Senadora Ana Lilia Rivera refrenda compromiso por defender al maíz mexicano

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, sigue comprometida con defender nuestra cultura y sobre todo el maíz mexicano, por lo que es necesario legislar para defender esta semilla. Ella ya ha empezado a hacerlo y para muestra basta recordar que desde septiembre de 2023, la senadora dio su respaldo al decreto que emitió el Gobierno de México para evitar la importación de maíz transgénico para consumo humano. Alertó que existe una disputa internacional por el control del maíz y su mercado. Hoy más que nunca, agregó, debemos levantar la voz desde el Senado de la República, para defender el decreto que emitió el Presidente en favor de la biodiversidad del país, porque si el maíz es contaminado con transgénicos se vendrían abajo 10 mil años de evolución. Además, la legisladora indicó que este grano representa lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, por lo que, sin maíz, no hay país.

MANLIO FABIO BELTRONES SE REÚNE CON PRIISTAS DE SONORA

Rumbo a la carrera por el Senado, Manlio Fabio Beltrones se mantiene muy activo en su natal Sonora y el fin de semana sostuvo un diálogo abierto con líderes priistas, quienes expresaron su preocupación acerca de la confusión que hay entre algunos sectores de la población respecto a los programas sociales. En respuesta a las preguntas planteadas por los líderes de sección, Beltrones explicó que estos apoyos son de carácter constitucional y no pueden ser retirados, ya que están respaldados por mandato constitucional y no serán revocados. “Hay brigadas en las colonias que les dicen, si ustedes no votan por el partido del gobierno les van a quitar su ayuda para los de la tercera edad, pero no pueden, lo pusimos la Constitución el PRI y todos los partidos políticos, nos pusimos de acuerdo, pero lo que no pusimos en eso es quitar el servicio de salud de calidad y que se nos den las medicinas”, aseveró. Beltrones Rivera es uno de los personajes de la política con gran peso y experiencia por lo que muchos aseguran que su llegada al Senado en la próxima legislatura será el primer paso para construir su candidatura rumbo a la presidencia en 2030. Ya veremos.

ERNESTO GÁNDARA HACE BUENA MANCUERNA CON MANLIO FABIO BELTRONES Y AVANZA EN PREFERENCIAS RUMBO A UNA DIPUTACIÓN

Ernesto “El Borrego” Gándara Camou aspirante a diputado federal ha hecho buena mancuerna con Manlio Fabio Beltrones y junto con él se reunió con jóvenes priistas de su estado, Sonora, donde agradeció a los liderazgos que por años se han mantenido de pie en la lucha en el PRI. Reconoció que “hay entusiasmo y convicción de la gente. No chapulines y sí gente que son orgullosos priistas y orgullosos del proyecto que vamos a ganar”. Por su parte, Luis Miguel “El Cuate” Vargas, presidente del PRI en Hermosillo aseguró que “La esencia de los hermosillenses es la participación ciudadana, y eso es lo que hemos logrado: recobrar el orgullo de ser priistas. Debemos retomar esas causas sociales, esas causas justas. El PRI ha regresado a las colonias, a los barrios, a los seccionales y a cada comunidad; estamos de vuelta en donde nunca debimos alejarnos. Cabe mencionar que Ernesto Gándara cuenta con una amplia trayectoria en la política, pues ha sido alcalde de Hermosillo de 2006 a 2009 y senador por el estado de Sonora de 2012 a 2018. Asimismo, ha ocupado distintas posiciones en la administración pública a nivel estatal y federal, por lo que su experiencia contribuirá mucho a los trabajos legislativos de la próxima legislatura.

AMLO PEDIRÁ A JUSTIN TRUDEAU SE REÚNA CON ALICIA BÁRCENA PARA HABLAR DE MIGRACIÓN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que solicitará al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau para que se entreviste con la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena para hablar sobre la migración. Sostuvo que en este sexenio se ha logrado que se respete a los connacionales que por necesidades han tenido que migrar y están trabajando en Estados Unidos o Canadá, y prueba de ello es que no hay deportaciones masivas. Por lo pronto, la canciller viajó a Washington, Estados Unidos, para continuar con las gestiones y lograr que se apruebe el modelo mexicano de movilidad humana, el cual tiene como objetivo defender, proteger a las y los connacionales que se encuentran en el exterior. Sostuvo que este proyecto se lleva a cabo con el apoyo de Servicios consulares y la Secretaría de Gobernación.

XÓCHITL GÁLVEZ ACLARA QUE LA MARCHA POR LA DEMOCRACIA ES PARA DEFENDER A LAS INSTITUCIONES

Xóchitl Gálvez, precandidata de la alianza PAN, PRI y PRD salió al paso de las especulaciones y explicó porqué no asistió a la movilización que convocaron diversas organizaciones que denominaron Marcha por la Democracia, para exigir que el voto en la próxima jornada electoral del 2 de junio sea libre. Al respecto Xóchitl Gálvez, mencionó: “La verdad decidí no venir a la marcha porque no quiero que se malinterprete, esta es una marcha por la defensa de la democracia, por la defensa de las instituciones, dejemos a los ciudadanos marchar en paz”. Sin embargo, cabe mencionar que a la marcha acudieron el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, y la diputada Margarita Zavala, entre otros personajes políticos.

MORENA NOMBRA OFICIALMENTE A EDUARDO RAMÍREZ COMO SU CANDIDATO A GOBERNADOR DE CHIAPAS

Muy contento y comprometido con el movimiento se le vio al senador con licencia Eduardo Ramírez Aguilar pues el domingo, el Consejo Estatal de Morena en Chiapas, lo designó por unanimidad como candidato único a la gubernatura del estado, durante la sesión ordinaria celebrada en el municipio de Comitán de Domínguez. La decisión fue tomada tras un proceso de deliberación a mano alzada por el consejo, reflejando la confianza y el respaldo hacia Ramírez Aguilar, a quien reconocieron por su trayectoria y compromiso con el servicio público. El puntero en las encuestas confió en que será un proceso electoral pacífico y democrático, donde el único objetivo es liderar una transición hacia un Chiapas próspero y en desarrollo, enfatizando que su compromiso es con el pueblo chiapaneco y su progreso. "Voy a trabajar de la mano con el proceso electoral para la transición una transición de trabajo yo no me presto agrillas no soy un grillo político", indicó.

JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA ACTIVA EN EL LEGISLATIVO Y EN RECORRIDOS POR EL PAÍS

Muy activa está la senadora Josefina Vázquez Mota, no sólo como legisladora, pues se ha caracterizado por ser una de las más productivas y como presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia ha impulsado diversas iniciativas en defensa de este sector. Muchas de ellas ya se han aprobado por el pleno debido a que tienen un profundo carácter social, pero además la legisladora del PAN ha recorrido varios estados del país donde participa en diversos foros y recientemente estuvo de visita en Tijuana, Baja California, donde afirmó que las próximas elecciones que se celebrarán en México en junio, podrían ser las últimas que se realicen de forma democrática, opinó Josefina Vázquez Mota, senadora de la República. Opinó que es necesario contar con un “contrapeso” político en la Cámara de Unión en el futuro, como ocurre actualmente en el Senado de la República donde hay un bloque opositor. Además, señaló que en el proceso electoral en curso se corre el riesgo de perder la mayoría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revertir reformas identificadas con el movimiento de la Cuarta Transformación en caso de que la candidata de Morena Claudia Sheinbaum Pardo gane la elección presidencial. Recordemos que Josefina será la candidata de la oposición para diputada federal, sin embargo, a pesar de ser un personaje de gran peso y experiencia en el PAN buscará el voto popular. No la perderemos de vista.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR SE REÚNE CON PRODUCTORES DE MORELOS

El ex diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar sigue muy intenso en sus actividades en favor de Claudia Sheinbaum y conociendo las necesidades de los diferentes sectores del país. En esta ocasión el ex líder de Morena estuvo en Morelos donde aseguró que se convertirá en una potencia agropecuaria, asegurando justicia y prosperidad para más de 80 mil familias de productores. En cada encuentro, reafirmamos nuestro compromiso de dar un paso más en el cuidado del agua y seguir protegiendo nuestras comunidades.

CONFIRMA IGNACIO MIER QUE SE RECORRERÁ EL PAÍS PARA DEBATIR INICIATIVAS DE AMLO

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco anunció que el debate sobre las iniciativas de reformas constitucionales presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador saldrá de los muros de San Lázaro para darse en todo el país, a fin de que grupos parlamentarios, ciudadanos y sociedad en su conjunto expresen su punto de vista. Sostuvo que esta decisión sienta un precedente de que el debate de los legisladores debe darse de cara a quienes representan pensamientos y visiones distintas de nuestro país. Para ello, dijo, se plantearon cuatro diálogos nacionales, cinco foros regionales y 32 estatales, así como 300 asambleas informativas de Morena en los distritos electorales del país.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA REVELA QUE OPOSICIÓN ESTÁ EN CONTRA DE TRABAJAR EN CONFERENCIA CON DIPUTADOS PARA ANALIZAR REFORMAS DE AMLO

A pesar de que la Cámara de Diputados y el Senado se alistan para trabajar en conferencia las iniciativas que envió el presidente al Congreso, el líder del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera fijó postura y aseguró que la oposición en el Senado se pronunció en contra. Miguel Ángel Mancera declaró que la oposición no estaba de acuerdo con esta decisión de la Junta de Coordinación Política, que preside Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena. “No estamos todos de acuerdo, pero bueno parece que eso es lo que se va a imponer. Vamos a escuchar, hay varias propuestas que no estamos en contra, ya lo hemos reiterado en varias ocasiones. El método parlamentario es en el que no estamos coincidiendo. Deberíamos de empezar a trabajar en todo caso aquí en el Senado también. No ha funcionado”.

CLAUDIA SHEINBAUM CONTINÚA ARRIBA EN PREFERENCIAS ELECTORALES

A unos días de que arranquen las campañas rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio, el Universal publicó su más reciente encuesta, elaborada por Buendía & Márquez y reveló que Claudia Sheinbaum conserva una ventaja sólida sobre su principal rival de la oposición, Xóchitl Gálvez. De acuerdo con este sondeo, la intención de voto efectiva favorece a la morenista Sheinbaum con 59% de intención de voto, mientras Gálvez, de la alianza PAN-PRI-PRD, obtuvo 36%. En tanto que Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), registró 5%. Así que como diría un clásico tal parece que las campañas en su contra en redes sociales “le hacen lo que el viento a Juárez”.

UNIVERSITARIOS DE LA UAS PIDEN A AMLO QUE SE RESPETE AUTONOMÍA, EL MANDATARIO LOS ENVÍA A SEGOB

La comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se hizo escuchar con una manifestación pacífica, pero enérgica ante el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en la ciudad de Mazatlán, donde cientos de universitarios le informaron con lonas, pancartas y consignas el hostigamiento y persecución política que el gobernador del estado Rubén Rocha Moya mantiene en contra de la institución. Además de exigir respeto a la Autonomía y un alto a la persecución política con gritos a todo pulmón de “¡fuera Rocha!”, los universitarios recibieron al presidente a su llegada al hotel durante su visita al estado, lo estuvieron esperando por espacio de dos horas con una concentración de trabajadores, docentes y alumnos que se apostaron en uno de los carriles de la Avenida Camarón Sábalos, una de las principales vialidades del puerto. “Hay formas de dialogar”, dijo, y al cuestionarle cuáles serían esas formas de dialogar porque la UAS ya propuso una mesa de diálogo expresó: “allá en Gobernación, puede ser con la Secretaria de Gobernación, en la Ciudad de México”; dijo que sí conocía a la UAS y que era “muy importante” porque atiende a 170 mil estudiantes y tiene presencia en todo el estado, además respondió que eso representa “que hay que buscar solucionar el problema”, y refrendó “que se respete la Autonomía”.

