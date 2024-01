Sus inicios, su icónica tarjeta y el cambio de imagen

Evolución de Un Kilo de Ayuda





La evolución de Un Kilo de Ayuda es un testimonio de su constante compromiso con la infancia en México. Enfrentando grandes desafíos en el tiempo, la organización ha crecido y se ha transformado desde sus inicios. Originada como un esfuerzo de jóvenes voluntarios para ayudar a los damnificados durante el sismo de 1985 a través de la entrega de alimento, Un Kilo de Ayuda se ha convertido en una organización líder en Desarrollo Infantil Temprano; su enfoque va más allá de la nutrición, abrazando un compromiso integral con el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de niños y niñas de 0 a 5 años.

A lo largo de su trayectoria, Un Kilo de Ayuda se ha caracterizado por su incansable labor de destacar la crucial ventana de oportunidad que representan los primeros años de vida para el desarrollo de un país. Su esfuerzo también se ha traducido en la implementación de métodos innovadores de difusión y recaudación de fondos, como la emblemática tarjeta, que no solo acercó a la sociedad civil a los mecanismos de apoyo a las familias del programa, sino que también consolidó a la organización como pionera en nutrición infantil. Hoy en día, esta visión evolucionada se refleja en su contribución a la niñez del país, marcando así una nueva etapa en la misión de transformar vidas desde los primeros años de vida.

La esencia de Un Kilo de Ayuda se define por su poderosa idea identitaria: "Despertamos la Esperanza". Esta filosofía trasciende hacia su causa principal, avivando la esperanza en las madres y arrojando luz sobre la crianza y el apego, fortaleciendo así los lazos con sus hijos. La evolución de la imagen institucional es el corazón de esta narrativa comunicativa: Conformada por su nombre y la imagen de un niño feliz, representando un salto de alegría, una instantánea de juegos y un crecimiento pleno. Este símbolo, forjado con el apoyo de aquellos que creen en el desarrollo, ya sea mediante donativos o una crianza afectiva, ilustra el compromiso de todos en esta travesía.

Mirando más allá, nuestro logo también incorpora una estrella resplandeciente, un astro que evoca esperanza. Este resplandor no solo pertenece a la organización, sino que se extiende a cada niño y niña apoyado, creyendo que ellos tienen el poder de cambiar la realidad del país para el beneficio de todos. La aspiración es contagiar esta esperanza a todos los públicos, avanzando juntos con la convicción de justicia y despertando la fuerza necesaria para la prosperidad de la sociedad.

La personalidad e imagen de Un Kilo de Ayuda destacan la importancia de la colaboración continua y el espíritu comunitario. Siempre en busca de sumar aliados a su causa, y demostrando cómo la solidaridad ha sido su motor desde sus inicios.

Con 37 años de operaciones, Un Kilo de Ayuda renueva su compromiso con un desafío trascendental. Más allá de atender necesidades apremiantes, la organización se embarca en la misión de acompañar a las familias para regenerar el tejido social y mantener viva la llama de la esperanza. En cada paso, Un Kilo de Ayuda continúa tejiendo una red de apoyo, evidenciando que, juntos, podemos superar cualquier obstáculo y construir un futuro lleno de oportunidades para todos.

Y es así como nuestra constante evolución hoy nos permite no solo combatir la desnutrición infantil, sino extender el compromiso a las madres, padres y cuidadores principales, fortaleciendo su capacidad para una crianza sensible y cariñosa en los estados de Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Sinaloa, Nuevo León y Estado de México, acompañando a los 23,000 niños que atendemos y contribuyendo a su salud y bienestar integral. Así, Un Kilo de Ayuda busca despertar la esperanza no sólo en los niños y niñas que podrán aspirar a un mejor futuro, sino también en las comunidades, donadores, aliados y demás miembros, que depositan la promesa de un mejor México para todos, en cada esfuerzo realizado.