Taxco: La guerra de los colores

Desde tiempos inmemoriales—tan distantes que la ciudad carecía de nombre—

Taxco ha declarado la guerra a los colores. Quizá sea un fenómeno internacional. La naturaleza brota en tonos verduzcos y marrones; flores dan detalles al cuadro mientras animales escurridizos se hacen personajes. Un arcoíris natural que sobrevive sin interferencia. A nadie pide atención; en sí mismo se contempla. El humano se vuelve audiencia accidentada. Aparecemos sin invitación. Encontrando alguna montaña o el principio de una planicie, contemplamos el espectáculo desenvolverse frente a nuestros ojos. Suspiramos de emoción; admiramos los bosques frondosos y barrancos de piedra.

Quién habría de esperar eso que sigue…

Lo que tanto observamos no era la impresión de una obra terminada. Todo lo contrario. Pareciera que hallamos un lienzo sobre el cual pintar. En lugar de brochas y pinceles, traemos martillos y machetes. Con voluntad inquebrantable, nuestra especie va haciendo suyo el medio ambiente que le precede. A veces con equilibrio; otras con tragedia. Mas siempre con la voluntad de traer nuevos colores al paisaje. Con cada ladrillo que ponemos y cada canal que trazamos, entramos en combate con la naturaleza misma. Llegan los rojos en tierras de verdes; surgen violetas en dominios del marrón.

Los tonos artificiales se enfrentan con los originales. La ambición de arquitectura desafía el diseño de la tierra misma.

Pasa que, en Taxco, el combate es más explícito. El trayecto en coche restaura el Edén que en grandes ciudades se ha perdido. Inicio en una de ellas; saliendo de un gris infinito para adentrarme en verdes ancestrales. Al paso de unas horas, sobrevive solo el tono negruzco del asfalto. La madera y las hojas se han apoderado del resto. Cada tanto tiempo, aparecen casas con carteles de elecciones ya olvidadas. Poco más y vienen poblados diminutos en resistencia a la flora que domina el estado. Todo entre montañas gigantescas plagadas de verdor. Unos cuantos barandales metálicos y puentes de concreto rompen la ilusión de triunfo absoluto. Pero, por grandes segmentos, parece triunfar el paisaje primerizo por sobre nuestros intentos de construcción.

Perdida entre la maleza, aparece la primera casa blancuzca. Está sola y sin dirección; fenómeno ajeno a la vida. Las plantas la rodean como prisionera de combate.

En su valentía, me dice que algo se avecina. Las curvas de la carretera lo han escondido; basta con unos minutos para que un cerro de paso al Taxco ancestral. Moviéndose con la perspectiva, el contorno de flora va rebelando una armonía sin igual. Cubriendo una montaña entera, nace un bastión humano en la batalla del color. Casas por montones aglomeradas una sobre otra. Juntas, forman un paisaje artificial digno de la poesía mayor.

Como signo de desafío, el cerro se ha cubierto de blanco y un claro marrón, El primero forma el color de las paredes; el otro, la protección de sus techos. Sorprende el acuerdo que este pueblo ha logrado. Taxco, en un país tan diverso logras belleza por medio de la unión. A lo lejos, tus fachadas se armonizan, parecieran gemelas con los mismos vestidos. Todas blancas, recién pintadas. Cada tantas calles, exhibes árboles o alguna enredadera como trofeo. En este pueblo, pareces decir, la disciplina manda y la naturaleza ha perdido.

Tu historia sugiere la tensión con la tierra. Insatisfecha con los colores de superficie, te hiciste de palas y piquetas. En las tinieblas de la profundidad encuentras destellos que se asemejan a una noche estrellada. Venas de plata corriendo en el subsuelo; riqueza para ornamentar la superficie. Negándote a respetar la santidad del suelo, excavas sin cesar para embellecer la superficie. «¡Plata!», gritan los mineros; por siglos sobrevive el eco de sus palabras. Ganas fama con tus intentos; tu platería es conocida por el mundo entero.

Así llego yo a tus calles, tras haberte conocido en historia y a distancia. A cada metro que me acerco, aprecio el laberinto de vías que todas parecen estar en picada. El pavimento oscuro ha sido reemplazado por rocas deslavadas; en muchos puntos incluyen patrones de color. Aquí, el piso muestra una flor rojiza en un lienzo blanco; a unos metros, dos jugadores de pelota prehispánicos decoran el camino de coches. Por doquier, la plata que buscabas con premura se ha vuelto el motivo de gritos: «Venga al mercado de la plata, joven»; «Los artesanos son dueños del local, le damos mejores precios». Tu gente, tan cálida, se acerca a preguntar lo que necesita el turista. Solo no te dan la mano para guiarte por el respeto al espacio ajeno.

Pero Taxco, ese blanco absoluto se ha ido corrompiendo mientras me adentro en tus senderos. Aparecen un par de tonos ajenos para completar decoraciones. El naranja, se agrega a casas por montón; el azul surge en sombrillas luchando contra el sol. Hasta esa iglesia primeriza que me encuentro tiende más al negro tan opaco que a la nitidez.

El Ex convento de San Bernardino con un busto de Juárez a su costado. Fue aquí que Iturbide escuchó los términos de Guerrero; donde se acordó la independencia. Bajo sus techos de burbuja, la nación que hoy visito vio la esperanza consumada de autonomía.

Un lugar digno de romper lo homogéneo de Taxco; con el contraste pide la atención del que visita.

Mas no es solo cuestión de excepciones. Paseando por tus calles, temo haberme equivocado al verte de lejos. Esas opiniones primerizas tenían buen camino, pero en le hipérbole han perdido los detalles de este poblado. El blanco domina la ciudad, eso es innegable. Su gobierno, sin embargo, no es el de la tiranía, sino el de la hermandad. La guerra de los colores hace mucho que ha terminado; el ganador tan pálido ha sabido escuchar a los demás. En Taxco el blanco es rey, pero el marrón es príncipe; el rojo vizconde. Así, de uno en uno, los demás tonos adquieren un papel. Hasta la naturaleza misma, enemiga de antaño, ha logrado hacerse querer. Crecen árboles en toda calle; flores tímidas en macetas de restaurantes. No sientes que los colores estén en conflicto, solo que han pactado para hacer un cuadro en conjunto. Uno donde el blanco domina, pero otros colores también habitan.

Y si aún paseando ignorara los indicios de paz, aparece en tu centro aquel monumento colosal. Templo de Santa Prisca; me quitas el aire entre suspiros. Como si el blanco hubiese sido una cuartada, sus torres surgen frente a un parquecillo. Entre ellas, tallados incansables que ocupan cada centímetro del espacio. Querubines regordetes junto a profetas y flores. Todo esto, sin usar siquiera el blanco. Todo en todos rosados que desafían el pacto que estereotipa al poblado. Adentro, destellos de dorado batallando con las tinieblas de sus cúpulas. Un sitio que roba suspiros; lugar donde el blanco ha desaparecido.

¡No me malinterpreten! La guerra de los colores es certera; sigue en mi mente la sorpresa de encontrar a Taxco tan blanca entre montes verdosos. Mas pensar que un color domina sería impartir una dictadura tiránica en el dominio de un rey tolerante. Las apariencias engañan; la historia tiende a simplificarse. Solo paseando por las calles de Taxco, puede uno vindicarse.