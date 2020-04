Sigue la artillería

El sábado 11 escribí sobre el caso de Adriana –quien además de sufrir el contagio de coronavirus, perdió a su hijo de 14 años por una descarga eléctrica-. Mencioné que su oficio es el de conductora de Uber. Esta compañía me pide que aclare que no es colaboradora suya, sino que ejerce de chofer de un taxi de los considerados regulares. Hago la aclaración y reitero toda mi solidaridad, para la mujer que ha tenido que vivir la tragedia de perder a su menor y el dolor de la enfermedad.

En medio de la aflicción generalizada, por la pandemia, Amlo hace gala de una imprudencia impropia de un gobernante e insiste en agredir a “conservadores y adversarios”. Con su reiterativa cantaleta de un “complot” en su contra, busca, como la ha hecho hasta ahora, dividir a la sociedad, por sus odios, resentimientos y “venganzas de Don Mendo”.

El coronavirus llegó para provocarnos peor incertidumbre, una caída brutal de la economía –ya las había- y, sobre todo, la angustia de vivir lo que jamás se nos habría ocurrido: el que un bichejo microscópico acabara con la existencia de tantas personas y a otras muchas les provocara la pérdida de su patrimonio, su futuro y su esperanza.

De aquí que, la cabeza de cualquiera se llenó de símbolos equivalentes a una pesadilla. Hay quien dice que se despierta pensando que fue un mal sueño.

Para sazonar este estado de desequilibrio, vemos a un gobierno que sigue por la misma ruta, sin moverse un ápice de sus obsesiones y delirios de grandeza, ajeno a lo que siente la población.

¿Es lógico que se hable desde el púlpito mañanero, de adelantar la fecha de la revocación de mandato? La majadería hizo retumbar las paredes de palacio nacional. Un tema polémico, que sacó chispas en el Congreso, en especial por la tozudez del preciso de quererlo emparejar, con las elecciones del próximo año.

Todos los partidos –incluido su creación, Morena-, acordaron dejarlo para el 22. Como el organismo político de marras, descendió a los infiernos del repudio popular, enajenado por contar con la mayoría en las Cámaras, el tabasqueño salió con el chistorete.

Patética su incapacidad de no ver más allá de sus ojos. De ignorar una realidad que lo descalifica como mandamás de todos los mexicanos. Que lo remite a la burla y la mofa internacional, a la que, según dice, no lee. Podía enterarse de lo que le publicó el Financial Times –el diario británico de los más prestigiados del mundo-. Escribieron de la “catástrofe en México, por las torpes medidas y el comportamiento errático de López Obrador".

La soberbia le impide analizar, con la debida frialdad, lo que deberían ser las actitudes de un mandatario, frente a tamaña crisis. Para él, sólo existen las elecciones, su trenecito Maya, su refinería de Dos Bocas y su aeropuerto tercermundista.

Poca ayuda tiene con acólitos como López Gatell, empeñado en politizar la pandemia, atacando al gobernador de Jalisco, por haber osado confrontarlo. El que se le mencionara, como a una de las entidades con el mayor número de contagios -falso, de acuerdo a estadísticas de epidemiología de la UNAM-, es una bajeza.

Más grave compararlo con la CDMX, cuando esta ocupa uno de los primerísimos lugares. El médico –al que se le debería de quitar el título-, es un grillo de undécima; un politiquillo a la búsqueda de hueso.

El encierro se alarga y la desesperación cunde, bajo un desgobierno que sigue sin dar pie con bola y sólo aumenta el pánico.

