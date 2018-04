Sin gafete

El misterio de los plantíos de mariguana en Jalisco



¿Quiénes no hacen su chamba, la PGR o los militares?





El boletín de la PGR está fechado el domingo 1 de abril de 2018. Ahí se “anuncia” la apertura de “carpetas de investigación” sobre el hallazgo de la policía federal en la sierra de Jalisco, municipio Hostotipaquillo, de un inmenso número de hectáreas sembradas con otro número inmenso de plantas de mariguana.



Unas informaciones hablan de 45 mil plantas, otras de 36 mil plantas. Presuntamente también encontraron sembradíos de amapola. Todo en una extensión de terreno de más de 5 hectáreas. Decomiso que se realizó en enero 22 de este año. O sea dos meses antes de que la PGR decidiese INICIAR la investigación.

Y aquí comienza el misterio. Grande. Que define por qué estamos tan mal.

Para comenzar, por qué fue la policía federal la que encontró y, después, “erradicó” este sembradío… ¿qué no es una labor del Ejército?

¿En qué momento cambiaron los roles, policías que están en la sierra enfrentando a quienes siembran droga y soldados que hacen las veces de policías?

¿Para qué están entrenados cada uno?

Después vienen las posibles complicidades. Porque justamente en este municipio, en la Sierra, en 2012, los militares encontraron otro sembradío. Esta vez de una hectárea. O sea que ya se sabe que ahí siembran droga.

Casualmente el 13 de diciembre de 2017, hace poco más de tres meses, personal de la 15ª Zona Militar “decomisó” mariguana ya empaquetada, 190 paquetes (número extraño, como que alguien se quedó con 10 en el camino) cada uno con un peso de 10 kilos, o sea casi 2 toneladas… justamente en este municipio de nombre impronunciable: Hostotipaquillo.

¿Por qué los soldados no siguieron con su chamba?

¿Por qué fue la policía federal, un mes después, quiénes encontraron los sembradíos? Obviamente sin detener a ninguno, como suele suceder.

Este cambio de uniformes y de órdenes no sé a dónde pueda conducirnos. Lo cierto es que es mucha droga decomisada, ya empaquetada y sembrada. ¿Por qué la PGR no hace su trabajo y comienza, de inmediato, a investigar siquiera de quién era esta droga? ¿Por qué no detiene a los responsables?

¿A qué se va a dedicar la policía federal? ¿Está capacitada para andar en el monte o el “avistamiento” de este sembradío fue un pitazo, mera suerte?

Y todos, por turnos, evitan detener a los narcotraficantes. ¿Es posible que la policía federal destacamentada en Jalisco no supiera, no viera pasar los camiones con la mariguana? ¿Por qué el gobernador priista de Jalisco no supo de esto, es que no se mira desde el aire? ¿Y los helicópteros, quiénes los tienen, los manejan, quiénes los utilizan para qué, qué institución? Porque cinco hectáreas sembradas de mariguana se miran muy fácil.

Ineficiencia, incapacidad, corrupción consentida y cambio de roles… tenemos un misterio por resolver sobre la mariguana en Hostotipaquillo… será interesante saber de qué partido son ahí, y por quiénes van a votar…





@isabelarvide / EstadoMayor.mx / CambioQRR.com