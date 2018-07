Sin Gafete | La refinería y Pemex a Campeche

De todo pueden acusar a Alejandro Alito Moreno, sus enemigos, pero nunca de tonto. Y la inteligencia se mide ante los retos. Vaya que el inmenso fracaso de su partido en las pasadas elecciones lo es.

Sin embargo, aun viniendo de Alito, sorprende la actitud demostrada frente a la próxima administración morenista. En especial, de cara a la llegada de Pemex a su entidad. Porque mientras en otras partes del país se están peleando, antes de que siquiera inicie el gobierno de Andrés Manuel, por la instalación de oficinas federales en sus entidades, Moreno les puso tapete rojo a Rocío Nhale y Octavio Romero, acompañado de empresarios y demás fuerzas vivas.

Campeche, les dijo, está listo para recibirlos.

Y tal vez no lo esté, pero Alito se encargará de cambiar la realidad a favor de que las oficinas centrales de Pemex estén en su Estado.

¿Por qué? De entrada, hay que insistir, porque no es tonto. Son empleos, son consumos, son incentivos para negocios locales. Que es, justamente, lo que se sigue necesitando, pese la inmensa inversión pública que ha conseguido.

Para que tengan de dónde escoger, les mostraron 14 edificios que podrían albergar a Pemex en Ciudad del Carmen, una de las poblaciones que más han resentido la crisis del petróleo. Y tres localidades donde podría construirse la refinería que prometió el virtual presidente electo.

López Obrador conoce perfectamente Campeche, desde hace muchos años, no solamente por su cercanía con Tabasco sino, justo, por el tema petrolero. Y no es gratuito su ofrecimiento de llevar a Pemex a esa entidad. Será, seguramente, uno de los primeros cambios del sexenio porque en Carmen lo que sobra es infraestructura para que los trabajadores de Pemex se vayan a vivir. No será un destino desconocido para ellos.

Existen, además, situación privilegiada, suficientes escuelas primarias, secundaría y preparatorias para los hijos de estos empleados. Esto con una capacidad para 60 mil alumnos. O sea que está hablando en serio. Muchos estudian, en Campeche, carreras relacionadas con el petróleo. Es vocación natural.

El contraste con otros gobernadores, como el de Michoacán que se quejó amargamente y protestó por la figura de un delegado fuerte, que verá el destino de los programas federales en las entidades, Alejandro Moreno fue el primer gobernador que pidió una reunión oficial con la gente de López Obrador.

Lo que demuestra que no le tiene miedo a la fuerza del centro frente a su oficina de gobierno.

¿Se puede renacer de las cenizas políticas de su partido? Supongo que Moreno es un ejemplo vivo de esto.

De cualquier forma dirían los políticos sensibles. De cualquier forma ya nos llevó… De cualquier forma hay que acostumbrarse a la sopa de fideos porque la otra… ya se acabó. Y la bebes o la derramas…

Pero hay formas de beberla y, también de derramarla. Alejandro Moreno ha elegido la más inteligente para su gente. La que puede llevar empleos y desarrollos a quienes gobierna. ¿Qué las cosas hubiesen podido ser diferentes? Supongo que sí, pero lo que hay es lo que hay.

Lo de antes como antes y de ahora como ahora…





@isabelarvide / EstadoMayor.mx / CambioQRR.com