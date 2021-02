Taiwán, aliado confiable para México

Por Armando Cheng

En terreno mexicano, durante mi mandato como Representante del Gobierno de la República de China (Taiwán) en México, he estado trabajando en impulsar las cooperaciones bilaterales y reforzar los vínculos cada vez más fuertes y multifacéticos. He tenido la oportunidad de atestiguar las colaboraciones continuas que se ha logrado entre ambos países. Entre ellas, quiero mencionar la sucedida colocación de un bono por 3,000 millones de dólares a 50 años en el mercado de Taiwán el pasado 4 de enero de 2021. Este bono es uno de los de más largo plazo que ha colocado México en su historia y es muestra de la confianza de los inversionistas taiwaneses en el país, según el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, cubriendo así el 35% de los requerimientos en moneda extranjera del paquete económico mexicano del 2021, como comentaba en su cuenta de Twitter el Subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio.

Otra cooperación que brinda una base sólida para la cooperación entre mi país y México, sin duda es la firma del Memorándum de Entendimiento entre el Consejo Nacional Agropecuario de México (CNA) y la Asociación Nacional de Agricultores de Taiwán (ANA) el 19 de enero del presente año, la cual se llevó a cabo de manera virtual en promoción de estrechar el intercambio comercial, su principal objetivo es posicionar las ofertas agrícolas mexicanas y taiwanesas a través de la apertura de nuevos mercados y de actividades de cooperación e inversión para la diversificación de las exportaciones.

En el año pasado de 2020, tanto el comercio internacional, como el crecimiento económico, el ingreso de renta y el bienestar de la población han sido significativamente golpeados por el Covid-19. Mientras, la economía de Taiwán logró un crecimiento moderado gracias a sus industrias basadas en la tecnología, por consiguiente, mi país tenía la capacidad de proporcionar millones de equipos y suministros médicos a más de 80 países en el mundo incluyendo a México, para apoyarlos a combatir la pandemia.

Confío en que existe alta complementariedad para generar más oportunidades de cooperación entre Taiwán y México. Taiwán es un importante proveedor a nivel mundial particularmente de productos de las tecnologías de información y comunicación (TIC), semiconductores, autopartes, construcción, ferretería, maquinaria y piezas, etc., apenas hasta que recientemente ganó prominencia por su gigante capacidad para fabricar chips informáticos de última generación, ya que la industria automotriz sufrió una escasez de chips utilizados para todo, desde sensores de estacionamiento hasta reducción de emisiones con los fabricantes de automóviles etc., como Volkswagen AG de Alemania, Ford Motor Co. de Estados Unidos y Toyota Motor de Japón. Fue ahí donde Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, la empresa de fundición más grande del mundo y productor de chips para teléfonos inteligentes, inteligencia artificial y computación de alto rendimiento, se encontraba por el radar.

El día 20 de enero del presente año, después de juramentar como nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden se ha pronunciado con un discurso que dará un giro de 180 grados en materia de economía internacional, asimismo podría buscar la adhesión de EU al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT, o CPTTP por sus siglas en inglés). En este sentido, se espera el comienzo de una nueva era de integración económica y promoción de oportunidades de mercado.

Actualmente, México tiene gran oportunidad de entablar relaciones más sólidas con Taiwán, puesto que es su primer socio comercial de América Latina y con quien mantiene un intercambio comercial significativo, ya que sus cifras en comercio bilateral representan 9,790 millones de dólares estadounidenses, y las empresas taiwanesas radicadas en México crean 60,000 empleos directos. Por ello, creo firmemente que podrá detonar un momentum de crecimiento a través de la adhesión del país al TIPAT y la Alianza del Pacífico (AP), no sólo por la importancia de mirar hacia el mercado taiwanés con su poder adquisitivo de 56,760 dólares anuales per cápita y su población de 23.6 millones de habitantes, sino también por la complementariedad que existe en bienes e inversión, y el beneficio mutuo al compartir el rendimiento de la economía.

Taiwán se ha vuelto cada día más grande para ignorarla y seguirá siendo una nación confiable en temas de colaboración con México. Es por ello que me atrevo a realizar un llamamiento al gobierno de México y al sector privado mexicano por el respaldo de integrar a Taiwán como miembro del TIPAT y como observador dentro de la AP, con el fin de fortalecer la cooperación, recuperar la econmía y contribuir al bienestar del pueblo mexicano.





Director General de la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México