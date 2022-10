Taco de larva para el invierno 

El año pasado, coloqué un altar de muertos en memoria de la democracia que había muerto, con la esperanza de que, aunque fuera por una noche, regresara del “más allá”, pero no sucedió. Ahora en su lugar, coloqué calabazas, brujas y una calaca sobre pasto seco al estilo norteamericano de Halloween, a ver si con esta otra tradición, la crisis económica y sobre todo la inflación, se corrigen; el precio de la canasta básica se fue al cielo.

López Obrador celebró, una mejora en la inflación la primera semana de octubre del 8.53% anual, con respecto a 8.76% de la primera quincena de septiembre. La inflación anualizada se vio a la baja, sin embargo, la inflación subyacente, subió de 8.23% en agosto a 8.39% en septiembre. Comer este mes sale más caro que los anteriores. Hace décadas que no se presentaba un fenómeno así. El incremento de precios, sobre todo en la canasta básica, lastima a los que menos tienen. Hace diez años una familia de tres personas, preparaba una comida casera completa, incluido el postre con $150 pesos ahora, es misma cantidad sólo alcanza para comprar algunos gramos de carne.

Seguir el incremento de los precios de todos los productos no es sencillo, pero basta con acudir al súper a comprar la canasta básica, para darse cuenta de que ya no podemos costearla. Esta “canasta” engloba bienes y servicios que se consumen en los hogares y con base en su precio, se calcula un indicador que representa los precios de la economía llamado Índice de Precios al Consumidor. Su variación porcentual sirve parra medir la inflación. En septiembre, aumentó 16.1%

Cada vez es más difícil decidirse a comprar tortillas y con ello, incluso salir a comer tacos en la calle; es el nuevo lujo culinario de este 2022. Uno se come el taco que le alcance el bolsillo. Los puestos disminuyeron las tortillas a tamaño “chorcholata” y la carne, esa ni se nota en el taco, porque subió 16%. Hay que estirar el dinero. En cada estado, el precio de la tortilla es distinto y varía de acuerdo con la materia prima. Recientemente en Iguala, Guerrero, por ordenes del Cartel de la Sierra, el precio de la tortilla pasó de 23 a 21 pesos, contrario a Chilpancingo que aumentó de 22 a 24 pesos y en Acapulco, llegó hasta 29. No basta la inflación, sino que el crimen organizado también influye en estos precios. Una doctora en medicina sugirió mediante un estudio, cultivar larvas “Tenebrio molitor” en avena y algodón con agua y comer de cinco a siete de esos animalitos diarios. Proteicamente sustituye a un pedazo de bistec. Le pregunté a una ama de casa si las comería, de elevarse el precio de la carne. M dijo que sólo que le aseguraran que fuera sostenible, higiénico y que no conllevara un daño extra a la salud sin efectos colaterales, entonces lo haría. Quizá esto pueda ser un paliativo mientras la inflación se corrige. No sólo la violencia directa ya está normalizada, sino que la violencia estructural como la pobreza, bajos salarios y falta de oportunidades, también. La paz en el país está en riesgo ya no tanto por el crimen, sino porque la escalada de los precios crea inseguridad alimentaria y orilla medidas extremas para subsistir. Para la primera quincena de noviembre, necesitamos que, ya sea un altar de muertos o una calabaza perforada, revivan los precios para poder subsistir este invierno. Se llegó el tiempo de los ritos para esperar milagros.





