Sufragio efectivo, no reelección

El principio que titula este artículo fue el impulso y el eje de la Revolución Mexicana, y lo sigue y seguirá siendo en tanto los ideales de la Revolución no se cumplan a cabalidad. Fue el arma verbal, política, moral y jurídica que Madero utilizó para evitar otra reelección de Porfirio Díaz, quien paradójicamente y en 1871 luchó contra la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada que fungía como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, por lo mismo, a la muerte de Juárez ocupó la Presidencia de la República.

La verdad es que aunque aliado de Juárez quiso reelegirse en el cargo. Por su parte Porfirio Díaz en el Plan de la Noria reveló sus ambiciones de fondo y forma. ¿Fue juarista? A medias, si cabe el termino, y aparte de sus acciones militares en Oaxaca contra los franceses. Lo unió a Juárez una idea más que un ideal. Se dice, versión que dejó correr Bulnes, que Juárez tenía propósitos, interrumpidos por su muerte, de aspirar a la reelección. ¿Les cantaron a todos ellos las sirenas? El hecho es que ante ese canto seductor hay que taparse los oídos con cera o bien atarse al mástil del barco y que nadie lo desate a uno, tal y como se describe en el canto XII de la Odisea. Ulises escuchó el divino canto pero sus marineros tenían la orden terminante de no soltarlo. Quiso escuchar esa música mágica pero tomó sus precauciones para no sucumbir. Y si no que lo diga el bello puerto de Nápoles, donde conforme a la leyenda está enterrada la sirena Parténope que murió por la férrea decisión de Ulises y que con el tiempo le dio su nombre a aquél.

Ahora bien, tomar precauciones; o sea, reserva, cautela para evitar o prevenir los inconvenientes, las dificultades o daños, debe distinguir el carácter del buen político. Lo digo porque no tengo la menor duda de la decisión y resolución manifestadas por el presidente López Obrador en su discurso del día 1o de diciembre, en el sentido de no admitir la reelección afirmando “soy juarista, y cardenista, también soy maderista y partidario del sufragio efectivo a la no reelección… trabajaré diez y seis horas diarias para dejar en seis años muy avanzada la obra”. Declaración categórica. Sin embargo, habrá marineros que se destapen los oídos y quieran romper las ataduras del capitán. Es algo casi fatal, dada la condición humana. En consecuencia el político ha de ser un Prometeo que atado a la dura roca de la realidad resista y nos entregue el fuego, la luz, que ilumine un camino a seguir. Ya lo dijo el gran Antonio Machado: “Caminante, no hay camino, /se hace camino al andar”. Y el camino político lo hacen andando varias generaciones iluminadas por aquélla luz. En suma, son indivisibles, indisolubles, el sufragio efectivo y la no reelección. Si las sirenas triunfan su triunfo será momentáneo, pasajero, pero no dejará la huella luminosa que necesita México. Lo eterno no está en lo ocasional sino en lo perdurable, en lo perpetuo que rebasa las barreras del tiempo. Así también cantó Antonio Machado: “Caminante no hay camino/ sino estelas en la mar”.

Y la señal o rastro en la espuma de la mar social y política es lo único que puede vencer las tormentas; es la herencia que debe dejar un presidente juarista, cardenista y maderista. Carlyle escribió en Sobre los Héroes que la historia es una unidad del pasado, presente y futuro; siendo entonces que las sirenas sucumben, se someten, mueren o perecen en un presente sin unidad, que políticamente quebranta la vinculación moral entre el sufragio efectivo y la no reelección que en el caso contrario -reelegirse- equivale a dar marcha atrás, a volver a elegir, a retroceder.

