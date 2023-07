¿Será 2024 peor que 1994? 

En 1994, México vivió un año trágico, primero se da el levantamiento del EZLN en el estado de Chiapas como protesta contra la pobreza y marginación de los pueblos indígenas, lo que generó atención nacional e internacional hacia los problemas políticos del país. Después, es asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI, quien despertaba altas expectativas de un cambio más equitativo. Secuestran al empresario Alfredo Harp Helú, que vino inaugurar una gran cadena de delitos de este tipo en un país donde eso no ocurría. Fue asesinado el Secretario General del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, y al final del año, se tuvo una gran devaluación del peso.

Si vemos lo que hoy ocurre en el país, no exageramos en pronosticar que viene un año muy complicado para los mexicanos. El 2024 podrá ser en muchos sentidos más difícil que 1994. Ahora tenemos un país donde los tradicionales problemas de pobreza y desigualdad no se han resuelto, sino todo lo contrario, han aumentado, así lo demuestran las cifras oficiales. Además, se vive la crisis de seguridad pública más grave de la historia, el empoderamiento de los grupos criminales y un país dividido por el propio Presidente, que alienta odios y violencia todas las mañanas.

A principios de semana, las portadas de los diarios daban cuenta de los disturbios en Chilpancingo, donde los inconformes secuestraron vehículos de la policía y retuvieron a personal de la Guardia Nacional. En la Central de Abasto de Toluca, 9 personas fueron asesinadas y calcinadas, incluyendo menores y aparecieron cuerpos colgados en puentes de la avenida principal. En Apatzingán, Michoacán, se registraron bloqueos carreteros, quema de unidades y explosiones perpetradas por hombres armados, donde, al día siguiente, se dio un ataque con drones cargados de explosivos. En Nayarit, periodistas acusan la falta de acciones reales para parar los asesinatos de comunicadores. En San Luis Potosí, se conocen nuevos secuestros y la autoridad insiste en ocultarlos. Todas estas noticias, de tan solo un día, que en cualquier otra parte serían motivo de atención de la más alta autoridad; en nuestro país el Presidente dedica su tiempo en seguir generando odios, violar la Constitución, intervenir en el proceso electoral y atacar a sus adversarios. El blanco de sus más furibundos embates ahora es Xóchitl Gálvez.

Se puede observar que López está preparando una elección de Estado para imponer a su corcholata y perpetuarse en el poder, incluso pensando que su hijo Andy sea el siguiente en 2030. Un megalómano como él, no piensa en un Maximato, piensa en una Dinastía. Las consultas ciudadanas sobre Revocación de Mandato y enjuiciamiento a expresidentes, no tenían como propósito nada de lo que aparentemente buscaban, fueron útiles ejercicios para quebrantar la ley, donde se ensayaron mecanismos de movilización y se estudiaron los alcances de la autoridad electoral para frenar una gigantesca violación de los ordenamientos jurídicos, como ocurrió en ambas consultas. López sabe que el INE no tiene elementos para sancionar la transgresión masiva, por lo que en los hechos ya rebasó al Instituto. También tiene los recursos mal habidos de distintas partidas presupuestales, entre ellas algunos programas sociales, el apoyo irrestricto del Ejército, así como alianzas con grupos de narcotraficantes. Como diría el recién fallecido Porfirio Muñoz tenemos un “narco-gobierno”. Es difícil pensar que el Presidente acate un resultado que no le favorezca, si en 2006 que perdió la elección llevó al país al punto de quiebre. Hoy tenemos un coctel que nos hace temer lo peor.

El desastre que se asoma, sólo puede frenarse con la ciudadanía organizada, los partidos políticos de oposición y las autoridades electorales. Por tal razón, es plausible que los partidos del Frente por México avancen en el proceso de selección de quién encabezará esta alianza. Sin embargo, sería aún más deseable que los aspirantes de ese frente se retiren del proceso y manifiesten su total apoyo a la participante más competitiva, Xóchitl Gálvez. De los 13 aspirantes que continúan en el camino, sólo cinco o seis conseguirán el requisito de las firmas, los que no las logren, en vez de criticar el proceso, mostrarían una gran responsabilidad con el país si aceptando el resultado, se suman a Gálvez. De los que avancen a la última etapa, debería también de esperarse un acto de congruencia y ya sea antes o al conocerse los datos de las encuestas, apoyar sin restricción a la candidata ganadora.

Es difícil comprender la actitud de boicot de Movimiento Ciudadano a la alianza, sus 7 puntos de valor electoral pueden dar un triunfo incuestionable en una elección que se prevé equilibrada entre Morena y el Frente. MC todavía está a tiempo de tomar una decisión sensata por el bien del país y unirse dignamente con toda la oposición para poder enfrentar la furia de un gobierno que no está dispuesto a reconocer resultados y aceptar su derrota. Sin la unión de la oposición, la resistencia será muy vulnerable y aunque se gane la elección, sería prácticamente imposible defender el resultado, en ese caso, los que actúen como esquiroles tarde o temprano serán juzgados por la sociedad y sus familias y conciencias se los recordaran.

Presidente de la Academia Mexicana de Educación