Sin gafete | Echeverría en el ocaso

La fotografía lo muestra como lo que es: un anciano.

Tan anciano que necesita ayuda para moverse, para la rutina de la vida diaria.

Imagino cuánto le debe de molestar, cuánta desesperación debe provocarle a un hombre de su fuerza, de su independencia, de su poder. Porque si algo caracterizó a Luis Echeverría fue su poder. En la extensión del vocablo más amplia a imaginar.

Leo: “Condenado por los suyos, ahora vive el destierro familiar en un espacio que se reduce conforme sus hijos venden, pedazo a pedazo, la residencia en que, hasta hace algún tiempo, cuando aún se podía mover, recibía a sus amigos…”

San Jerónimo. El miedo de traspasar esa puerta. Los ayudantes que hablaban de “El Señor”, siempre “El Señor”.

El tiempo que todo destruye. El tiempo tan cabrón. El tiempo tan aborrecido.

Recupero de mi libro “Mis Presidentes”: “… era un perro. Un cachorro San Bernardo con certificado de campeón. Un perro de esa dimensión en un departamento compartido con mucha gente. No entendí nada. El ayudante que lo fue a entregar tenía cara de a mí no me pregunte. Plan con maña. Porque, en el siguiente encuentro, siempre conversaciones en los viajes oficiales, final de sexenio, le pregunté sus motivos. ¿Qué hacía yo con un perro San Bernardo en el departamento de mis papas?

“Su contestación fue inmediata: Buscarle casa, de preferencia en Tlalpan. Con el paso del tiempo he valorado lo que siguió, mi respuesta, como uno de esos parteaguas en la vida, esas decisiones que cambian el futuro. Fue automático, me reí, lo recuerdo perfectamente, y respondí que con lo que ganaba como reportera en Excelsior no podía rentar una casa. Me dijo que no la rentara, que la comprara. Volví a reírme abiertamente y me hice guaje. Entendí, pero no iba a aceptar. Para que no me quedasen dudas añadió que debía amueblarla con artesanías mexicanas, que tuviera jardín para el perro, que hubiese sillones, específicamente equipales, para descansar por la tarde… en esos años, para mi generación, depender de un hombre que te “pusiera casa” estaba fuera de discusión. Imposible aceptar”.

Así era su poder. Su manera de dominar el universo.

Lo vería, años después, ya expresidente, en París. Bebimos una botella de vino barato en la cocina de su departamento, comimos quesos, pan. Hablamos, le preocupaba la edad, iba a cumplir sesenta años. Yo tenía veintinueve.

El tiempo todo lo destruye. El tiempo no perdona. El tiempo te hace vulnerable, moribundo a perpetuidad, ajeno a ti mismo, esclavo de otros, huérfano de tu fuerza.

Testimonio de la soledad en que vive el expresidente Luis Echeverría, quien fuese su asistente muchos años, María Modesta Gil, habla de problemas económicos en la casa de San Jerónimo donde ya no hay ayudantes militares, donde las plantas -cuenta- se marchitan por falta de cuidado.

El 17 de enero pasado, 2019, segundo mes del tiempo de López Obrador, cumplió 97 años. Yo lo recordaré siempre dando largas zancadas, recibiendo gente hasta la madrugada. El poder. El gran poder…

@isabelarvide / EstadoMayor.mx / isabelarvide.com