Sin gafete | ¿Existe el hubiera en política?

Definitivamente en el PRI sí. Y es el ejercicio más sano, de cara al primero de julio, analizarlo.

El hubiera sido muy diferente si René Juárez hubiese llegado antes, desde el principio.

No existiría en Chiapas una bronca tan grande, con los VERDES, por un lado, pidiendo el voto para Andrés Manuel, y por otro el candidato del PRI más el apoyo a Rutilio. No hubiesen elegido a un mal candidato, por capricho del gobernador, en Yucatán. No tendrían a un candidato inexistente en Morelos.

No estarían a punto de perder estrepitosamente.

No hubiesen despreciado a los priistas de toda la vida, a los seccionales, a los que saben pegar carteles. Si no hubiesen entregado todo el control a gobernadores que ni conocen ni se han comprometido con el PRI. Si tan sólo hubiese tenido más tiempo René Juárez…

Ahí está lo que sucede en Quintana Roo. A la última gira del líder del PRI lo acompañaron los exgobernadores que poco se hablan entre sí: Joaquín Hendricks y Pedro Joaquín Coldwell, ambos con hijos candidatos por el mismo partido. Y ahora trasladaron a Mario Villanueva a la cárcel de Chetumal.

Con nombramiento, quiero imaginar, de delegado del PRI urgente. Y estos son algunos de los desastres que vemos a simple vista.

Todos los exgobernadores, toda su fuerza, trabajando a marchas forzadas a favor de una elección perdida, con los peores candidatos como Raymundo King tan identificado con el gobierno anterior, con Cancún sin candidato por tarugadas que no debieron suceder. Porque eso es, elegir a un candidato a presidente municipal sin tiempo legal para haber dejado de ser diputado federal primero.

Como de Kínder. Y ahora tienen a un niñito del VERDE que ninguno conoce y ninguno, tampoco, se lo cree.

¿Podrá ayudar Mario Villanueva? Supongo que se trata de parar, en alguna medida, la catástrofe.

Quiero imaginar, por ejemplo, a Pablo Gamboa Miner haciendo campaña. Apuesto lo que quieran que no iría en la desventaja inmensa del consentido del gobernador. Simplemente era mucho mejor candidato, ya había alcanzado un puesto de elección, era un rostro joven, fresco, una nueva versión del PRI con experiencia, alguien que ya le había ganado una elección al PAN.

Y así nos vamos.

¿Qué pensará hacer el primer mandatario? Porque ni siquiera puede volver a correr al señor de los taxis.

¿Cuánto tiempo perdió José Antonio Meade hablando de López Obrador, haciendo más fuerte su candidatura? Y estos de los “voceros” que supuestamente iban a llenar los espacios políticos… cuando lo que han logrado es restarle apoyos a Meade, como con el vídeo del “viejito” que subió Javier Lozano a redes sociales.

Si no hubiesen gastado millones de pesos en los salarios de “expertos” en campañas políticas, en comunicación, que solamente llevaron a Meade a un tercer lugar.

Vaya que el hubiera existe en política. Y que será una palabra más que repetida el próximo primero de julio… Lastima dicen en mi pueblo, lastima que lo están entendiendo muy tarde…

En Tuiter: @isabelarvide Blog: EstadoMayor.mx Blog: CambioQRR.com