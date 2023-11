Sigue el pleito de Alicia Machado con José Manuel Figeroa

Las historias de mujeres que reciben insultos, violencia y golpes son el pan de cada día, la única diferencia es que si denunciaban violencia doméstica hace 15 años acababan acusando a la víctima, por lo que nadie abría la boca nunca y encima, si te atrevías a denunciar, los cobardes se desquitaban con su mujer y llegaban hasta a matarla…

Supuestamente ahora te creen más, pero aún hoy es un problema ir a denunciar, porque encima ponen a la mujer en el banquillo de los acusados, por eso Alicia Machado tomó su decisión: “Diga lo que diga José Manuel Figueroa, yo sostengo que sufrí maltrato y violencia física con él, aunque él diga que por qué no lo denuncié ante el Ministerio Público no lo voy a hacer porque eso fue hace muchos años, es muy complejo tomar acciones legales, yo solo quise exponer la violencia que sufrí a a manos de él por salud mental mía, lo cual no quiere decir que me voy a embarcar en una denuncia legal y decirlo para mí no es una venganza, simplemente es terapia.”

Lo que sí es cierto es que hablar es una terapia, decir los secretos que tienes guardados en tu corazón te devuelve la salud y Alicia nunca ha dicho mentiras ni nunca ha sido mitómana.

NADIE PUEDE VIGILAR 24 HORAS A SU PAREJA

Por otra parte, ¿acaso ya en ningún lado caben los sentimientos, el amor y la fidelidad?

Thaily Villalobos, es una mujer cínica que encima que dice que se metió con un hombre comprometido como es José Manuel Figueroa, asegura que hizo un trío con él y una amiga para divertirse, mientras el cantante estaba de novio con Marie Claire Harp.

Cada quien maneja su vida sexual como quiere, el problema es cuando la subes a tus redes sociales y quieres aparecer como la víctima cuando eres la victimaria, todavía se dice sorprendida de que Marie Claire no se dio cuenta y encima quiere culparla a ella de las infidelidades de él.

¡Ni modo que una mujer cuide al hombre 24 horas al día para que tu novio no ande “desaburriendo” a otras!

ANGÉLICA VALE NO TIENE QUE DAR EXPLICACIONES

Lo más raro que he oído es que Angélica Vale dijo: “Yo nunca fui gordita pero toda la gente me dice que estaba gorda aunque no lo estaba, pero me dejé influenciar y lo cierto es que tengo un problema hormonal que me detectó una doctora y ya bajé 20 kilos”.

El punto, no sólo con Angélica Vale, sino con todas las personas, no es si eres flaca o gorda, lo cual realmente es muy subjetivo, el punto es que nadie tiene que dar explicaciones sobre su peso pero ella muy amable lo hizo y esperemos que todos se queden contentos con esa explicación y colorín colorado.