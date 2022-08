Sin alianza, oposición tiene oportunidad de triunfo

Conforme avanza el tiempo la lista se hace más grande de los que aspiran a participar en la contienda por la presidencia en el 2024.

Y esta semana sorprendió el destape de la exgobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes, luego de anunciar públicamente su intención de buscar la candidatura a la presidencia de la República en 2024.

Y es que la priista aseguró que cuenta con la aceptación entre los miembros de su partido para enfrentar el proceso interno de concretarse la alianza “Va por México” y dar la batalla a Morena, con cualquiera de sus aspirantes.

Por lo pronto es seguro que los priistas de cepa podrían inclinarse por ella, ante los escándalos que han mermado la imagen del dirigente nacional, Alejandro Moreno.

Mientras que el PAN y el PRD reconocen su amplia trayectoria política y su capacidad de construir acuerdos.

Sin embargo, habrá que ver si los partidos opositores conforman la tan necesaria alianza, pues cada uno tiene a sus candidatos y de no lograr acuerdos, difícilmente podrán ganarle al oficialismo y sólo lograrían que el voto se pulverizara.

Recordemos que en la lista de los nombres que podrían encabezar la alianza, además de Paredes Rangel, están el ex secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, Alejandro Moreno, Ricardo Anaya, Santiago Creel, Mauricio Kuri y hasta la senadora Lily Téllez.

Pero resalta quien no ha dicho ni sí, ni no, y que está por encima de los demás en las preferencias electorales. Me refiero al joven Luis Donaldo Colosio de Movimiento Ciudadano, cuyo dirigente, Dante Delgado, ha dejado en claro que irán solos a la contienda presidencial.

Así que la oposición si de verdad quiere ganarle a Morena deberá vencer varios obstáculos. El primero será convencer a Movimiento Ciudadano que se sume a la alianza pues de lo contrario, el partido en el poder tiene más ventajas de mantener la presidencia.

Además, los opositores deberán elegir un método en el que todos estén de acuerdo para designar a su candidato ya sea a través de un acuerdo de las dirigencias, una convención, una encuesta o una elección primaria.

Por lo pronto, pareciera que en Estado de México difícilmente se lograrán los consensos para concretar esta unión de fuerzas políticas pues algunos partidos ya han ‘destapado’ a sus perfiles para buscar el triunfo en la contienda del 2023.

Hasta el momento son tres las fuerzas políticas que ya oficializaron quién será su “gallo” para en el Estado de México: Morena, el PAN y el PRD.

Por Morena está Delfina Gómez Álvarez quien es licenciada en Educación Básica por la Universidad Pedagógica Nacional, además tiene dos maestrías: una en pedagogía y otra en educación con especialidad en Administración de Instituciones Educativas.

Ha tenido cargos de subdirectora y directora en escuelas del Estado de México, fue alcaldesa de Texcoco, diputada del distrito 38 en la entidad mexiquense, senadora de la república y todavía secretaria de Educación.

Mientras que en el PAN está Enrique Vargas del Villar tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Nuevo Mundo, fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como co-presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM); presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes del PAN y vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Ciudades, regidor en el municipio de Huixquilucan. En 2012 se desempeñó como diputado plurinominal en la LVIIII Legislatura del Estado de México y presidente municipal de 2016 a 2021 y en 2021 de Huixquilucan y diputado local.

Mientras que en el PRD está Omar Ortega Álvarez quien es licenciado en Derecho con tres diplomados en el mismo ramo: Derecho penal, mercantil y laboral. Se desempeñó como catedrático de 1993 a 1996 y posteriomente (1997) se incorporó al servicio público como oficial conciliador en el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y diputado federal, entre otros cargos.

Finalmente, el PRI contempla a Alejandra Del Moral Vela quien es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Administración Pública. Comenzó su carrera política desde temprana edad al postularse en 2006 como diputada local en Cuautitlán Izcalli. En el año 2009 ganó las elecciones como alcaldesa de Cuautitlán Izcalli. Para 2012 fue seleccionada como diputada federal por el Distrito VII. En el año 2015 la designaron como directora general del entonces BANSEFI, en 2016 la nombran secretaria del Trabajo en el Estado de México y en 2017 toma la presidencia del Comité Directivo Estatal del priismo mexiquense. También se desempeñó como secretaria de Desarrollo Económico, senadora y secretaria de Desarrollo Social.