Sutilezas | La inflación más alta en 20 años

Algunas de las etapas en crisis más duras que se han vivido en México, han estado asociadas a una inflación creciente, que invariablemente hace que nuestro dinero valga menos y por tanto, aquello que ganamos, cada vez sirva para menos.

Hemos de recordar que desde los gobiernos populistas de los años 70’s, el aumento de precios empezó a darse descontroladamente, algo que contrastaba con las décadas anteriores y el desarrollo estabilizador que en esos años se vivía, cuando se tenía una baja inflación y un alto crecimiento, que llegaba a alcanzar el 8% anual.

En cambio, en el sexenio de 1970 a 1976, se empezó a hacer funcionar la “maquinita de los billetes”, para absorber los faltantes del Gobierno, algo que de poco o nada sirvió, ya que solo eran tiempos de ver constantemente circulando papel moneda nuevo, pero al haber mucho circulante y poca reserva respaldándolo, este tenía un valor menor y la inflación crecía, llegando a niveles de 100% en 1974, lo que ya para 1976, llevó a una incontenible devaluación, por la que el peso pasó de 12.50 por dólar a 23 y luego a 27.

Hacia 1982, nuevamente tuvimos una inflación del 100% y una devaluación que llevó a nuestra divisa de 27 por dólar, hasta los 82 para el final del año, haciendo de los años 80’s, una década perdida, que para 1987, llevó a nuestra inflación hasta un 179%, una cifra récord para nuestra economía y una auténtica devastación para los hogares.

A México, le tomó décadas superar lo vivido en aquellos años, en un proceso que entre otras cosas llevó a dar autonomía al Banco de México, lo que mantiene a las Reservas Internacionales fuera del alcance del Gobierno, que, a la vez, no puede volver a aquellas barbaridades de imprimir billetes.

Después de la última crisis sexenal a que hicimos frente, la conocida como “el error de diciembre de 1994”, gracias al estricto orden impulsado por el gobierno de Ernesto Zedillo, la inflación dejó el área de los dos dígitos y en el sexenio 2012-2018, pasamos a un dígito bajo, con un alza de precios que rondaba el 3%.

Hoy, la inflación en México vuelve a niveles no vistos hace 20 años, después de la crisis del error de diciembre de 1994, eso impulsado, entre otras razones, por el hecho de que incluso antes de la pandemia del covid-19, nuestra economía pisaba ya terreno recesivo, algo a lo que hay que sumar que desde el Ejecutivo, no se dio programa de apoyo alguno para que no cayeran ni las empresas, ni el empleo.

Sumándole a esto, que frente al declive de la pandemia, se cayeron las cadenas de suministro a nivel global, en nuestro país y en varios otros, ha habido una ostensible reducción en la productividad industrial, lo que ha llevado a mayor demanda, para menor oferta, algo que por simples leyes de la economía, lleva los precios al alza, teniendo hoy en México una tasa anualizada de 7.85%, la mayor que hemos vivido en los últimos 20 años y que según expertos se controlaría, hasta el 2024.





