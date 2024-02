Senadora Ana Lilia Rivera destaca reforma sobre pueblos originarios

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, continúa dando a conocer las bondades de las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador y en esta ocasión se refirió al proyecto que reconce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derechos. La legisladora consideró que esta es una oportunidad para resarcir la deuda histórica del Estado mexicano con estas comunidades. Explicó que esta reforma retoma casi la totalidad de los aspectos considerados en los Acuerdos de San Andrés Larraínzar, Chiapas para desterrar el racismo, la discriminación, el despojo y la invisibilización que han enfrentado los pueblos originarios. La legisladora abundó que, en 2019, una amplia alianza de pueblos y organizaciones indígenas entregó al Presidente de la República una propuesta de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos´, proyecto que fue retomado y enriquecido a través de foros de consulta organizados por el INPI, cuyo resultado, se envió el 5 de febrero pasado al Congreso como parte de reformas constitucionales. La senadora Ana Lilia Rivera, quien fue delegada del EZLN, recordó que el pasado 16 de febrero se cumplieron 28 años de los Acuerdos de San Andrés, luego de un amplio proceso de análisis y debate de algunos de los principales problemas y exigencias históricas de los pueblos indígenas, en el cual participaron expertos y representantes de decenas de comunidades de todo el país.

MANLIO FABIO BELTRONES SE REGISTRA ANTE EL INE COMO CANDIDATO AL SENADO

Muy entusiasta se le vio a Manlio Fabio Beltrones durante su registro formal como candidato al Senado de la República en el Instituto Nacional para participar en el Frente Amplio por México que encabeza Xóchitl Gálvez. Recordemos que Manlio se ausentó por un tiempo de los reflectores, pero nunca de la política, a pesar de que hace casi 33 años que Beltrones Rivera participó en su última contienda electoral, cuando ganó la gubernatura de Sonora. Durante su registro en su partido comentó que el reto que se tiene para este proceso electoral es que más jóvenes se involucren, por ser las generaciones que marcan el rumbo del país. Además, señaló que el punto clave de los comicios de este año es lograr quitar la figura del presidencialismo imperial, aquel que puede dominar a todos los poderes, que se vuelve el gobierno de una sola persona.

AMLO DESESTIMA MARCHA POR LA DEMOCRACIA

En la última etapa de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue muy confiado y fuerte, porque cuenta con una amplia aceptación por parte de la ciudadanía, por ello se pronunció en contra de la Marcha por nuestra democracia convocada el domingo 18 en varios puntos de la República. López Obrador criticó a los dirigentes partidistas de oposición que convocaron a movilizarse, entre otros lugares, en la Plaza de la Constitución (Zócalo de CDMX). "Antes el gobierno estaba al servicio de una mafia. Por eso también son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer, porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sea los que se beneficiaban con la corrupción están inconformes y quieren regresar y yo también quiero que regresen pero lo que se robaron", consideró. Y es que según López Obrador los organizadores de la marcha (entre ellos 200 organizaciones civiles) "ahora se disfrazan de demócratas", a pesar de que en el pasado habían atentado contra la voluntad popular. El mandatario consideró que ahora se vive en "un mundo al revés" donde, dijo, quienes antes eran cómplices del fraude electoral ahora se vuelven defensores de la democracia.





XÓCHITL GÁLVEZ ACLARA QUE LA MARCHA POR LA DEMOCRACIA ES PARA DEFENDER A LAS INSTITUCIONES

Xóchitl Gálvez, precandidata de la alianza PAN, PRI y PRD salió al paso de las especulaciones y explicó porqué no asistió a la movilización que convocaron diversas organizaciones que denominaron Marcha por la Democracia, para exigir que el voto en la próxima jornada electoral del 2 de junio sea libre. Al respecto Xóchitl Gálvez, mencionó: “La verdad decidí no venir a la marcha porque no quiero que se malinterprete, esta es una marcha por la defensa de la democracia, por la defensa de las instituciones, dejemos a los ciudadanos marchar en paz”. Sin embargo, cabe mencionar que a la marcha acudieron el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, y la diputada Margarita Zavala, entre otros personajes políticos.

EDUARDO RAMÍREZ PRESENTE EN EL REGISTRO DE SHEINBAUM

Muy contento y comprometido con el movimiento se le vio al senador con licencia y candidato al gobierno de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar quien acompañó a Claudia Sheinbaum Pardo a su registro ante el INE como candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia. Ramírez Aguilar, felicitó a Sheinbaum por su formal registro ante el INE, y publicó que fue un honor ser testigo de ese acto memorable para el pueblo de México. “Vamos en unidad con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación. Estoy seguro de que con su gran capacidad logrará continuar con nuestro movimiento”, añadió.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR SE REÚNE CON PRODUCTORES DE JALISCO

El ex diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar sigue muy intenso en sus actividades en favor de Claudia Sheinbaum y conociendo las necesidades de los diferentes sectores del país. En esta ocasión el ex líder de Morena estuvo en Jalisco donde sostuvo un encuentro con productores de alimentos, quienes se sumaron al proyecto de Morena para fortalecerlo. “Reconocemos el papel crucial de los hombres y mujeres del campo mexicano, en la siembra del segundo piso de la Transformación”, señaló.

EL MIÉRCOLES INICIA PARLAMENTO ABIERTO PARA DISCUTIR REFORMAS DE AMLO, CONFIRMA IGNACIO MIER

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco ya está listo para iniciar con la negociación que permita la aprobación de las iniciativas que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados, por ello anunció que el miércoles de esta semana iniciarán los foros de parlamento abierto para el análisis y debate de los proyectos en materia de justicia, electoral, pensiones, salario y programas sociales, entre otras. Ignacio Mier, celebró el diálogo con colegios de profesionales, organizaciones, asociaciones civiles, especialistas, investigadores, universidades, partidos políticos y todos los mexicanos interesados en las iniciativas de reformas a la Constitución.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ACLARA QUE VOTARÁ EN CONTRA DE LAS REFORMAS PARA DESAPARECER ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y LA DE ELECCIÓN DE MINISTROS

El líder del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera fijó postura y anunció que no acompañará al menos cuatro iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas, la que propone la desaparición de órganos autónomos y aquella que contempla la elección de ministros, magistrados y jueces mediante el voto popular. Mancera, explicó que su partido, dará su voto a reformas como la del salario mínimo, porque es un tema que él impulsó en lo personal, así como la de la pensión universal para adultos mayores, que como jefe de Gobierno colocó en la Constitución de la Ciudad de México. El perredista enumeró aquellas iniciativas con las cuales su partido no va a transitar. “Obviamente sé con cuáles no vamos a transitar. No vamos a transitar con ampliar catálogo de delitos en prisión preventiva oficiosa. Porque eso ya está a punto de que se termine la prisión preventiva oficiosa. No ampliar catálogo de delitos. No se va a transitar con desaparición de órganos autónomos. No se va a transitar con lo que se quiere hacer con el Poder Judicial de la Federación. No vamos a transitar con la desaparición del juicio de amparo tratándose de controversias o de acciones de inconstitucionalidad”. Sin embargo, Mancera Espinosa opinó que no hay interés de dictaminar este paquete de reformas del titular del Ejecutivo Federal, aún a pesar de que en San Lázaro ya se convocaron a foros de discusión para su análisis. Aseveró que estas iniciativas fueron hechas desde la base de un planteamiento electoral, “va a dar mucho debate. “Entonces, durante todo el tiempo electoral va a dar debate para poder seguir hablando sobre los temas. Hay temas que no solo diría yo estamos de acuerdo”. ¿Quiere decir que lo están usando con fines electorales?, se le preguntó. Me parece que es una estrategia inteligente. Yo no puedo discutir eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es también hacer las propuestas. Hacer las propuestas que puedan ser incluso mucho más completas que las que hay, respondió.

CLAUDIA SHEINBAUM CRITICA A OPOSITORES

Muy activa estuvo el fin de semana la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum durante su registro ante el INE desde donde llamó falsos e hipócritas al ex consejero electoral Lorenzo Córdova Vianello y a los opositores que se congregaron en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México en defensa de la democracia. Sostuvo que los cambios que propone la Cuarta Transformación a la Constitución buscan el fortalecimiento de la democracia electoral y participativa. Nuestras propuestas de cambio constitucional buscan el fortalecimiento de la democracia electoral y participativa por la que siempre ha luchado el pueblo de México, desde el ‘Sufragio efectivo, no reelección’ hasta el ‘Voto por voto casilla por casilla’. Es así, que resulta importante y más aquí en este recinto señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia cuando en su momento promovieron fraudes electorales o nunca vieron la compra de votos o se les olvidó respetar a los pueblos indígenas promoviendo la discriminación y el clasismo.

