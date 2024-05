Taboada propone tarifazo al Metro

La iniciativa del PAN en la Ciudad de México sobre la Ley del Metro anunciada por Santiago Taboada en el debate es criminal y nos advierte la ciudad que sueñan: castigar a los que viven más lejos, a los más pobres, a los que pasan más tiempo en el transporte público. Su proyecto de Ciudad es un guetto para una minoría.

Hace unos días el grupo parlamentario de Acción Nacional presentó en el Congreso de la Ciudad de México la iniciativa de Ley del Sistema Metro, a través de la cual buscan imponer tarifas que implican una carga económica mayor a quienes más lo necesitan. El artículo 12 de la iniciativa se lee de la siguiente manera: El Sistema revisará sistemáticamente la tarifa por la prestación del servicio de transporte de pasajeros y aplicará tarifas preferenciales, diferenciadas y especiales, considerando las condiciones particulares de grupos específicos de usuarios, así como de la distancia de los viajes.

La medida que presentó en el Congreso Federico Döring, coordinador de campaña de Santiago Taboada, para imponer tarifas diferenciadas por kilómetro recorrido afectaría la economía de más de 2 millones y medio de familias de la Ciudad de México, sin mencionar a las de la Zona Metropolitana. Se trata de millones de trabajadoras, trabajadores y estudiantes que son quienes se despiertan más temprano y recorren las distancias más largas para llegar a sus centros de trabajo y estudio. Las y los más afectados serían los habitantes de Gustavo A. Madero, Xochimilco, Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac, Iztacalco, Tlalpan y Milpa Alta.

No perdamos de vista que en nuestra Ciudad tenemos las tarifas más bajas en el transporte público gracias al subsidio gubernamental que asciende a 14 mil millones de pesos al año. Esto permite al Sistema Colectivo Metro transportar a más de 3 millones 700 mil usuarios al día por solo 5 pesos. Aumentar las tarifas de forma sistemática y permanente como propone el PAN en el Congreso local, castiga a las y los más pobres, a quienes más lejos viven y en consencuencia, a quienes más lo necesitan. Como lo dijo nuestra futura Jefa de Gobierno, Clara Brugada, la iniciativa panista significa la destrucción del mayor programa social que tenemos en nuestra Ciudad.

Al cierre del 2023, bajo la administración de la Doctora Claudia Sheinbaum, se alcanzó una inversión histórica de 45 mil millones de pesos en el Metro de la Ciudad, destaca el proyecto Metro-Energía en el que se invirtieron 4 mil 500 millones, y la renovación de la Línea 1, la más antigua de todo el sistema, con una inversión de 47 mil millones de pesos.

En los planteamientos que proponen los aspirantes a la Jefatura de Gobierno para la movilidad quedan plasmados los proyectos abismalmente distintos que tienen para la Ciudad: mientras que Claudia Sheinbaum construyó 2 líneas de Cablebús, el transporte más moderno y digno para las periferias y Clara Brugada propone construir 5 nuevas líneas para el surponiente, Santiago Taboada pretende que los que menos tienen, sean quienes más paguen por sus trayectos en el Metro.

No vamos a dejar que avance esta iniciativa, no solo en el Congreso de la Ciudad con las y los diputados de la Transformación, sino también en las urnas el próximo 2 de junio con el apoyo del Pueblo que ya ha manifestado su repudio a la derecha como lo indican todas las encuestas. Lo que se requiere son propuestas que beneficien a las y los capitalinos, especialmente a los más pobres, para que su bienestar y su felicidad sean la cotidianidad, tal y como se proyecta en el plan de gobierno de Clara Brugada. Rechazamos esta iniciativa clasista de Acción Nacional y decimos NO al tarifazo de Santiago Taboada.