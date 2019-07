Sin gafete | La policía echada a perder y Felipe Calderón…

“No se estaban portando bien, sobre todo los de arriba” aseveró el presidente López Obrador al referirse a la Policía Federal.

Es manifiesta la poca apreciación, el juicio severo, que tiene el mandatario respecto a esta policía, sobre los cuarenta mil efectivos que tienen hasta un helicóptero Black Hawk. De igual forma, los policías han expresado con lujo de violencia, tomando edificios, cerrando vialidades, no estar dispuestos a perder privilegios.

Que fueron parte de su contrato.

Y que hoy se cancelaron. Porque la Policía Federal se “extinguió”. Para ellos, así como para muchos mexicanos, no solamente en el Sector Público, se terminaron privilegios que eran norma. Los policías federales no quieren incorporarse a la Guardia Nacional por las condiciones de trabajo, las mismas que han estado vigentes, por muchos años, para los militares y los marinos. No quieren exámenes de confianza, no quieren pasar por el polígrafo, no quieren tener un mando militar. Muchos ni siquiera quieren trabajar.

Y pretenden condiciones de trabajo, ventajas, inaceptables.

Hasta ahí todo estaba en el plano de un tema laboral, de conflicto al interior de la Policía Federal.

La conferencia de prensa de Alfonso Durazo cambió completamente esto. Porque, además de demostrar que el Presidente no está dispuesto a recibir golpes callado, enfocó todo el tema al expresidente Felipe Calderón. Una y otra vez lo responsabilizó de estar detrás de los bloqueos y la conducta de los policías.

Un policía federal, ante los medios de comunicación, habría pedido la mañana del jueves que el expresidente fuese su líder sindical. Que extraño, que fuerte, que impactante en el tema político de este gobierno.

En el Ejército, así como en la Marina, no ha habido sino adaptación. Se han adaptado a los cambios, a convertirse en Guardia Nacional, sin pestañear.

Hoy Durazo pidió que los policías federales entreguen sus armas… no sabíamos que estaban armados… ¿qué sigue? ¿Va a entrar el Ejército?

Lo cierto es vivimos otros tiempos. Y que el cambio que Andrés Manuel anunció en su campaña política se está llevando a cabo, con grandes costos para algunos sectores sociales, con la perdida de una manera de vivir para cientos de miles de mexicanos. ¿Puede estar Felipe Calderón provocando crisis artificiales? Se antoja tan difícil de entender o creer.

La sopa de fideos se acabó el primero de diciembre pasado, y pese a sus amenazas, a que cierren vialidades, a que griten y despotriquen contra el gobierno, los policías federales no tienen para dónde hacerse. O se convierten en porteros, policías al cuidado de puertas, o se van a la Guardia, o al Instituto Nacional de Migración, con las condiciones de trabajo del resto de sus integrantes. Sin perder sus ingresos.

Se terminaron los tiempos de pasarse el día viendo televisión en los cuartos de hoteles cuatro estrellas, mientras la violencia sepultaba los sueños de millones de mexicanos. No supieron responder como policías

Si no beben el cambio, tendrán que derramarlo. Esto para los policías federales. Para Felipe Calderón qué sigue…

En Tuiter: @isabelarvide Blog: EstadoMayor.mx Página: isabelarvide.com