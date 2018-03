Sin gafete

Fraude al PRI... que pagamos nosotros

Videos chafas para intentar desprestigiar a López Obrador

Soltaron el vídeo pensando que somos, millones de mexicanos, tarados. O que nos tragamos cualquier “fake-news”. Inventaron la historia de que era una joven estudiante y la de que MORENA lo había pagado, quisieron irritar a la Iglesia Católica, imaginaron que iban a conmocionar a las “buenas conciencias” mexicanos.

Y lo único que consiguieron fue que mayor número de personas hablen del candidato de MORENA. Que discutan en todos los medios de comunicación, tradicionales y digitales, dicho vídeo.

Lo cierto, queda demostrado con esto, es que en el PRI están “desesperados”. Que no consiguen hacer más fuerte a su candidato presidencial. Que cada día se suman más denuncias contra actos de corrupción que implican a protagonistas de este gobierno, como la nota de los contratos millonarios que Gerardo Ruiz Esparza habría otorgado a “empresas fantasma” que el propio SAT había boletinado.

O los millones de pesos provenientes de la Sedesol encabezada por Rosario Robles que se transportaron, en efectivo, en camionetas de empresas privadas.

Frente a esta realidad, que cada día es más apabullante, que se apunta en negativos para los candidatos priistas, todos, los genios de la comunicación –que son muchos- de ese partido decidieron “copiarle” un vídeo a la campaña de Barak Obama.

Que, obvio, en su momento y en su contexto fue muy eficiente.

De primero de Primaria. Un ejemplo que hace varios años utilizábamos en cursos de comunicación. Hace varios años porque lo que debe verse hoy es la campaña de Donald Trump, si es que queremos un ejemplo norteamericano.

Y pensar que cobran mucho dinero por esto.

El vídeo no es sino de mal gusto. Una supuesta “niña bien” que parece taibolera baila con un sacerdote y dice que va a votar por “ya sabes quién”. Busca enojar a sectores sociales conservadores. Lo que no tiene beneficio alguno para el PRI, porque incluso si este sector ciudadano termina muy “enojado” contra el supuesto autor del vídeo, no va a votar por el PRI.

Por eso parece, y es tan tonto.

¿Cuántos asesores de comunicación, aparte de las dos Alejandras, la Lagunes y la Sota, tienen en el PRI? ¿Son mexicanos o extranjeros? ¿Hay o no existe alguna legislación al respecto?

¿De dónde se cubren sus honorarios?

Ya todos los implicados, MORENA, la Universidad Jesuita de Guadalajara, los amigos de la supuesta “Almudena Ortiz-Monasterio” que lo protagoniza, negaron su autoría. El vídeo, que ya se hizo viral, fue realizado en la Ciudad de México y es profesional, aparentando ser amateur.

Lo cierto, es que incluso estos “asesores de comunicación” que buscan hacerle daño a la fuerza de López Obrador terminan por apoyarlo, baste ver las declaraciones del sacerdote Alejandro Solalinde a favor de esta grabación…

Lo que tenemos que preguntarnos es quiénes están detrás. Y los cuates de José Antonio Meade harían bien en recomendarle que cambie de estrategas de comunicación, antes de que el desastre, el fracaso sean irremontables.

