"Shido que la mushasha de Shihuahua" ganara Miss Universo

Por Flor Yáñez

Debido a la pandemia de Covid-19, la fecha del certamen de belleza más relevante del mundo se retrasó meses hasta que en este 2021 Andrea Meza, una mujer mexicana y chihuahuense se convirtió en la Miss Universo 2020. Ella es es feminista, modelo, maquilladora, ingeniera de software y activista.

Gran felicidad se vertió en redes sociales felicitando y enalteciendo a la Chihuahuense, no sólo por su belleza física, sino por su gran inteligencia. En esta región norteña, mujeres comenzaron a circular memes con frases como: ¿de dónde eres?: de donde se dan las Miss Universo: ¡Viva México, viva Chihuahua! Eso por un lado porque a la par, también circularon comentarios despectivos y ofensivos atacando a la ganadora y al mismo certamen. Apareció en redes sociales escrito por mujeres: “Que shido que la mushasha de shihuahua haya ganado su sueño, pero que gasho que las mushashas inteligentes compitan por la validación de una bola de mashos talegones”. “Está tonta porque le gustan esos concursos, el mundo del modelaje existe y eso no te hace más inteligente”. “Qué horror de traje, puras reses desfilando para mostrar carne. A la ganadora, le gusta hablar del movimiento “Me Too” y del acoso, por lo que ´Me no entender”.

El concurso ha sido cancelado en años anteriores por fuertes criticas de feministas y grupos conservadores, alegando que se objetiviza para impedir que ascienda a lugares a donde no pertenece, como puestos directivos de liderazgo. Es un concurso que ha despertado fuertes críticas por las reglas y requisitos discriminatorios que exige para ser candidata como: tener entre 18 y 26 años al momento de concursar, no haber estado embarazada o casada, tener visa estadounidense y ser mujer legalmente. Los ataques no fueron hacia un análisis integral sobre estos factores, sino dirigidos a atacar la decisión de una mujer de mostrar su cuerpo. Hay quienes no apoyan ese tipo de concursos, pero no por eso se va a atacar a la decisión y las convicciones de otra mujer. La chica logró cumplir sus sueños y metas con trabajo, disciplina y perseverancia. Celebremos con gusto su logro, que también nos representa como mexicanos. Me recuerda a las chicas que juegan futbol americano en bikini: mujeres inteligentes, profesionistas, madres de familia y con gran disciplina, pero que son señaladas y juzgadas por “atreverse” a mostrar su cuerpo.

Una de las agresiones más comunes hacia las féminas es en referencia a su aspecto. Se nos olvida que no por acceder a espacios públicos en universidades, política y empresas, tenemos que ser diminutas físicamente. Estos comentarios parecieran un resentimiento hacia quienes son “bellas”, y una radiografía de quienes probablemente quienes se han sentido excluidas de es sistema hegemónico de belleza, que tienen un vacío interior y una misoginia interiorizada para criticar el triunfo de otra. Los comentarios hacia Andrea se están convirtiendo en un linchamiento colectivo hacia ella, sólo por ser “bonita”. En hora buena a la Miss Universo-mexicana y “pinshis mushashas “las que opinaron despectivamente de ella.

