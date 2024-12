En momentos convulsos las sociedades inteligentes apuestan al diálogo y a la paz. Rara vez los conflictos son la respuesta o permiten la prosperidad. Si no podemos ponernos de acuerdo, hemos perdido la mitad de la batalla, porque las pérdidas serán inevitables y el resultado final es difícil de anticipar. Es la famosa “suma cero”, donde todos los involucrados saldrán afectados de una u otra manera.

Quienes, por ignorancia o a propósito, promueven el odio y la división, están animando a que cometamos errores pasados, cuyo costo ha sido inmenso en el desarrollo del mundo. La diferencia es que hoy nadie puede visualizar cuánto regresaríamos si entramos en una nueva etapa de oscurantismo, donde las ideas fueran condenadas y los avances de la ciencia y la tecnología prohibidos.

Tenemos la concepción de que la historia es progresiva y que, con sus frenos ocasionales, seguiremos hacia delante, porque ese es nuestro destino. No es tan simple. Si una mayoría no defiende derechos y garantías, la posibilidad de retornar a los peores instantes siempre es posible y evitarlo es parte de nuestra corresponsabilidad en estos momentos.

El odio se nutre del miedo a lo que desconocemos y esa es una gran definición de ignorancia. Tenemos que darle oportunidad a todos los que lo fomentan sin darse cuenta para que comprendan la gravedad de esa acción y eso solo se consigue siendo nosotros los que abramos la puerta al diálogo y a la tolerancia.

Los intereses que impulsan el enfrentamiento suelen ser minoritarios, aunque poderosos, frente a una mayoría social que busca vivir en paz y con tranquilidad. Su objetivo es que los problemas se vean más grandes de lo que en realidad son y su meta es que desconfiemos unos de otros para que los menos puedan decidir sobre los más. Eso es lo que debemos evitar.

Nuestros esfuerzos como ciudadanía deben dirigirse hacia la tolerancia y la discusión informada de todas las posiciones que cuenten con argumentos. Es un principio simple: protestar sin proponer es poco útil para todos; protestar -y al mismo tiempo- plantear soluciones es lo que resuelve de fondo lo que nos afecta.

La tolerancia no es estar obligado a aguantar las posturas de otros; sino de respetar su manifestación y encontrar puntos en común. De nada sirve contraargumentar si el propósito es ganar el debate y no escuchar lo que puede enriquecerlo. Nadie puede ponerse de acuerdo descalificando a otras personas; lo único que funciona realmente es la coincidencia de objetivos y aspiraciones.

La sociedad mexicana ha crecido en conciencia y en apertura, pero esos elementos no están garantizados si la mayoría no los defendemos. Recibimos a diario muchas opiniones, comentarios y desahogos; nada más que todos estos podrán considerarse argumentos hasta que cuenten con información verificable y citan hechos comprobables. Los desafíos que vienen, como los que hemos superado en el pasado, se solucionan con la razón y no con emociones que atizan el desconocimiento y los prejuicios.

Los conflictos que vivimos no son nuevos, son los que nos tocan en este momento, y por eso nuestra tarea es revolverlos para que no empeoren y tengamos que heredarlos a la siguiente generación. Cualquiera de los avances que hayamos consolidado hasta el momento está en riesgo cuando no somos capaces de convertirlo en un derecho o en una realidad que beneficie a todas y a todos.

Acerquémonos a quienes les falta información para dialogar y tratemos de ayudar a los que no están consumidos por el odio. Nadie sobra en este objetivo y cada persona que cuenta con elementos confiables, también puede comenzar a confiar en los demás. Rechazar a quien se mueve por el odio es un acto de civismo que podemos poner en práctica de manera pacífica, pero contundente.

Siempre comparto que podemos estar de acuerdo en lo fundamental para vivir mejor, y de hecho lo estamos, solo necesitamos conversar, intercambiar puntos de vista y reducir el miedo para aumentar la confianza social. Por supuesto que es más que un malentendido, pero de ninguna forma vivimos con diferencias irreconciliables; esas no existen en comunidades que tienen como principio la solidaridad y el apoyo a los demás. Nuestra sociedad, felizmente, es así. De todos depende que continúe igual y se fortalezca en los próximos años; unos que serán de retos y de cambios más profundos de los que hemos visto hasta ahora.