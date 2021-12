Senadores Ricardo Monreal y Miguel Ángel Mancera forman nuevas generaciones de legisladores

Muy cercanos impulsando a los jóvenes se les ha visto al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el senado y a Ricardo Monreal. Y es que ambos llevan a cabo un proyecto llamado “10 por México” que tiene como objeto formar a los futuros legisladores, Hace unos días llevaron a cabo el protocolo de clausura de la Cuarta Generación de “10 por México, Taller Legislativo para las Juventudes”. El coordinador del GPPRD recordó que en esta Cuarta Generación participaron 160 parlamentarios (80 hombres y 80 mujeres), así como 15 profesoras y profesores adscritos al Senado de la República y a universidades como la Escuela Jurídica y Forense del Sureste y la UNAM. Recordemos que en este proyecto el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, está muy comprometido pues en esta edición impartió el módulo de Diplomacia Parlamentaria. Actualmente este ejercicio legislativo se lleva a cabo en el Estado de Guerrero donde Ricardo Monreal fue arropado por políticos de primer nivel de todos los partidos en el estado y próximamente se realizará en el Estado de México, Oaxaca, Tabasco, Sonora y Yucatán.

Foto: Cuartoscuro





ESTEBAN MOCTEZUMA ANALIZA RELACIÓN MÉXICO EU CON EX EMBAJADORES Y KEN SALAZAR

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma tuvo una reunión muy interesante con las y los ex embajadores de México y EUA, y con Ken Salazar donde analizaron la relación bilateral con la experiencia de quienes tuvieron esta responsabilidad. No cabe duda que Esteban Moctezuma está abocado en su responsabilidad pues no faltan los buenos comentarios y pésele a quien le pese la relación de ambos países avanza muy bien. Cabe mencionar que este evento denominado Convocation 2.0 fue organizado por el Mexico Institute y US Mexico Found.

LUIS DONALDO COLOSIO SORPRENDE EN ENCUESTAS

Quien sorprendió a la clase política y puso en alerta a otros más fue Luis Donaldo Colosio Riojas luego de que se dieran a conocer los resultados del periódico Reforma pues el sondeo revela que Colosio Riojas, hijo del candidato a la presidencia del PRI asesinado en 1994, ocupa el tercer lugar entre las preferencias de los encuestados, tras los ‘presidenciables’ de Morena Marcelo Ebrard, secretario de Exteriores, y Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México. La encuesta revela que el joven obtiene un 27% de las preferencias, mientras que Ebrard y Sheinbaum están en un empate técnico, con 31% y 30% respectivamente. Muy por debajo marca el conservador Ricardo Anaya, del PAN, con un 16%.

Cortesía | @COLOSIORIOJAS

SENADOR VÍCTOR FUENTES PRESENTA SU TERCER INFORME

Muy activo ha estado el senador Víctor Fuentes y esto quedó de manifiesto en su Tercer Informe de Actividades Legislativas pues los números no mienten y sin duda es uno de los legisladores más productivos ya que en su paso por el Senado, el panista ha presentado 415 iniciativas y puntos de acuerdo. Víctor Fuentes presentó su Tercer Informe en un evento realizado ante poco más de 200 invitados, ahí el senador blanquiazul adelantó que el enfoque de su trabajo para el 2022 será la regulación de las pedreras, una gasolina limpia para la zona metropolitana de Monterrey, las reformas para transitar al uso de autos híbridos y eléctricos, así como defender y promover las energías limpias y las leyes que protejan a los animales en todo el país.

Foto: Cuartoscuro

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR CONFÍA EN QUE SE OBTENDRÁN LAS FIRMAS NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO REVOCACIÓN DE MANDATO

Tuvimos la oportunidad de entrevistar en nuestro programa Breaking News al ex diputado, ex líder de Morena y hoy consejero político nacional de ese partido Alfonso Ramírez Cuéllar quien nos comentó que sus actividades han estado muy intensas recorriendo los estados del país para promover la revocación de mandato, dado que el plazo límite es el 25 de diciembre para reunir las 2 millones 800 mil firmas que se requieren para que se lleve a cabo este ejercicio democrático. El ex legislador consideró que esta consulta es una de las mas importantes reformas que se han hecho porque hace efectiva la participación ciudadana. Ramírez Cuéllar reveló que ya están muy avanzados por lo que confió que sin problema se alcanzarán los requerimientos legales para que el 10 de abril se pueda ratificar o no el mandato de Andrés Manuel López Obrador Ramírez Cuéllar confió en que los Congresos locales también hagan sus adecuaciones legales para que la revocación pueda replicarse en todos los estados en el 2024 principalmente en aquellos donde se cumplan los primeros tres años de gobierno. Reconoció que si bien se han logrado avances importantes en la Cuarta Transformación aún falta consolidar algunos aspectos. Respecto a las elecciones en seis estados del país señaló que la revocación de mandato no interferirá en estos procesos electorales porque hay garantía de que no se empalmen los tiempos. Alfonso Ramírez también se refirió a las encuestas que mencionan a los punteros de Morena para la sucesión y asegura que en los días por venir habrá mucha actividad porque ya se están perfilando las simpatías. También comentó que la encuesta es el método contemplado en los estatutos de su partido por lo que tendrá que respetarse. Cabe mencionar que el ex legislador también está sumando en el equipo de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum a quien asesora en tareas estratégicas por lo que según su percepción ella y Marcelo Ebrard serán los finalistas en la carrera del 2024.

Foto: Cuartoscuro

TATIANA CLOUTHIER ALERTA DE SUBSIDIOS AUTOMOTRICES

Quien está abocada a defender a la industria automotriz nacional es la secretaria de Economía Tatiana Clouthier y ya inició con los acercamientos con legisladores de Estados Unidos para hacerles ver los costos que tendría para nuestro país en el caso de aprobarse los subsidios automotrices que están por votarse en el Congreso estadounidense. Ayer lunes la funcionaria sostuvo pláticas con el senador Ben Hueso a quien le externó la preocupación sobre esta iniciativa que atenta, dice, contra la competitividad de nuestra región. Y es que Tatiana aseguró que si estos cambios legales se aprueban se desincentivarían las inversiones en México. Especificó que al menos dos inversiones en vehículos eléctricos podrían no cerrarse en México y ocho estados podrían perder las expansiones de fabricantes de automóviles debido a la legislación. Y es que a decir de la funcionaria la iniciativa aumentaría los créditos para vehículos eléctricos hasta 12,500 dólares por vehículo, incluidos 4,500 dólares para vehículos fabricados por plantas con sindicato y 500 para baterías fabricadas en Estados Unidos. Los vehículos tendrían que ensamblarse en Estados Unidos a partir de 2027 para calificar para cualquier crédito, agregó.

Foto: Cuartoscuro

RUBÉN ROCHA: COLOSIO EL PRIMERO DE MUCHOS QUE APARECERAN EN ENCUESTAS

Ante la efervescencia política provocada por la sucesión presidencial adelantada, y luego de que el pasado jueves 02 de diciembre, el periódico Reforma, publico una encuesta titulada “Rumbo al 2024”, donde los personajes que encabezaron las preferencias fueron, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard con un 31%, seguido por la jefa de gobierno de CDMX, Claudia Sheinbaum con un 30% y la sorpresa es que el actual presidente municipal de Monterey, Luis Donaldo Colosio Riojas apareció con un 27%, el que se sumó a las voces de políticos que opinaron al respecto fue el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya quien durante la conferencia de prensa “La Semanera”, consideró que la reciente incorporación de Colosio Riojas en la encuesta del Periódico Reforma es el primero de muchos personajes que van a aparecer rumbo al 2024, también mencionó que aún falta mucho para el 2024 y ante todos los personajes que se sumen él en su calidad de ciudadano los observará muy de cerca. Al referirse a la revocación de mandato, Rocha Moya aseguró que su estado está listo para participar en este ejercicio democrático.





