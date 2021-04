Por Tatjana Conic





En este momento de diluvio bíblico en que nos encontramos, vivimos nuestras vidas bajo la sombra del miedo permanente de que “el bicho” nos pueda atacar e incluso, matar. Nos acostumbramos a esconder nuestras caras detrás de cubre bocas. No nos acostumbramos pero aguantamos estar aislados de nuestros seres queridos, sin poder abrazar, ni besar, ni compartir una comida o café…

Las noticias sobre los números de contagiados y fallecidos pasó a ser nuestro día a día. Al año 2020 ya lo hemos borrado de nuestras mentes, como si no existiera, felices de haber llegado al 2021, pero de luto dolido por todos aquellos que, desafortunadamente, perdieron la batalla con el maldito virus. Vivimos nuestras vidas bajo el control del piloto automático, esperando recuperarlo hasta el final de este año o el año siguiente, recusando pensar que puede ser quien sabe qué año…

No hay país ni gobierno en el mundo que en este momento no tenga como su mayor prioridad la protección de sus ciudadanos ante la pandemia del Covid-19. Entre los nombres de los países con más éxito en el proceso de vacunación, resalta el nombre de Serbia, mi querido país, que partió del principio que combatir la pandemia no es un asunto político, sino claramente humanitario, poniendo en el centro de su interés la protección de la vida de cada ciudadano. Por el momento, somos el segundo país en Europa y quinto en el mundo, según el criterio del número de vacunas aplicadas en un millón de habitantes. Según el criterio de revacunación, somos los primeros en Europa y sextos en el mundo. Se vacunó primero al personal médico y luego después los adultos mayores, policías, militares, representantes de los medios de comunicación. La presidenta del gobierno serbio Ana Brnabic fue primera entre sus pares que recibió vacuna contra Covid-19.

Hemos empezado la inmunización masiva el día 19 de enero, en un proceso completamente digitalizado y eficaz. Cada ciudadano de Serbia puede registrar su interés para vacunarse en la plataforma digital del gobierno, o por teléfono, recibiendo luego después la información precisa sobre el lugar y hora para recibir la vacuna. Hasta ahora, se han sido aplicadas 2.269.000 vacunas, en cuanto 913,000 personas han recibido la segunda dosis. Los serbios, en este proceso, pueden elegir entre cuatro vacunas actualmente disponibles en el país – Phizer/BionTec, Sinopharm, Sputnik V y AstraZenecaón.

Está previsto que en los próximos meses nos sean entregados cerca de 12 millones dosis más, según los contratos ya firmados y pagados. Así, esperamos conseguir la inmunidad colectiva y recuperar la normalidad de nuestras vidas hasta la mitad de este año. Todo eso - gracias a nuestras amistades tradicionales que seguimos cultivando en el mundo, la política hábil y sagaz, trabajo duro, pero también con cautela de no contar exclusivamente con el programa Covax, del que hasta el momento no hemos recibido ni una sola vacuna.

Pensando al largo plazo, porque este virus está aquí para quedarse, Serbia ha iniciado la cooperación con la Federación Rusa para habilitar la producción de la vacuna Sputnik V en el famoso y respetado Instituto serbio de virología “Torlak” en Belgrado, a partir del mes de mayo, con la intención de proporcionar vacunas no solo para nuestro país, sino para toda la región. También, durante su reciente visita a los Emiratos Unidos Árabes, el Presidente Aleksandar Vucic ha acordado la construcción, en la cooperación con EUA y la República Popular de China, de una fábrica en Serbia para la producción de la vacuna Sinopharm, que podría empezar a operar probablemente a partir de octubre de este año.

Y, last but not least, hablemos sobre la solidaridad, tantas veces olvidada. A pesar de que somos pequeños desde el punto de vista geográfico, somos un país que tantas veces pasó por los momentos trágicos en su historia, acostumbrado a aguantar y resistir cualquier mal, pero nunca olvidándose de ayudar a los demás. Y en esta situación tampoco.

El día 14 de febrero, hemos obsequiado 8.190 vacunas a nuestra vecina Macedonia del Norte, para que puedan empezar la inmunización de su personal médico. El 17 de febrero hemos donado 2.000 vacunas a Montenegro, y en el mes de marzo 10.000 vacunas a la Federación de Bosnia y Herzegovina. En Serbia fueron vacunados médicos y enfermeras de la Republica Srpska, como así también los periodistas de la Macedonia del Norte. Fuimos de los primeros países del mundo que ha habilitado la inmunización del personal diplomático extranjero que vive y sufre junto con nosotros.

A parte de esto, el 24 de marzo la República de Serbia ha abierto sus puertas para la vacunación gratuita a los habitantes de otros países, en base al registro previo. Gracias a esta posibilidad, durante el pasado fin de semana en Serbia fueron vacunados cerca de 22,000 habitantes extranjeros mayoritariamente provenientes de los países vecinos, entre los cuales son cerca de 8,000 empresarios, invitados por la Cámara de Comercio de Serbia. Así, después de tanto tiempo, la región se está uniendo a la invitación cordial y sincera de Belgrado, en la lucha contra el Covid-19. Para citar el Presidente de la Cámara de Comercio de Serbia Marko Cadez: “Nosotros somos una región, nuestras economías están estrechamente interconectadas y solo juntos podemos derrotar a este mal”.

Y con esta política solidaria seguiremos, no porque es políticamente correcto, sino porque es justo y porque, ya lo sabemos, ningún hombre (ni país) es una isla…

Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Serbia en México.