Sincrotrón Mexicano en Hidalgo

En pasados días tuve la oportunidad de ser parte del equipo de trabajo del gobernador Omar Fayad, que participó en la presentación de dicho proyecto, sin lugar a dudas su consolidación significará un antes y un después en el desarrollo de la vida científica y tecnológica de nuestro país. Tengo que ser honesto y compartir que la primera vez que escuché el término Sincrotrón me causó curiosidad y eso me llevó a investigar sobre el tema, gracias a eso pude comprender la importancia y trascendencia de dicho proyecto, es por eso que comparto con ustedes algunos puntos que me parecen importantes conocer.

Comencemos por decir que un Sincrotrón es un tipo de acelerador de partículas en donde se produce radiación que constituye una fuente de luz con una intensidad 1000 veces mayor a la del Sol, lo que permite conocer con gran detalle la estructura atómica de la materia y sus propiedades.

Lo que en palabras simples es como si fuera un microscopio que nos permite ver con un haz de luz la conformación de la materia a nivel molecular, situación que se traduce en una grandiosa utilidad para la investigación científica y para la industria porque tiene aplicaciones muy importantes en las áreas de la medicina, la biología, y los nuevos materiales, entre otras.

Estas investigaciones se pueden traducir desde el descubrimiento de nuevas técnicas de detección de tumores, en nuevas formas de combatir enfermedades cardiovasculares o crónico-degenerativas, de radioterapias no tan agresivas, para estudiar la composición de los materiales de la tierra, del mejoramiento del proceso de catálisis para disminuir la emisión de gases contaminantes en los motores de combustión, hasta temas de seguridad nacional como es la prevención de sismos, entre otras tantas áreas del conocimiento. Como se puede apreciar el límite será la imaginación.

Si aterrizamos más la idea, podemos entender que el Sincrotrón es la herramienta tecnológica de esta era que más necesita nuestro país. México es el único país de las 15 economías más importantes del mundo que no tiene uno, estoy seguro que esta herramienta es el boleto al futuro que permitirá que entremos por la puerta grande al juego del desarrollo científico y tecnológico del siglo XXI, es importante cambiar paradigmas y aprovechar el gran talento e imaginación que nos caracteriza como mexicanos, lo que se traducirá en nuevos descubrimientos a favor de la humanidad.

El reto es grande, pero sólo así podremos avanzar los pasos que llevamos atrás en dicho escenario, somos una gran nación y un gran estado y esta es la oportunidad de demostrarlo, este proyecto es el trampolín que nos impulsa a saber que si hacemos cosas diferentes, tendremos resultados diferentes a favor de México.

El proyecto es más grande que cualquier ideología política y debe estar por encima de filias y fobias, es momento de unirnos como uno sólo y empujar fuerte desde cualquiera que sea nuestra trinchera porque México, los mexicanos, Hidalgo y los hidalguenses lo merecemos, pero más importante aún porque lo necesitamos.





