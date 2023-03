Sonidos y ecología: Ambiente sonoro, sonido, ecoacústica 

Braulio León-López, Patricia Cortés-Calva y Eduardo Romero-Vivas (Cibnor)

Generalmente, leemos que México tiene una gran heterogeneidad de recursos terrestres o acuáticos (marinos y de agua dulce), los que cambian de acuerdo con la influencia latitudinal, altitudinal, de temperatura, la fisiografía y vegetación. En cada ecosistema encontraremos un ambiente sonoro [1] característico; sin embargo, alguna vez te has preguntado ¿por qué los sonidos emitidos en cada ecosistema cambian o se perciben diferente?, ¿cuál es la característica que los define?, ¿las especies animales silvestres emiten sus vocalizaciones con igual volumen?

Con base en estas y otras interrogantes que pueden surgir, comencemos mencionando que el sonido [2] se transmite a través del aire, suelo y agua, y que la velocidad de transmisión dependerá del medio: por ejemplo, es más veloz en agua (1500 m/s) que en aire (340 m/s). Los sonidos varían dependiendo de las características de esa onda que viaja; así, existen sonidos graves (frecuencia más baja) o sonidos agudos (frecuencia más alta). El intervalo audible está entre 20 y 20,000 Hz [3]; los sonidos que no podemos escuchar por estar fuera de ese intervalo se conocen como sonidos ultrasónicos (frecuencias más altas de 20,000 Hz) e infrasónicos (frecuencias más bajas de 20 Hz). Otra característica es la amplitud de la onda, la que se relaciona con qué tan fuerte o leve escuchamos (volumen); indica la cantidad de energía que lleva ese sonido y se mide en decibelios (dB) [4].

La acústica es una disciplina de la física que estudia los sonidos y las vibraciones; en conjunto con la biología y la ecología son útiles para comprender la relación entre los sonidos y los organismos que los producen; día a día interactuamos con los sonidos todo el tiempo; algunos los encontramos molestos como el tráfico automovilístico, otros son placenteros como nuestra música favorita o el canto de los pájaros por la mañana.

Figura 1. Los ecosistemas de arrecifes de coral, los bosques y los matorrales presentan paisajes sonoros específicos con contribuciones de sonidos (por ejemplo, de animales, del viento en las hojas o de burbujas en el agua), siendo hábitats importantes para la conservación en México.

Los sonidos son utilizados como medio de comunicación en distintas especies silvestres y tienen variaciones en frecuencia y amplitud; socialmente en las poblaciones pueden indicar posición, ya sea de su especie o de especies diferentes; también pueden ser llamadas específicas de apareamiento, llamados de reconocimiento entre madres y sus crías, o sonidos de alarma contra depredadores. A su vez, los sonidos ambientales pueden indicar los recursos disponibles como son el agua (una cascada o un río), los frutos o tallos (sonido del viento en las hojas) y la presencia de la costa (sonido de las olas del mar).

Durante la última década, se ha incrementado el uso de los sonidos para estudiar los diversos ambientes y sus características a partir del ambiente sonoro. Con ello, se hacen aproximaciones de análisis de cómo las variables físicas como la temperatura y humedad afectan los sonidos en los distintos grupos biológicos. En los ambientes de desierto se requiere mayor energía en la búsqueda de recursos alimenticios, debido a que son áreas de mayor extensión, así como por su tipo y estructura vegetal, por lo cual la tasa de producción de sonidos varía de acuerdo con la fisiología de la especie.

La ecología del paisaje sonoro (ecoacústica) tiene como objetivo comprender la estructura y la dinámica de los procesos ecológicos descritos por sonidos (biofonías, geofonías y antropofonías); es por ello, que se ha identificado como una oportunidad de investigación, ya sea en los hábitats denominados como frágiles, amenazados o relictos, así como en sus poblaciones naturales que constantemente tienen la amenaza de cambio, tan solo por efecto de las actividades humanas y del cambio climático.

En el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) estamos integrando los conocimientos de acústica, computación, biología y ecología para generar información que apoye a la conservación de ecosistemas en Baja California Sur, utilizando al sonido como herramienta de evaluación de las características y tendencias ecológicas.

Notas

[1] Un ambiente sonoro es un conjunto de sonidos presentes en una zona y en un momento específico, cuyas fuentes son tanto biológicas (organismos vivos) como abióticas (del ambiente no vivo).

[2] El sonido se define como vibraciones que se propagan a manera de ondas longitudinales, lo que genera cambios de presión entre las moléculas del medio en el que se transmite.

[3] Los hertzios (Hz) son las unidades que se utilizan para medir la frecuencia y se definen como ciclos por segundo.

[4] El decibelio (dB) es una escala logarítmica que en este caso nos dice qué tan fuerte es un sonido respecto al mínimo que podemos escuchar.

Referencias bibliográficas

Farina, A., Lattanzi, E., Malavasi, R., Pieretti, N., & Piccioli, L. (2011). Avian soundscapes and cognitive landscapes: Theory, application and ecological perspectives. Landscape Ecology. 26 (9): 1257-1267. https://doi.org/10.1007/s10980-011-9617-z

Pandit, M. M., Bridge, E. S., & Ross, J. D. (2022). Environmental conditions lead to shifts in individual communication, which can cause cascading effects on soundscape composition. Ecology and Evolution, 12(10), e9359.. https://doi.org/10.1002/9359ece3

Pijanowski, B. C., Villanueva-Rivera, L. J., Dumyahn, S. L., Farina, A., Krause, B. L., Napoletano, B. M., Gage, S.H., & Pieretti, N. (2011). Soundscape ecology: the science of sound in the landscape. BioScience, 61(3), 203-216. https://doi.org/10.1525/bio.2011.61.3.6.

Autores

El doctor Braulio León-López es Investigador Posdoctoral Conacyt en Cibnor; posee un doctorado en biología con enfoque en acústica animal por la Universidad de St. Andrews, Reino Unido; ha participado en proyectos relacionados con mamíferos marinos y murciélagos, además de paisajes sonoros en ambientes terrestres y marinos. Contacto: bleon@pg.cibnor.mx

La doctora Patricia Cortés-Calva es Investigadora Titular en Cibnor, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con un doctorado en biología animal; sus líneas de investigación se enfocan a la conservación, ecología y biología de roedores y murciélagos. Es responsable del proyecto “Evaluación del estado de conservación de ambientes peninsulares a través de la acústica del paisaje”. Contacto: pcortes04@cibnor.mx

El doctor Eduardo Romero-Vivas es Investigador Titular en Cibnor, ingeniero en comunicaciones y electrónica con especialidad en acústica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Posee estudios de maestría y doctorado por la Universidad de Southampton, Reino Unido. Es líder del Grupo de Investigación en Acústica y Procesamiento de Señales del Cibnor. Contacto: evivas@cibnor.mx

**

El blog México es ciencia está en Twitter, https://twitter.com/MexicoesCiencia y en Facebook, https://www.facebook.com/mexicoesciencia. ¡Síganos!