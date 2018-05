Sin gafete | Desde 50 mil " desaparecer" el muerto...

No es sino una historia más de esta Ciudad tan bien gobernada, con una policía del primer mundo, con autoridades honestas, según dicen.

¿Qué sucede cuando tienes que hacerte cargo de un cadáver?

Porque así te tocó, porque fue el destino, porque tuviste que abrir el departamento donde vive tu padre para encontrarlo muerto. Está en el suelo.

Como eres una persona bien nacida y mejor educada, yo soy su madre, fuiste con un cerrajero y dos policías para forzar la chapa cuando no respondía a tus llamados. Que son testigos de tu tragedia. Pasado el impacto brutal llamas a un médico amigo…

Mientras tanto, van llegando “autoridades” que quieren “arreglar” el asunto. Un “asunto” que no existe porque el hombre se murió de un infarto. Te amenazan con una autopsia, sobre todo con la prohibición de “enterrarlo”, cuando sabes que esa persona quería, definitivo, ser cremada. No puedes permitirlo.

¿Qué alternativa tienes, cuando no eres corrupto?

Buscar a los jefes de estas “autoridades”. Pero resulta que es muy tarde y te hacen muy poco caso, no están disponibles… Pasan las horas, ya es de madrugada, el cadáver de tu padre sigue en el suelo… Contra todo lo que piensas, contra todo, comienzas a bajar la cuota con “autoridades” y “madrina”. A negociar.

Porque de entrada pidieron 50 mil pesos.

Y tienes que llegar a un acuerdo, o no puedes recoger tu cadáver, pese al certificado legal de un médico, de las causas naturales de muerte.

Un trato que implica, porque es parte de la “cuota”, que utilices los servicios de la funeraria que ellos, policías, legistas, ministerios públicos, madrinas, todos en conjunto, decidan. Con el precio que quieran cobrarte.

Bajan, un poco, el precio de la normalidad, de la legalidad, de lo que corresponde. Bajan un poco el precio de actuar conforme a derecho. De hacer lo que debieron hacer desde el primer momento. Lo que están obligados a hacer.

¿Es corrupción?

La más indignante forma de corrupción porque lucra con el dolor, porque toma provecho de circunstancias completamente adversas.

Así opera la autoridad de la Ciudad de México.

¿Lo sabe el sustituto de Miguel Ángel Mancera, el señor que tanto se cohíbe ante las cámaras de televisión, Ramón Amieva? Porque me queda claro, no solamente por esta historia, que el jefe de la policía Hiram Almeida, no solamente lo sabe, sino que es parte esencial de esta corrupción.

En este caso eran obvias las causas de la muerte, un infarto, no había una huella de violencia, hubo testigos desde el primer momento, pero qué sucede cuando hay que “desaparecer” el cuerpo de una persona que fue víctima de violencia, de golpes, de un balazo…

Pues que sube la cuota, esa que comienza en 50 mil pesos, y tan tan. Para eso son las funerarias a modo, que por cierto son totalmente patito, que se encargan de la cremación y demás.

Que luego nos digan que hay que votar por más de lo mismo, por la señorita Alejandra Barrales tan llena de este miasma que ya no nos deja respirar…

Una historia más del gobierno ciudadano-perredista de la Ciudad de México, donde debemos padecer la peor policía del mundo…

En Tuiter: @isabelarvide Blog: EstadoMayor.mx Blog: CambioQRR.com