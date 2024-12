Sinaloa, la batalla rumbo a elecciones de 2026

por Osvaldo Jaimes

Queda claro que no se puede ignorar o normalizar lo que sucede actualmente en el estado de Sinaloa. Pareciera que las crecientes olas de violencia no han permitido un análisis más profundo o una interpretación mayúscula que escape de los comentarios habituales que se logran escuchar en el día a día; “siempre han estado así”, “el narcotráfico nunca se va a terminar”, etc.

Esa normalización de la violencia ha generado que se ignoren los motivos y objetivos que los grupos delincuenciales buscan obtener, no es solamente una cuestión de fuego contra fuego, sino intereses contra intereses.

Ahora bien, en cuanto a los atractivos que ofrece el estado de Sinaloa, se encuentran los bastiones municipales Culiacán y Mazatlán, pues representan los municipios más poblados de la entidad hasta 2024, esto con base en las estadísticas del mismo gobierno estatal.

En la misma línea, también se encuentra la Universidad Autónoma de Sinaloa; la cual también juega un papel muy importante en la contienda electoral, pues su matrícula se extiende superior a los 150 mil estudiantes, lo cual corresponde a una gran cantidad de votantes. De ahí que la violencia electoral se haga presente a través de intimidaciones, violencia física, privación de la libertad e incluso el asesinato de postulantes. Ejercer el poder en ciertos puntos clave del estado es fundamental para toda organización delictiva.

Hoy en día se puede ver el quebrantamiento del Cartel de Sinaloa en dos facciones, una de ellas liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera y la otra a cargo de la familia de Ismael Zambada. Como resultado de tal enfrentamiento, Sinaloa ha presentado en los últimos días una serie de pugnas por conseguir posicionarse en el poder tanto de manera ilegal como de manera legal.

Es probable que el asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa esté implicado en la lucha por la misma rectoría del plantel. No cabe duda de que lo que ocurre hoy en día entre ambas facciones, ha resultado en una carrera por ver qué grupo obtiene mayor cantidad de lugares claves de cara al proceso electoral de 2026. Uno de ellos, la rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Al mismo tiempo, la ciudadanía es la que más está repercutiendo los enfrentamientos, pues la tranquilidad y la confianza a las instituciones tanto de seguridad como educativas es nula. No es favorable salir a las calles cuando cae la noche, no es factible viajar en carreteras, no es viable contender por una alcaldía, municipio o cualquier puesto que tenga injerencia en las decisiones estatales. La vida en Sinaloa parece estar carente de racionalidad, no existe calma ni mucho menos autoridad.

Ahora bien, rumbo al escenario político que se vivirá en el 2026, las autoridades electorales y estatales presentan un desafío mayúsculo en el cual deberán anticiparse y trabajar en conjunto, esto con el fin de garantizar un proceso limpio, libre de escenarios vulnerables para el electorado y para los participantes de la contienda electoral.

No cabe duda de que la violencia que se vive hoy en día en partes de Sinaloa es producto de la antelación de los grupos delictivos por la contienda electoral de 2026, pues no sólo están en juego las plazas y negocios dentro del estado, sino toda una estructura que por años había permanecido en tregua, debido a la coordinación y trabajo en equipo del Cartel de Sinaloa, el cual hoy se ve fragmentado.

Lastimosamente, se deben esperar enfrentamientos a lo largo de 2025 y 2026, traiciones y movimientos estratégicos dentro de las instituciones, Sinaloa no librará un proceso electoral de manera democrática. Se está presentando la antesala de lo que será el campo de batalla, las calles de Sinaloa y su población estarán a merced de los grupos delictivos, las personas que se postularán para cargos municipales tendrán que ajustarse a las condiciones que establezcan las organizaciones criminales, pues muy probablemente la candidatura esté respaldada y organizada por integrantes del narcotráfico.

Por último, se debe mencionar que, aunque el proceso electoral para el 2026 todavía no da inicio, los enfrentamientos en Sinaloa no se detendrán hasta que la facción dominante consiga ejercer el poder total en el estado, se está presenciando la batalla por la elección estatal y lamentablemente no es en las urnas.