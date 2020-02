Soy feminista y promuevo Un Día sin Mujeres

Nomas eso faltaba, que un señor se ponga el feministómetro y diga quién es feminista y quién no; que diga que la derecha maneja a las feministas o que la derecha manipula al feminismo para afectar su gobierno. La verdad quién afecta a su gobierno son sus dichos y la cortina de humo que pone para darle la vuelta a los estragos de la falta de prevención y castigo a la violencia feminicida y deslegitimar el llamado de organizaciones feministas a un día de brazos caídos de todas las mujeres el 9 de marzo UN DÍA SIN MUJERES para exigir YA BASTA! NI UNA MÁS!





Ante esta situación es importante recordar lo siguiente:

i.- Cuando matan a una mujer o niña no preguntan si simpatiza o no por algún partido o equipo de futbol. La matan por ser mujer y es el machismo impune lo que envalentona a estos feminicidas a perpetrar el hecho delictivo;





ii.- El feminicidio no es nuevo, pero los datos evidencian que va en ascenso. Y por instinto todas las mujeres que sufren violencia, acoso y amenazas de los machos a su alrededor, se han puesto en alerta ante lo que ya se considera una pandemia;





iii.-Las jóvenes nos han dado una lección en muchas partes del mundo, son las nuevas sufragistas, las igualitaristas, con un cometido claro: reaccionar contra el machismo patriarcal que ha estado controlando a las mujeres, denostándolas desde su nacimiento y cosificándolas como OBJETOS SEXUALES desde la pubertad y durante toda su vida fértil y luego sustituyéndolas por otras más jóvenes.





iv.- La igualdad desde Aristóteles hasta la Revolución Francesa no alcanzó a las mujeres sino hasta el siglo XX, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Tratados y Conferencias de DH de las Mujeres que enfatizan que sus derechos son derechos humanos y no pueden ser discriminadas del desarrollo de la sociedad: se concibe la Igualdad Sustantiva. De manera que esta lucha no empieza contra López Obrador.





v.- El FEMINISMO ha sido fundamental para el análisis de las causas y efectos de la desigualdad y discriminación de las mujeres de todas las edades y condiciones. En este ímpetu destaca una clave con una voz contundente que recorre todo el Mundo: las mujeres tienen derecho al acceso de una vida libre de violencia. Reformas, nuevas leyes y nuevos movimientos empoderan a las mujeres contra el escarnio que desde pequeñas sufren en su entorno familiar, escolar, laboral, comunitario: la violencia de género.





vi.- En el último lustro movimientos como el MeToo, desde los trabajos, universidades, en las campañas, las mujeres protestan contra los machos que se les han atravesado en sus vidas. En México los asesinatos de mujeres, todos prevenibles, han llevado a las mujeres a entonar el coro de las chilenas: El Violador Eres Tú, porque las chicas asesinadas en Juárez pueden ser cualesquiera. Ni modo de no decirlo, el feminicidio está en todo el país.





Que bueno la Secretaria de Gobernación salió a reconocer como legítimas nuestras demandas y que llegaron tarde para brindar este mensaje y urge a modificar inercias.





El llamado a UN DÍA SIN MUJERES es contra el machismo que violenta y mata. Como dice Marcela Lagarde: qué sería de las mujeres sin el aliento y apoyo de otras mujeres conocidas o desconocidas, qué serían de las víctimas del feminicidio sin esa voz de otras exigiendo justicia. Urge erradicar las estructuras sociales del caldo de cultivo de feminicidas.













