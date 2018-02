Si la maestra puede desestabilizarnos andamos muy güilos

En Tijuana una güila es una prostituta, en Ciudad Juárez una bicicleta y en Reynosa una debilidad física.

Por eso, si se encuentra usted en el arco fronterizo, fíjese bien donde está antes de pedir una güila: pueden llevarle una bicicleta cuando lo que usted buscaba era armar el animal de dos espaldas, o una fille de joie si lo que necesitaba era un reconstituyente.

Entonces, en Tamaulipas, por ejemplo, es frecuente oír a los reynosenses , luego de un susto o impresión, quejarse de que le quedaron las piernas güilas. Es con esta acepción que se utiliza el término en el encabezado.

Ferviente seguidor de los principios de que más vale un por si acaso que un quién lo hubiera sabido, que más vale pájaro en mano que cientos volando y que ahora sí, violín de rancho, ya te agarró un profesor, aplaudo la cautela y la prudencia en toda conducta humana, en general en los en los funcionarios públicos y especialmente en los que cuidan la ley y el orden. Por eso me parece correcto que la Procuraduría General de la República tome precauciones para que doña Elba Esther Gordillo nos les vaya a dar un chapazo – de Chapo, no de chapa – aunque las razones que exhibe para pedir al juzgador la restrinja en sus actividades me parecen peligrosamente cercanas a dar una imagen falsa de la realidad mexicana.

Porque cuando la PGR se quejó ante el juez de que la ex lideresa magisterial ha convertido su prisión domiciliaria en “ una oficina de despacho “, que no está suficientemente vigilada y que esto genera que no se tenga un conocimiento objetivo de las comunicaciones y temas que la visitan, alega que “ La procesada fungió como presidenta del SNTE, posición que implicó una relevancia y trascendencia social significativa en las personas sobre las cuales ejerce autoridad moral, por lo que, el uso desmesurado de los medios de comunicación que tiene a su alcance podría desestabilizar la paz, por tanto, resulta imperioso que se establezca un régimen de control de comunicación “.

¿ Es cierto esto ? ¿ En realidad un empujoncito con el dedo de nuevo exquisitamente manicurado de la profesora puede hacer caer la estructura institucional del país ?

Si no lo es, la Procuraduría es culpable de irresponsabilidad y exageración maliciosa . Si lo es, no basta censurarle visitas, llamadas telefónicas y correos electrónicos a Gordillo. Habría que darle por cárcel un barco repleto de soldados, con posición secreta, como ha hecho Perú con Abigael Guzmán, el ex cabecilla de Sendero Luminoso.

Buenos días. Buena suerte.

juegodepalabras1@yahoo.com

Sitio Web: juegodepalabras.mx