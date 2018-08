Sin gafete | La breve levedad del PRI

¿Habría habido manera de imaginar que escribir sobre el PRI fuese tan irrelevante y fatigoso?

Imposible hace unos cuantos años desdeñar lo que suceda a la dirigencia de ese partido, y hoy resulta enfarragosa la referencia.

Como insistir en permanecer frente a un cadáver petrificado que ni siquiera huele. Es de flojera.

¿Qué Rubén Moreira renuncia por Tuiter a su puesto como secretario general del CEN del PRI? Sería interesante si, a continuación, viniese alguna orden de aprehensión en su contra. Sea por las empresas fantasmas o por protección a criminales. ¿Qué habrá una asamblea extraordinaria la semana próxima? Y a quién van a elegir… porque la señorita Ruiz Massieu parece haber llegado como enterradora perfecta con su cara de me hizo daño la comida…

¿La pretensión de Ulises Ruiz? ¿Cómo para qué tomarla en cuenta? Es tema personal con dedicatoria para José Murat que le da cuerda al gobernador de Campeche… Ahh… Alejandro Moreno se erigió como salvador del PRI en el pasado Informe, faraónico, de Gobierno… pero no va a dejar el presupuesto de Campeche para venirse a las miserias de Insurgentes Norte donde no hay ni para las tortas. Una cosa es vivir sin el favoritismo de Peña Nieto y otra, muy lejana, renunciar al virreinato desde donde se pueden lanzar las arengas que le ordena su cuate- jefe Murat…

¿Entonces quién va a revivir al PRI? No hay. Ni quién ni cómo hacerle. Se acabó.

El sexenio del presidente Peña Nieto pasará a la historia por haber terminado con ese partido que, paradójicamente, lo llevó al poder. Dentro de pocos meses los únicos que recordarán esas siglas serán los señores que caben en una selfie y cuya participación en el Congreso será mero adorno. No habrá oposición a López Obrador.

Y no la habrá porque los priistas nunca han sabido ser oposición ni tienen interés en serlo. Porque no tienen sustento moral para serlo, y menos credibilidad social. Como tampoco la tiene el PAN. En algún momento de la historia futura, habrá una escisión dentro de Morena y esa será la única oposición que podrán reconocer millones de mexicanos.

Mientras tanto el PRI no tiene canicas ni argumento para participar en este juego. Simplemente están fuera. Y vaya que se lo buscaron. En el castigo no hay incongruencia alguna. Todo lo que pudo enmendarse se terminó de arruinar y, todavía, se empuerca más con préstamos fuera de sentido común y justificación, con aumentos de sueldo, con omisiones sostenidas, con campañas de publicidad oficial que no tienen sustento alguno. La frase que habrá de caracterizar a este sexenio será, no quepa duda, “no entienden que no entienden”.

Así que esperemos que la señorita del gesto compungido siga siendo la titular del CEN priista, que Rubén Moreira se haya ido de vacaciones a Hidalgo, que Ulises regrese de delegado del PRI a Quintana Roo y que “Alito” Moreno vuelva a despotricar contra quien corresponda en sus próximo discursos para documentar la inmensa fatiga de documentar su existencia…

