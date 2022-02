Sobre los posibles orígenes de la variante ómicron 

Arturo Sánchez-Paz, Fernando Mendoza-Cano y Trinidad Encinas-García (Cibnor)





Para Alicia





El termino virus define a una partícula de ácido desoxirribonucleico (ADN) o ácido ribonucleico (ARN) encapsulada en una vesícula (estructura en forma de bolsa o saco) de proteínas. Los virus necesitan infectar células y usar los componentes de la célula huésped para replicarse (hacer copias de sí mismos). Independientemente de su material genético (ADN o ARN), los virus cambian constantemente a través de mutaciones. Vale la pena señalar que los virus de ADN poseen mecanismos específicos de reparación de errores durante su proceso de replicación; por lo tanto, su tasa de mutación es inferior en comparación a los virus ARN. Así, la aparición de mutaciones da como resultado nuevas cepas o variantes virales, algunas de las cuales emergen y desaparecen, mientras que otras persisten.

A la fecha, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) clasifican las variantes virales con base al posible impacto sobre la efectividad de las medidas médicas, la gravedad de la enfermedad y su capacidad de propagación en: bajo monitoreo, de interés, de preocupación y de gran consecuencia. Actualmente, las variantes del SARS-CoV-2 conocidas como delta (linajes B.1.617.2 y AY) y ómicron (linajes B.1.1.529 y BA) están clasificadas como de preocupación.

La historia sobre el origen de la variante ómicron (B.1.1.529) del SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad del coronavirus (covid-19), es oscura y confusa; muchas interrogantes la rodean. Si bien, esta variante fue reportada por primera vez por la Organización Mundial de la Salud el 24 de noviembre de 2021 a partir de muestras que se obtuvieron en Sudáfrica y Botsuana, un análisis mucho más cuidadoso de muestras preservadas de fechas anteriores sugiere que su origen ocurrió un par de semanas antes.

Hoy se han identificado muestras de ómicron que se tomaron con anterioridad en Inglaterra (1 y 3 de noviembre de 2021), así como en Sudáfrica, Nigeria y Estados Unidos (2 de noviembre de 2021). El hecho es que hoy dos meses después, esta variante viral, al dispersarse mucho más rápidamente que cualquiera otra, se ha convertido en la prevalente en más de 120 países. Para el 24 de diciembre de 2021, un estudio sugirió que la variante ómicron se replica cerca de 70 veces más rápido que la delta, pero que es menos severa. [1]

Es interesante mencionar que ómicron es tan diferente de las variantes detectadas previamente que los virólogos evolutivos consideran que se originó a mediados de 2020 y, si bien su origen exacto es un misterio, se ha sugerido que ómicron probablemente se dispersó hacia Botsuana a partir de una densa provincia urbana llamada Gauteng, localizada entre Johannesburgo y Pretoria, en Sudáfrica.

Actualmente, los científicos han sugerido tres posibles teorías sobre el origen de esta variante:

La primera sugiere que si bien se han secuenciado millones de genomas del SARS-CoV-2, existe la posibilidad de que al analizarlas los técnicos encargados hayan puesto poca atención a la aparición de algunas mutaciones que, eventualmente, dieron origen al ómicron. Es decir, las mutaciones que fueron acumulándose en el genoma del virus hasta llegar a constituir lo que hoy conocemos como ómicron pasaron extrañamente inadvertidas para los especialistas. Si bien es posible que los científicos se hubieran enfocado exclusivamente en los cambios que se iban dando en una de las proteínas más importantes para que el virus penetre en las células que infecta (la proteína spike o espiga), nos parece una explicación poco probable, ya que los grupos de trabajo que estudian estas secuencias poseen herramientas bioinformáticas muy sensibles para detectar cualquier cambio del genoma viral.

La segunda posibilidad es que esta variante se haya originado como consecuencia de la acumulación silenciosa e imperceptible de mutaciones en un grupo de personas infectadas por un largo periodo de tiempo sin conocerlo (asintomáticos). Un estudio de 2021 demostró una alta tasa de mutaciones para el SARS-CoV-2. [2] Una mutación es el cambio de uno de los nucleótidos que constituyen el ADN y algunos de los cuales pueden provocar cambios en la secuencia de las proteínas. Este cambio de aminoácidos puede modificar la estructura de las proteínas, lo que puede resultar en virus más infectivos, por ejemplo. Esto ocurre especialmente en virus como el SARS-CoV-2, cuyo genoma es de ARN, y que poseen una enzima que al replicarlo (la ARN polimerasa dependiente de ARN, RdRp por sus siglas en inglés) no tiene la capacidad de corregir errores que ha incorporado en dicho proceso.

Hoy se sabe que algunos factores, como la presión de selección que ejercen medicamentos o el propio sistema inmune sobre la replicación de los virus, pueden incidir en la tasa de mutación. [3] De esta manera, en el caso del SARS-CoV-2 el mismo estudio demuestra una muy alta tasa de mutación y eso sin considerar las presiones ejercidas por la respuesta inmune. Es decir, es factible que varias personas hayan infectado y transmitido el virus sin saberlo (al habitar en regiones donde el acceso a pruebas de diagnósticas fuera restringido, con un sistema de salud que realizara una secuenciación limitada de muestras positivas) e impulsara la aparición y acumulación de mutaciones en este virus que, finalmente, evolucionó en la variante ómicron. Es interesante considerar que en Sudáfrica solamente se ha secuenciado cerca del 1% de todos los casos positivos confirmados de covid-19. Por supuesto, esto es una clara muestra de la importancia de aislar a las personas enfermas y de evitar la transmisión usando cubrebocas.

Otra posibilidad es que en una sola persona con una infección crónica de covid-19 (una enfermedad prolongada por más de tres meses), cuyo sistema inmune luchara arduamente para atacar al virus (además de los tratamientos médicos que se le administraron), el SARS-CoV-2 se haya replicado tantas veces que el “ambiente” que lo rodeaba favoreció la fijación de mutaciones que dieron origen a la variante ómicron. Existen algunos reportes de casos de infección crónica por covid-19 en pacientes que poseen un sistema inmune debilitado que no pueden combatir la infección. En ese sentido, en 2020 se reportó el caso de un paciente de 45 años diagnosticado con un desorden del sistema inmune (síndrome de Hughes) y con covid-19. El reporte señala que la infección por este virus duró cinco meses (la persona falleció 154 días después del primer diagnóstico positivo al virus). [4]

Finalmente, la tercera opción es que esta variante haya emergido, nuevamente, en otro hospedero animal. Por alguna razón, por ejemplo, tras entrar en contacto con un pañuelo desechable de una persona infectada por covid-19, un animal, como una rata o ratón se infectó; su maquinaría molecular presionó para que hubiera algunas mutaciones y luego lo volvieron a transmitir a un humano o a un grupo. Esto explicaría porqué las primeras mutaciones pasaron desapercibidas a los científicos.

Es difícil poder establecer cuál de estas opciones es la más plausible dado el corto tiempo desde su aparición. Como quiera que sea, lo anterior resalta la facilidad del virus para mutar y replicarse más rápido. Así, es importante reducir la dispersión del virus: mientras el virus infecte más hospederos, la probabilidad de que sufra mutaciones se incrementa.

Por supuesto, no todas las mutaciones le confieren una ventaja al virus. Pero, como hemos visto hasta aquí, basta con que el virus encuentre las condiciones oportunas y posea alguna mutación que le brinde una ventaja para que su dispersión pueda ser de gran magnitud. Si entre las mutaciones que aparecieron en la variante ómicron se hubiera fijado alguna que incrementara su letalidad, el panorama hoy sería devastador.





Desafortunadamente, es imposible predecir el rumbo de la evolución.





Referencias

[1] https://www.med.hku.hk/en/news/press/20211215-omicron-sars-cov-2-infection .

[2] Borges, V., Alves, M.J., Amicone, M., Isidro, J., Zé-Zé, L., Duarte, S., Vieira, L., Guiomar, R., Gomes, J.P., y Gordo, I. (2021). Mutation rate of SARS-CoV-2 and emergence of mutators during experimental evolution. BioRxiv 2021.05.19.444774; doi: https://doi.org/10.1101/2021.05.19.444774 .

[3] Van Egeren, D., Novokhodko, A., Stoddard, M., Tran, U., Zetter, B., Rogers, M., Pentelute, B. L., Carlson, J. M., Hixon, M., Joseph-McCarthy, D., y Chakravarty, A. (2021). Risk of rapid evolutionary escape from biomedical interventions targeting SARS-CoV-2 spike protein. PloS one, 16(4), e0250780.

[4] Choi, B., Choudhary, M.C., Regan, J., Sparks, J.A., Padera, R.F., Qiu, X., Solomon, I.H., Kuo, H.H., Boucau, J., Bowman, K., Adhikari, U.D., Winkler, M.L., Mueller, A.A., Hsu, T.Y., Desjardins, M., Baden, L.R., Chan, B.T., Walker, B.D., Lichterfeld, M., Brigl, M., … Li, J.Z. (2020). Persistence and Evolution of SARS-CoV-2 in an immunocompromised host. The New England Journal of Medicine, 383(23), 2291–2293.





Autores

El doctor Arturo Sánchez-Paz, el maestro de ciencias Fernando Mendoza-Cano y el maestro en ciencias Trinidad Encinas-García están adscritos al Laboratorio de Virología del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor), Unidad Hermosillo.

Contacto: asanchez04@cibnor.mx.





***

El blog México es ciencia está en Facebook, https://www.facebook.com/mexicoesciencia y Twitter, https://twitter.com/MexicoesCiencia ¡Síganos!