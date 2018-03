Teatrikando

BENJAMIN BERNAL

La Señora Presidenta en año electoral

En el Teatro Aldama Héctor Suárez nos dio un buen primer acto y el segundo con menos ritmo, es de hacer notar que el público esta ávido de bromas políticas, así como dobles sentidos eróticos. Muchos de los gags tienen que ver con el periodo electoral que vivimos (época de veda o pausa según escuchamos) Vemos a Martina (Héctor Suárez) con su secretario Lalo España, divertidísimo, Max (Ricardo Fastlicht) y su hija Catalina (Michelle Vieth) conviven con Martín (también, el mismo Héctor Suárez) y su esposa Julieta, Anna Ciocchetti. ¿Por qué tiene imán esta obra que ha realizado varias temporadas y pequeños regresos a la cartelera? Ante todo, la habilidad del histrión en actuar dos personajes -en teoría muy diferentes- fingir o modular dos tonos de voz (más agudo o grave- cambiar el vestuario y estar muy pendiente de sus entradas -timing-) de cada palabra y remate de chiste. Así que la ingenua y simpática Anna tiene el adecuado eco para sus intervenciones nunca ve los coqueteos de su marido; así como Fastlicht que ya conocemos, tiene buen tono y cadencias para realizar al marido vividor. Un gran elenco para esta obra de Jean-Jacques Bricaire y Maurice Lasaygues, que fue estrenada en este mismo teatro por Gonzalo Vega, Norma Lazareno y otros talentazos en 1991.

Hay garantía de que usted pasará dos horas de diversión y carcajadas, para demostrar que Héctor Suárez es un gran actor, ¿recuerda usted La señora de su casa? De Dario Fo, en que don Héctor interpreta la femineidad con su personalísimo enfoque y equilibrio; ahí dejó claro que no es con amaneramientos de cliché que se logra convencer. He escuchado la polémica, ¿quién lo ha hecho mejor? Pregunta que me niego a contestar, es tan ridículo como preguntar ¿quién es más grande Manolo Martínez o Diego Silveti, el Tubo Gómez o Jorge Campos. Cada uno es el mejor en su respectiva época y el aplauso del público es su aval.

HOMENAJE A MIGUEL SABIDO EN LA FERIA DEL LIBRO

El autor del libro Teatro ritual recibió un cálido festejo en la Capilla, dentro del Palacio de Minería, ahora va a Puebla a realizar más eventos, conferencias y montajes, magno homenaje en el que siempre salen a relucir las pastorelas que vimos durante muchos años en los teatros más grandes de México y que deseamos ver de nuevo Falsa Crónica de Juana la Loca, que probablemente sería interpretada por Itatí cantoral, Lisbi Cuéllar, Martha Zavaleta o Lourdes Gazza. Felicitaciones al maestro Sabido y esperamos la obra que falta a su reseña de México: los recientes sexenios, serían una pieza histórica.

MARICELA LARA DIRIGIRÁ RÉQUIEM PARA JESÚS CRUCIFICADO

Lo está dirigiendo Angélica Aragón (la maestra Lara vendrá de Veracruz unos días antes) y se estrenará durante la Semana Santa 2018, usted recuerda esta pieza poética, escrita por Metastasio, que regresa a la cartelera cada año, la vimos en el panteón que tiene los restos de Benito Juárez, después de un recorrido en Turibus y también en el Museo José Luis Cuevas, lo mismo que en el Rodolfo Usigli de Coyoacán. En el elenco han estado Juan Ignacio Aranda, Roberto Damico y la misma Angélica Aragón, quienes deseamos estén presentes en la versión 2018.