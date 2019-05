Sin Gafete | Los misterios de la “lista”…

La lista de periodistas que recibieron dinero en el sexenio pasado tiene muchos misterios. Uno de ellos resuelto a la mitad: Quién la filtró. Mientras el Presidente negó que habían sido ellos, ésta fue entregada por su oficina de Transparencia.

O sea que López Obrador no fue consultado, no sabía, y algún empleado la envió en automático. Lo que pone en una pésima posición a Jesús Ramírez Cuevas. Sea por no enterarse, o por no haber “inventado” una explicación más creíble para justificar una filtración, no autorizada por su jefe.

En cualquiera de las opciones, el Presidente no sabía. De otra manera, hubiese sacado partido del tema, en lugar de negar toda intencionalidad.

Muchos periodistas respondieron con furia insólita, y se llamaron “víctimas”, “perseguidos”. Lo cierto, es que el gobierno anterior gastó muchos millones de pesos. Que algunos periodistas recibieron dinero por concepto de publicidad de la manera más legítima a imaginar, y que no puede haber señalamiento negativo en esto.

Todos se defienden. Corresponde a la sociedad creer o no sus argumentos.

Importante que no hayan dado a conocer los montos que entregaron las demás instancias de Gobierno, el Gabinete “ampliado”. Ahí está el gasto de muchos millones de pesos.

De la lista publicada hay que tomar un nombre, porque ejemplifica las torpezas y/o “colusiones” del gobierno anterior, porque tipifica un tema muy oscuro que puede ser de la mayor corrupción: Eunice Ortega Albarrán.

De entrada, no había escuchado su nombre. No estamos hablando del conocimiento público que existe para cualquier otro de los enlistados. Los ingresos que recibió fueron, aparentemente, por un portal de Internet que ya desapareció, que tuvo 13 seguidores. A sus manos llegó dinero de todos lados, por ejemplo, en Octubre de 2015, una factura que pagó la Casa de Moneda por 50 mil pesos por un “banner”, para este sitio sin seguidores, “Mesa Revuelta”, que ya cerró. Pemex le pagó 465 mil pesos en el sexenio pasado, por publicidad en ese inexistente portal. También la Secretaría de Turismo, cuando era público que su portal no tenía ni 100 visitas al día.

La Asamblea del entonces Distrito Federal firmó con ella un contrato, en mayo de 2015, para inserciones mensuales de hasta 200 mil pesos. Ese mismo año, el gobierno de Miguel Ángel Mancera le pagaba 320 mil pesos. En 2018 Liconsa le pagó, por una campaña de octubre a noviembre, un millón 293 mil pesos, contrato que dice a la letra: “Difusión a través de portales de Internet”. En Infonavit consta que le dieron dinero, sin especificar monto.

Y podríamos seguir. O mejor aún: Revisar Compranet…

En la lista publicada consta que le “dieron” 10 millones 607 mil pesos en Presidencia, donde casualmente cubrió la Fuente para el diario “La Razón”.

En Instagram tiene 130 seguidores. En Twitter tiene dos mil 319.

Sería sano conocer las razones por las que el anterior gobierno, todo, además de Cámara de Senadores y Diputados, gobierno del Distrito Federal, Asamblea, le pagaron millones y millones de pesos a esta “periodista”…

@isabelarvide / EstadoMayor.mx / isabelarvide.com