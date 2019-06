Sistema de salud mexicano en riesgo

“LA FELICIDAD RADICA ANTE TODO, EN LA SALUD”





Y, por lo que en los últimos días ha trascendido, el sistema de salud mexicano está en riesgo…





Y es que esta austeridad republicana ha lanzado un decreto que, en búsqueda por implantar límites a los gastos de los organismos y funcionarios públicos mediante ahorros que serán destinados a rubros diferentes, se ha recortado el presupuesto de la Administración Pública aun para los órganos de salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), afectando a los trabajadores y derechohabientes de dichas instituciones.

Desde tiempos de campaña, el presidente Andrés López manifestó su intención de reducir los gastos del gobierno, combatir la corrupción y dar apoyos al sector más vulnerable de la sociedad mexicana; ahora ya, al frente del gobierno, ha tomado una serie de acciones en contra de la corrupción y el desvió de recursos federales como la disminución de recursos para estancias infantiles, la reestructura el programa PROSPERA, la conclusión del Seguro Popular y demás recortes previstos a diversas entidades públicas del gobierno.

Recordemos que el pasado 22 de abril durante la comparecencia del Director del ISSSTE, Pedro Zenteno Santaella ante la Comisión de Salud del Senado, el funcionario refirió el riesgo financiero del Instituto que presenta pasivos por casi 10 mil millones de pesos, para lo cual se requiere una inversión líquida de recursos por 22 mil millones de pesos.

Un mes después, el 21 de mayo, Germán Martínez renunció a la dirección general del IMSS, alegando la injerencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP): “El control del gasto tiene dos consecuencias fatales; una directa para el IMSS -pasillos de espera llenos de personas adoloridas y maltrato o retraso en la atención a pacientes-; y un segundo efecto indirecto aun pero, el fortalecimiento de los servicios de salud privados que ocasionará mayor gasto de bolsillos de las familias cuando sus seres queridos tengan un padecimiento”.

Por su parte, el presidente nacional del Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente del ISSSTE, maestro Mario Carlos Alberto Hernández Nieto, comentó sobre las afectaciones que el organismo ha recibido por culpa de la Ley de Austeridad Republicana: “Los agremiados del SITISSSTE somos personal de confianza, que desempeña labores administrativas dentro del organismo, el pasado 3 de mayo AMLO emitió un memo donde menciona en el punto 8 que no habrá ningún personal de confianza en ninguna delegación estatal, eso nos impacta; en el ISSSTE existen prácticamente 10 mil 500 trabajadores y 5 mil estamos en esta situación de confianza”, señaló Hernández Nieto.

Adicionalmente, señaló Hernández Nieto, la primera acción fue cerrar la dependencia de TurISSSTE, una oficina que aportaba préstamos a los trabajadores para poder irse de vacaciones; con ello, fueron despedidos alrededor de 70 personas sin previo aviso y sin indemnización, pero el riesgo va más allá de la unidad administrativa, pues a pesar de que en el sector salud los médicos, enfermeras, paramédicos, etcétera sean más importantes, no le resta prioridad a las demás áreas, pues los miembros del sector salud no realizarán trabajos administrativos; “si se dice que el ISSSTE no es eficiente y con recorte presupuestal pues mucho menos tendrá eficiencia, la citas médicas y especialidades, que te las daban en 2 o 3 meses te la van a dar en 6, no va a haber un buen servicio por la falta de personal”.

Sabemos que se ha presentado ya crisis de medicamentos, carencia de equipo médico… a lo largo de los últimos veinte años en nuestro país se ha abandonado a las instituciones públicas responsables del servicio, a tal punto que hoy carecen de viabilidad financiera, sin contar que igualmente han sido presas de una corrupción estructural.

Resolver el asunto, para recuperar a las instituciones, no resulta una tarea fácil, y adicionalmente no hay tiempo para planear: es necesario actuar rápida, eficaz y congruentemente con la realidad urgente de los enfermos.

El tamaño del reto parece no tener una solución fácil ni perfilada por el gobierno federal entrante, no observamos acciones orientadas, ni una orientación correcta pero, recuperar al sector salud como un derecho fundamental es incuestionable, no hay lugar para errores, urgen estrategias específicas…

