorenzo Córdova, tiene prácticamente el tiempo encima para sacar el proceso interno de Morena, en el que se elegirá a la nueva dirigencia nacional mediante encuesta universal, pero las cosas empezaron a complicarse con la nueva resolución del Tribunal Electoral para modificar la convocatoria en razón de género. El asunto podría obligar a cambiar también los plazos, que marcan el 4 de octubre para conocer el resultado del sondeo y el 5 de octubre como la fecha del registro del nuevo presidente y secretaria general del partido ante el Instituto. Patricio Ballados, director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, dijo que la modificación de la convocatoria por parte del Tribunal Electoral para respetar la paridad de género, obliga por ahora, a suspender la realización de la encuesta de reconocimiento en la que quedarían sólo seis en la lista candidatos. En su opinión no hay un mandato muy concreto en el fallo, que tendrá que ser analizado para cumplir la sentencia. Sin embargo, para el caso de la presidencia de Morena, sólo dos mujeres se registraron, de 35 candidatos, y seis para la secretaría general, de un total de 36 aspirantes. El tendrá INE 72 horas para cumplir la resolución, una vez que sea notificado, por lo que a más tardar el domingo tendrá que sesionar el Consejo General.





JUEZ FEDERAL FRENA DENUNCIA DE RICARDO ANAYA CONTRA EMILIIO LOZOYA









Por el momento, el excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, no logró que un juez iniciara el juicio contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por daño moral en su contra, luego de las declaraciones que lo involucran en presuntos sobornos por la aprobación de las llamadas reformas estructurales. El panista es el único político que recurrió a los tribunales para quejarse del exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero de acuerdo a sus abogados el juez federal correspondiente se declaró hoy incompetente para admitir la demanda, por considerar que se debe tramitar ante un tribunal local y no federal. "Estamos convencidos de que los juzgados federales sí son competentes para conocer este tipo de asuntos, razón por la cual insistiremos con la presentación del recurso correspondiente". Es decir, la cosa no va a parar ahí, ya que "desde un principio anticipamos que iríamos hasta las últimas consecuencias y así lo haremos". Seguramente todavía habrá tema para rato.









ALEJANDRO MORENO ALISTA REDUCIR SALARIOS A TRABAJADORES DEL PRI POR LA PANDEMIA

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, no tiene las cosas fáciles en las finanzas del partido y no encontró una mejor opción que buscar ahorrar en base a reducir el salario a los trabajadores del CEN, lo que por supuesto no cayó nada bien, sobre todo en esta época de pandemia. Los empleados hicieron un atento llamado a presidente del partido para evitar que se aplique esta medida, ya que en días pasados se les había solicitado firmar un convenio de reducción salarial del 21 al 30 por ciento, de acuerdo al puesto que ocupen y si no firmaban, pues no había pago. Ni duda cabe que este convenio es a todas luces violatorio de la Ley Federal del Trabajo, pues afecta la antigüedad de los trabajadores, la cual perderían automáticamente con la firma de este nuevo contrato así como sus ingresos quincenales, mismos que se verán reducidos sustancialmente, debido a la pandemia sanitaria que se vive. No sólo el PRI sino el resto de los partidos políticos tienen garantizadas sus prerrogativas, con todo y emergencia sanitaria, por lo que no pueden argumentar falta de recursos por la pandemia. A ver en que para este asunto y se tenga la sensibilidad para no afectar a los trabajadores que traen bien puesta la camiseta tricolor.

JOE BIDEN SIGUE BIEN POSICIONADO EN LAS ENCUESTAS RUMBO A LA ELECCIÓN









El candidato demócrata, Joe Biden, no ha dejado la delantera en las encuestas rumbo a la elección presidencial del 3 de noviembre, en las que mantiene una preferencia de 7 puntos en promedio de Donald Trump, aunque lo ha tomado con cautela y espera que no se repita la historia del 2016, en las que Hillary Clinton también punteaba en los sondeos y a la postre fue derrotada, a pesar de que obtuvo alrededor de tres millones de votos más que su oponente. Sin embargo, algunos analistas consideran que Biden tiene amplias posibilidades de ganar la presidencia de Estados Unidos y evitar la reelección del candidato republicano, debido a que ha empezado a tener una importante presencia en estados considerados claves el día de las elecciones .





USE CUBREBOCAS SÁLVESE¡¡





RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL

#CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!





Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz