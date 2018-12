Servicio público en tensión

El inicio de la presente administración ha traído consigo iniciativas de ley que pretenden readecuar a la Administración Pública Federal a los compromisos establecidos durante la campaña electoral.

Es de señalar que hoy se aprecia las modificaciones legales llevadas a cabo están generando incertidumbre en cuanto a la capacidad de operación de las dependencias federales y más aún en lo que se refiere a la estabilidad laboral y al ingreso de los trabajadores de todo el sector público federal.

En el mismo sentido, la pretensión de influir a los otros órdenes de gobierno, Poderes de la Unión y organismos autónomos constitucionales para que se plieguen a determinadas directices del Ejecutivo Federal no contribuye al fortalecimiento democrático ni al balance de poder, atribuciones y responsabilidades del Estado mexicano.

Lo que se necesita es mejorar las capacidades y alcances del servicio público, aprovechar la experiencia y compromiso de los buenos servidores públicos y valorar los requerimientos de las dependencias para que estén adecudamente dotadas de las capacidades y cuadros con los que desempeñarán mejor su labor. Por eso el clima generado más que favorecer el logro de los objetivos de gobierno de la nueva administración puede afectar su rendimiento.

En todo inicio de administración se presenta una rotación de cuadros que es normal y que a veces enriquece la acción pública; pero siempre resultara pertinente conservar los empleados federales que cuentan con capacidad.

Por eso habría que reconocer que no todo se hace mal en la Administración Pública Federal, que no todos los servidores públicos han incurrido en conductas no licitas y que siempre una dosis de experiencia enriquece la gestión pública. Es necesario cambiar, corregir y reorientar la política pública, pero esto no implica que los ejecutores de ella tengan que ser despedidos y que varios procesos sustantivos puedan quedar sin un timonel que tenga experiencia. El servicio público es un activo de la nación.

Senadora de la República

@Nuvia_Mayorga