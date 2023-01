Ser para sí | Perspectiva de género, Estela Casados

Por: Estela Casados González





De acuerdo con datos del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres), en el estado de Veracruz contabilizamos 85 feminicidios, 98 homicidios y 696 desapariciones durante 2022.





En contraste, durante 2021 documentamos 83 feminicidios, 79 homicidios y 682 desapariciones de mujeres. Hoy en día observamos que los casos aumentaron entre un año y otro, de ahí la importancia de analizar los datos detenidamente.





De acuerdo con nuestros registros, en materia de feminicidios hubo un promedio de siete víctimas al mes durante 2022. Xalapa, Medellín de Bravo y Acayucan figuran como los municipios con mayor incidencia en este delito. Cada uno contabiliza cinco casos. Ciudad Isla, Coatzacoalcos y Veracruz les siguen con cuatro casos cada uno.





En lo que respecta a homicidios de mujeres, el año pasado registró un promedio de ocho víctimas al mes. Coatzacoalcos es el municipio que concentra más casos con un total de nueve, seguido por Xalapa con ocho.





Lo más desconcertante son las desapariciones. Durante 2020, desde el OUVMujeres documentamos un total de 280. En los dos años siguientes dicho fenómeno experimentó un alza alarmante. En 2022 observamos que en 124 municipios se registraron desapariciones de mujeres. En el ámbito estatal destacan Veracruz Puerto con 108 y Xalapa con 92 casos. Estas cifras indican que aproximadamente 58 mujeres desaparecían cada mes en nuestra entidad.





De cara a la tercera solicitud de Alerta de Violencia de Género, este último dato destaca de manera importante. Recordemos que desde 2019 las organizaciones Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, Piensa Actúa y Sorprende, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y Justicia, Derechos Humanos y Género pidieron formalmente al gobierno federal que implementara este mecanismo por el gran número de desapariciones de mujeres en el estado de Veracruz.





Tal como lo muestran los datos recabados por el Observatorio, la pertinencia de la tercera solicitud está más que fundamentada. Sin embargo, cabe preguntar si esa es la estrategia que permitirá conseguir un cambio en beneficio de las mujeres de la entidad. Las dos Alertas que ya se encuentran implementadas no han traído consigo cambios significativos, principalmente aquella para atender el delito de feminicidio. De todas formas, las organizaciones están en su legítimo derecho de exigir que se implemente el mecanismo y, sobre todo, que sea efectivo para frenar la desaparición.





En tanto, las víctimas de violencia ahí están. Otras más, tales como las sobrevivientes de feminicidio, no aparecen en los números que hemos compartido en esta ocasión. Existe un subregistro que no permite conocer la violencia de género en toda su magnitud. Aun así, los números presentados son escalofriantes, como escalofriante es que no haya estrategia experta para atender la situación.





Si se desea conocer a detalle la información compartida en este espacio, así como los datos generados desde 2017, invitamos a consultar la página institucional del OUVMujeres en https://www.uv.mx/ouvmujeres/









Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana